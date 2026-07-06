El Mundial, un trofeo esquivo para Cristiano Ronaldo, el gran goleador del siglo XXI

Por Federico Leiva, CNN en Español

Mentira. Es lo que le habríamos respondido a cualquiera que hubiera dicho que uno de los goleadores más temidos del siglo XXI, el único futbolista capaz de marcar en seis Mundiales distintos, el que persigue la marca de los 1.000 goles a los 41 años, se retiraría del fútbol sin ganar una Copa del Mundo.

Pero, finalmente, parece que así será.

Veinte años y 25 días después, la aventura de Cristiano Ronaldo en la Copa Mundial de la FIFA se terminó. Y lo hizo de la peor manera, sin poder marcar, falto de conexión con sus compañeros en los arrebatos finales, y en octavos de final, una instancia muy lejana a lo que analistas y aficionados esperábamos del seleccionado campeón de la UEFA Nations League en 2025.

Pasaron 7.330 días desde aquel 11 de junio de 2006, cuando se dio el debut de CR7 en un Mundial, en un partido ante Angola. Al juego siguiente ya tenía su primer gol en el historial, ante Irán. Aquella vez fue, sin dudas, la que más cerca estuvo de la gloria, pero un penal de Zidane le robó la ilusión en semifinales. Desde entonces, han pasado cinco ediciones con un denominador común: la temprana vuelta a casa.

En 2010, la misma España la despidió con idéntico marcador al de este lunes en octavos de final. En 2014 ni siquiera pudo pasar el grupo que compartía con Alemania, Estados Unidos y Ghana. En 2018 fue Uruguay la que le armó las valijas en octavos y en 2022 le tocó a Marruecos, en cuartos de final, con otro 1-0. Muy poco para el legado que dejará, cuando decida retirarse, Cristiano Ronaldo.

Las fallidas experiencias del delantero en el torneo más importante de todos quizás destaquen aún más lo que logró Lionel Scaloni con Argentina en 2022: conformar un grupo cohesionado, comprometido, con cada pieza en su lugar, dándole forma a un equipo de alto nivel, donde a la gran figura se le haga más fácil soltar vuelo.

Porque si algo quedó claro en esta eliminación es que Cristiano Ronaldo no es el responsable de este, podemos decirlo sin culpas, fracaso de Portugal en el Mundial 2026.

Las críticas deberían apuntan principalmente a Roberto Martínez, el seleccionador, que a pesar de tener en su arsenal a Nuno Mendes, Rúben Dias, Vitinha, Joao Cancelo, Joao Neves, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Joao Félix y Rafael Leao, no pudo conformar una selección altamente competitiva para el momento más importante. Se dice que el fútbol actual es “de los mediocampistas”, y nadie parece tener mejores nombres allínque Portugal. Aún así, estuvo muy lejos de ser suficiente.

A sus 41 años, y obviamente sin el despliegue de sus mejores épocas, Cristiano necesitaba más que nunca de su equipo, y su equipo no estuvo a la altura. Él tampoco logró ayudar, claro. Demasiado estático como centrodelantero, sin el físico para pelear con dos centrales, quedó sumergido en una intranscendencia que tiñó a Portugal entera desde la mismísima fase de grupos, cuando no le pudo ganar a República Democrática del Congo y perdió el liderato de la zona en un insípido empate ante Colombia.

Eso debe ser muy frustrante para un delantero que marcará época, campeón en todos los clubes en los que jugó y goleador con todas las camisetas que vistió. “Ojalá no sea mi último partido”, había dicho en la previa, sonriente. Soñaba, seguramente, con despedirse el 19 de julio, levantando el trofeo dorado. Pero la última instantánea suya fue este lunes en Dallas, en llanto, acaso una imagen que retrata su espíritu competitivo y la desazón, tanto suya como de sus seguidores, que lo verán quemando redes unas cuantas veces más, pero ya nunca en un Mundial.

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