Mundial 2026: ¿qué partidos se juegan hoy, 4 de julio? Horarios y enfrentamientos
Por Federico Leiva, CNN en Español
Dieciséis países siguen con vida en el Mundial 2026, pero eso solo durará horas: este sábado comienzan los octavos de final, con dos primeros duelos que prometen mucha emoción.
🏟️ Estadio Houston
🏠 Houston, Texas, Estados Unidos
- 1 p.m. de Miami.
- 10 a.m. de Los Ángeles.
- 11 a.m. de Ciudad de México.
- 12 p.m. de Bogotá.
- 2 p.m. de Buenos Aires.
- 7 p.m. de Madrid.
Posibles alineaciones
Canadá: Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Moise Bombito, Derek Cornelius, Richie Laryea; Tajon Buchanan, Nathan Saliba, Stephen Eustàquio, Liam Millar; Jonathan David y Tani Oluwaseyi. DT: Jesse Marsch.
Marruecos: Yassine Bono; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui; Neil El Aynaoui, Ayyoub Bouaddi; Brahim Díaz, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss; Ismael Saibari. DT: Mohamed Ouahbi.
🏟️ Estadio Filadelfia
🏠 Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos
- 5 p.m. de Miami.
- 2 p.m. de Los Ángeles.
- 3 p.m. de Ciudad de México.
- 4 p.m. de Bogotá.
- 6 p.m. de Buenos Aires.
- 11 p.m. de Madrid.
Posibles alineaciones
Paraguay: Orlando Gill, Juan José Cáceres, Junior Alonso, José Canale, Gustavo Gómez, Miguel Almirón, Andrés Cubas, Damián Bobadilla, Matías Galarza, Julio Enciso, Gabriel Avalos. DT: Gustavo Alfaro.
Francia: Mike Maignan, Lucas digne, Dayot Upamecano, Jules Koundé, William Saliba, Aurelien Tchoumeni, Adrien Raboit, Ousmane Dembelé, Kylian Mbappé, Michael Olise, Bradley Barcola. DT: Didier Deschamps.
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