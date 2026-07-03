Todos los estrenos de julio 2026: series y películas en Netflix, HBO Max, Prime Video, Disney+ y Apple TV

Por Gonzalo Jiménez, CNN en Español

Julio luce interesante en las plataformas de streaming, con spinoffs de series exitosas y algunas estrellas de cine, como Will Ferrell y Anya Taylor-Joy, que protagonizan series en la pantalla chica.

Veremos una serie que se desprende de “The Big Bang Theory”, un remake de la añorada “La pequeña casa de la pradera” y una precuela de la popular franquicia de “Legally Blonde”.

A continuación, un repaso de los lanzamientos más importantes de las plataformas de streaming este junio.

“The Big Bang Theory” fue uno de los fenómenos televisivos de inicios del siglo XXI, y dio origen al spinoff “Young Sheldon” en 2017, que también tuvo éxito. Así que la apuesta importante de HBO/HBO Max en julio es el nuevo spinoff de esta franquicia titulado “Stuart Fails to Save the Universe”.

La serie tiene como protagonista a un personaje secundario de “The Big Bang Theory”, Stuart Bloom (Kevin Sussman), el dueño de la tienda de cómics que se adentra en una realidad alternativa con el propósito de salvar el universo.

En julio también se emitirán los episodios 3 al 6 de la tercera temporada de “House of the Dragon” y estrenará la película “The Drama”, con Zendaya y Robert Pattinson. En el campo de los documentales, dos son dignos de mención: “Marc by Sofia”, sobre la vida del diseñador Marc Jabos y dirigido por Sofia Coppola (“Lost in Translation”), y “The Man Will Burn”, sobre la evolución del festival Burning Man, en el desierto de Nevada.

Otra serie que estrena en julio un spinoff es “Rick and Morty”, pues se lanza la primera temporada de la serie animada “President Curtis”, que se centra en el personaje del presidente de Estados Unidos, Andre Curtis, mientras su administración lidia con investigaciones paranormales y fenómenos inexplicables.

HBO también estrenará una serie original de CNN este julio, “Craig Ferguson: American on Purpose”, en la que el popular presentador y actor escocés-estadounidense “explora lo que lo que es ser estadounidense a través del humor, la historia y reflexiones personales”. (HBO Max, al igual que CNN en Español, forman parte de Warner Bros. Discovery).

Estos son sus estrenos más relevantes:

“Ha Ha You Clowns” (temporada 1). Estreno: 1 de julio

“Ninja Kamui” (temporada 1). Disponible: 1 de julio

“The Face Doctors” (temporada 1). Estreno: 2 de julio

“Deep Revenge” (temporada 1). Estreno: 3 de julio

“Lee Cronin’s The Mummy”. Disponible: 3 de julio

“High Maintenance” (temporadas 1-4). Disponibles: 6 de julio

“Ben 10: Alien Force” (temporada 2). Disponible: 6 de julio

“The Man Will Burn”. Estreno: 9 de julio

“Iyanu: The War of Twin Princes” (temporada 2). Estreno: 12 de julio

“Marc by Sofia” (documental). Disponible: 16 de julio

“Batwheels” (temporada 3). Estreno: 17 de julio

“Stuart Fails to Save the Universe” (temporada 1). Estreno: 23 de julio

“Craig Ferguson: American On Purpose” (original de CNN). Estreno: 27 de julio

“President Curtis” (temporada 1). Estreno: 27 de julio

“This Land” (original de CNN). Estreno: 28 de julio

“The Drama”. Disponible: 31 de julio

“Shark Week 2026”. Estreno: 31 de julio

La principal propuesta de Netflix en julio es una nueva versión de “Little House on the Prairie” (La pequeña casa de la pradera), basada en las populares novelas de Laura Ingalls y que ya fue adaptada en una exitosa serie en 1974, protagonizada por Michael Landon y Melissa Gilbert. Es una versión más ambiciosa visualmente que la original, pero permanece fiel a los valores de unión familiar que superan las dificultades.

Julio trae el regreso de Will Ferrell a la televisión, con la serie “The Hawk”, en la que interpreta al golfista profesional Lonnie Hawkins, quien intenta recuperar la gloria de dos décadas atrás cuando era una de las estrellas del deporte. Es una serie cocreada por el propio Ferrell, quien suele encontrar el humor en disciplinas competitivas, como ocurrió en las películas “Talladega Nights” (2006), sobre las carreras de autos de Nascar; “Blades of Glory” (2007) acerca del patinaje artístico; y “Semi-Pro” (2008), sobre el baloncesto.

Otro punto fuerte de Netflix es la comedia “72 Hours”, protagonizada por Kevin Hart, en la que encarna a un ejecutivo que desea demostrar que sigue siendo joven acompañando a un grupo de veinteañeros en una fiesta de despedida de soltero en Miami.

En contenidos de origen latino, Netflix apuesta en julio por la serie colombiana “Salcedo: cuero y boogaloo”, spinoff de la serie “La primera vez”, con un formato interesante: es una microserie con 12 episodios de 10 a 12 minutos de duración. Se desarrolla en el mundo de los bares de salsa en Colombia. España estrena la serie “Los creyentes”, un drama familiar con elementos de suspenso protagonizado por José Coronado.

Corea del Sur estará representada por “El palacio del este” (“Donggung”), ambientada durante la dinastía Joseon (s. XIV al s. XIX), con una trama que mezcla fantasía y terror sobrenatural. En series que repiten, julio trae la temporada 3 de “Enola Holmes”, protagonizada por Millie Bobby Brown (“Stranger Things”) y la temporada 2 de “Ransom Canyon”.

Estos son sus estrenos más relevantes:

“Enola Holmes” (temporada 3). Estreno: 1 de julio

“Los peores vecinos del mundo”. Estreno: 1 de julio

“Super Subbu”. Estreno: 2 de julio

“La supervivencia de una chica con curvas”. Estreno: 2 de julio

“El hombre vapor”. Estreno: 2 de julio

“80 for Brady”. Estreno: 4 de julio

“Memento”. Disponible: 5 de julio

“Destellos del mañana” (anime). Estreno: 5 de julio

“Hamnet”. Disponible: 6 de julio

“Más vale tarde que solteros” (serie coreana). Estreno: 7 de julio

“Salcedo: Cuero y boogaloo”. Estreno: 8 de julio

“Hasta el final” (película francesa). Estreno: 8 de julio

“No tengo miedo”. Estreno: 8 de julio

“Little House on the Prairie” (temporada 1). Estreno: 9 de julio

“Shipwrecked: Nightmare at Sea”. Estreno: 10 de julio

“Miguel Ángel Blanco: las 48 horas que lo cambiaron todo” (documental). Estreno: 10 de julio

“The Hunger Games” (películas 1-5). Disponibles: 14 de julio

“El mariscal”. Estreno: 14 de julio

“The Hawk” (temporada 1). Estreno: 16 de julio

“Heartstopper Forever”. Estreno: 17 de julio

“El palacio del este” (serie coreana). Estreno: 17 de julio

“Deseo” (película española). Estreno: 17 de julio

“23.000 vidas” (película alemana). Estreno: 17 de julio

“The Walking Dead: Daryl Dixon” (temporada 3). Estreno: 19 de julio

“Wicked: For Good”. Disponible: 20 de julio

“Nueva vida en Ransom Canyon” (temporada 2). Estreno: 23 de julio

“Los creyentes” (serie española). Estreno: 24 de julio

“72 horas”. Estreno: 24 de julio

“Scream” (películas 1-3). Disponibles: 24 de julio

“Bomba en el Pan Am 103” (miniserie). Estreno: 30 de julio

La propuesta más interesante de Disney+/Hulu en julio es la serie “Furious”, protagonizada por Emmy Rossum (“Shameless”), quien da vida a una agente del FBI que persigue a una asesina en serie muy inteligente. Un dato curioso: la creadora de “Furious” es Elizabeth Meriwether, quien desarrolló la popular comedia televisiva “New Girl”.

En documentales, es digno de mencionar “Pompeii: Out of Time”, conducido por el actor Tom Hiddleston, en el que se reconstruye con tecnología de punta cómo era la vida de los habitantes de Pompeya al momento de la erupción del volcán Vesubio en el año 79.

Y si eres fan de los superhéroes de Marvel, se lanza la temporada 2 de la serie animada “X-Men ’97”. Finalmente, Disney+ estrenará en streaming “The Devil Wears Prada 2” el 29 de julio y emitirá en streaming en EE.UU. el primer día del festival de música Lollapalloza.

Estos son sus estrenos más relevantes:

“X-Men ’97” (temporada 2). Estreno: 1 de julio

“Ready or Not 2: Here I Come”. Disponible: 2 de julio

“The Simpsons: Simpsley”. Estreno: 3 de julio

“Bodies Bodies Bodies”. Estreno: 3 de julio

“Everything Everywhere All at Once”. Disponible: 3 de julio

“Once”. Disponible: 3 de julio

“Moonlight”. Disponible: 3 de julio

“Hammerhead Sharks with Bertie Gregory”. Estreno: 5 de julio

“Jujutsu Kaisen” (temporada 3). Estreno: 10 de julio

“Project Runway” (temporada 22). Estreno: 10 de julio

“Dancing with the Stars: The Next Pro”. Estreno: 14 de julio

“Descendants: Wicked Wonderland”. Estreno: 17 de julio

“King of the Hill” (temporada 15). Estreno: 20 de julio

“Pompeii: Out of Time with Tom Hiddlestone”. Estreno: 23 de julio

“Furious”. Estreno: 27 de julio

“The Devil Wears Prada 2”. Disponible: 29 de julio

“Festival de Lollapallooza” (día 1). Emisión en directo: 30 de julio

“Festival de Lollapallooza” (día 2). Emisión en directo: 31 de julio

La serie “Elle” es una precuela de la franquicia “Legally Blode”, protagonizada por la actriz Reese Witherspoon a inicios de los 2000. En esa historia, una chica frívola, Elle Woods, seguía a su novio a la universidad y descubría, para asombro de muchos, que tenía un talento excepcional para la abogacía. En “Elle” se explora la vida del personaje, ahora interpretado por Lexi Minetree, cuando estudiaba en la escuela secundaria.

Es una fórmula ya consolidada: tomar a un personaje de una franquicia cinematográfica y situarlo en un contexto de escuela secundaria. La idea le funcionó bien a Netflix con “Wednesday”.

Otro título con potencial en julio es la miniserie “Ride or Die”, sobre dos amigas, Debbie (la ganadora del premio Oscar Octavia Spencer) y Judith (Hannah Waddingham, de “Ted Lasso”), perseguidas por asesinos profesionales. Es una miniserie que mezcla acción y drama, con Waddingham en el papel de una asesina al estilo de John Wick.

Finalmente, los aficionados a los superhéroes podrán acercarse a la temporada 2 de la serie animada “Batman: Caped Crusader”, el célebre personaje de DC. (DC, al igual que CNN en Español, forma parte de Warner Bros. Discovery).

Estos son sus estrenos más relevantes:

“Elle”. Estreno: 1 de julio

“Gilmore Girls” (temporadas 1-7). Disponibles: 1 de julio

“How to Train Your Dragon” (películas 1-2). Disponibles: 1 de julio

“Ice Age” (películas 1-2). Disponibles: 1 de julio

“The Martian”. Disponible: 1 de julio

“Tropic Thunder”. Disponible: 1 de julio

“Saving Private Ryan”. Disponible: 1 de julio

“The Loyalty Game”. Disponible: 3 de julio

“The Ghost in the Shell”. Disponible: 7 de julio

“From Old Country Bumpkin to Master Swordsman” (temporada 2). Estreno: 9 de julio

“Ride or Die”. Estreno: 15 de julio

“The Ghost in the Shell”. Disponible: 7 de julio

“Do Not Enter”. Disponible: 17 de julio

“The Wild Robot”. Disponible: 24 de julio

“Primate”. Disponible: 31 de julio

“Batman: Caped Crusader” (temporada 2). Estreno: 31 de julio

Series de acción con mujeres protagonistas. Esa la premisa que guía las principales propuestas de Apple TV+ en julio.

El título más destacado es “Lucky”, en la que la actriz Anya Taylor-Joy, quien encarna a “una criminal reformada que se ve obligada a enfrentarse a su pasado y regresar a actividades ilícitas para un último trabajo, con la esperanza de asegurar su libertad y dejar atrás su antigua vida para siempre”. No es muy original, la verdad, pero Taylor-Joy últimamente le ha agarrado el gusto a las cintas de acción, como se comprobó en “The Gorge” (2025) y “Furiosa: A Mad Max Saga” (2024).

La otra gran apuesta de Apple TV+ es el estreno de la esperada temporada 3 de “Silo”, protagonizada por Rebecca Ferguson, sobre una comunidad de hombres y mujeres que viven en un “silo gigante bajo tierra con varias regulaciones que creen existen para protegerlos del mundo tóxico y destruido en la superficie”, según indica su sinopsis. La nueva temporada explorará, a través de flashbacks, cómo era la vida antes de que la gente se viera obligada a refugiarse bajo tierra.

También luce interesante la película original de la plataforma “The Dink”, sobre un extenista profesional interpretado por Jake Johnson que se ve forzado a jugar pickleball para salvar el club de tenis de su padre. Ben Stiller actúa y se desempeña también como productor de la cinta. John McEnroe y Andy Roddick se interpretan a sí mismos en la película.

Si te interesan las series animadas, Apple TV+ estrena el especial número 53 de “Peanuts”, con la cinta “Snoopy Presents: There’s No Place Like Home, Snoopy”, en la que venden por error la icónica casita de Snoopy.

Estos son sus estrenos más relevantes:

“Silo” (temporada 3). Estreno: 3 de julio

“Trying” (temporada 5). Estreno: 8 de julio

“Star City” (final de temporada). Estreno: 10 de julio

“Maximum Pleasure Guaranteed” (final de temporada). Estreno: 15 de julio

“Lucky” (miniserie). Estreno: 15 de julio

“The Dink”. Estreno: 24 de julio

“Snoopy Presents: There’s No Place Like Home, Snoopy”. Estreno: 31 de julio

Paramount+ es el hogar de la franquicia Star Trek, que cuenta con miles de fieles aficionados. En julio llega la cuarta temporada de “Star Trek: Strange New Worlds”, que funciona como una precuela de la serie original de 1966, pues muestra las aventuras de la nave USS Enterprise cuando su capitán era Christopher Pike (Anson Mount). Como novedad, la temporada 4 incluirá un episodio en el que los personajes son transformados en muppets, diseñados por el taller de Jim Henson, el creador de estos muñecos.

Julio trae también el final de temporada de “Dutton Ranch”, una de las series más exitosas de Paramount+, lo que no extraña pues es un spinoff de la popular franquicia “Yellostone”, creada por Taylor Sheridan.

Estos son sus estrenos más relevantes:

“Ciudad de Dios”. Disponible: 1 de julio

“The Expendables” (películas 1-4). Disponibles: 1 de julio

“Dutton Ranch” (final de temporada). Estreno: 3 de julio

“The Great American Block Party 250” (concierto). Emisión: 4 de julio

“Tyler Perry’s Zatima” (final de la temporada 4). Estreno: 7 de julio

“Wardriver”. Estreno: 8 de julio

“Big Brother” (temporada 28). Estreno: 9 de julio

“The Real Wolf of Wall Street” (documental). Estreno: 14 de julio

“RuPaul’s Drag Race: All Stars” (final de la temporada 11). Estreno: 17 de julio

“Teen Mom UK: New Generation” (temporada 4). Estreno: 21 de julio

“All The Queen’s Men” (final de la temporada 5). Estreno: 22 de julio

“Criminal Minds: Evolution” (final de la temporada 19). Estreno: 23 de julio

“Star Trek: Strange New Worlds” (temporada 4). Estreno: 23 de julio

“The Chi” (final de serie). Estreno: 24 de julio

“Diarra From Detroit” (temporada 2). Estreno: 29 de julio

Lo más notable en julio es la serie “The Five Star Weekend”, basada en la novela homónima de Elin Hilderbrand y que cuenta con un elenco estelar: Jennifer Garner, Chloë Sevigny, Gemma Chan, Chloë Sevigny, Regina Hall y D’Arcy Carden. En el programa, Garner interpreta a una cocinera y autora de best-sellers que se recupera de una tragedia que destruyó su imagen de “mujer perfecta”. Para ello, invita a un grupo de amigas a pasar el fin de semana en su casa en Nantucket, “donde no todo sale como estaba planeado”, según la sinopsis oficial.

También llega en julio en streaming en EE.UU. la película “The Super Mario Galaxy Movie”, el final de la temporada 8 de “Love Island USA” y el episodio final de la temporada 2 de la serie “Brilliant Minds”.

Estos son sus estrenos más relevantes:

“Bridesmaids”. Disponible: 1 de julio

“Challengers”. Disponible: 1 de julio

“Cloudy with a Chance of Meatballs” (películas 1-2). Disponibles: 1 de julio

“Ford v Ferrari”. Disponible: 1 de julio

“Forrest Gump”. Disponible: 1 de julio

“Tiburón” (películas 1-4). Disponibles: 1 de julio

“Jumanji: Welcome to the Jungle”. Disponible: 1 de julio

“Men in Black” (películas 1-4). Disponibles: 1 de julio

“Ocean’s Eleven” (películas 1-3). Disponibles: 1 de julio

“The Prestige”. Disponible: 1 de julio

“Seven”. Disponible: 1 de julio

“Titanic”. Disponible: 1 de julio

“War of the Worlds”. Disponible: 1 de julio

“Brilliand Minds” (final de la temporada 2). Estreno: 2 de julio

“Macy’s 4th of July Fireworks Spectacular 2026”. Emisión en directo: 4 de julio

“The Five Star Weekend”. Estreno: 9 de julio

“Reminders of Him”. Disponible: 10 de julio

“Love Island USA” (final de la temporada 8). Estreno: 12 de julio

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