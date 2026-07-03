Proclaman oficialmente a Keiko Fujimori como presidenta electa de Perú

Por CNN en Español

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú proclamó este viernes los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del país, que declaran oficialmente a la candidata conservadora Keiko Fujimori como presidenta electa de Perú.

“Proclamo a doña Keiko Sofía Fujimori Higuchi como presidenta de la República; asimismo, a don Luis Fernando Galarreta Velarde como primer vicepresidente de la República, y a don Miguel Ángel Torres Morales como segundo vicepresidente de la República para el periodo 2026-2031, a quienes se les otorgarán las correspondientes credenciales en acto público y solemne que oportunamente será convocado por este supremo tribunal electoral”, dijo Roberto Burneo, presidente del JNE, en el acto de proclamación de resultados.

Según la proclamación, la fórmula presidencial que ganó las elecciones de segunda vuelta del pasado 7 de junio fue la del partido Fuerza Popular, que encabezó Fujimori como candidata presidencial, además de Galarreta y Torres como candidatos a vicepresidentes.

Al presentar el acta de resultados, Yessica Clavijo, secretaria general del JNE, indicó este viernes que Fuerza Popular obtuvo 9.223.396 votos, mientras que el partido Juntos por el Perú —que encabezó el candidato izquierdista Robertó Sánchez— sumó 9.173.755 votos. Esto quiere decir que la diferencia final fue de apenas 49.641 votos (la misma que ya había sido informada hace unos días por la Oficina Nacional de Procesos Electorales, conocida como ONPE).

La proclamación de resultados del JNE llegó luego de que el lunes la ONPE diera a conocer el conteo oficial de los votos de la segunda vuelta, con el 100 % de las actas contabilizadas. En el conteo oficial, Fujimori obtuvo el 50,13 % de los votos válidos, mientras que Sánchez alcanzó el 49,86 %. Fujimori recibió 9.223.396 votos, mientras que Sánchez sumó 9.173.755 sufragios, lo que representa una diferencia de 49.641 votos, según el cómputo final de la ONPE.

Tras conocerse los resultados esta semana, Sánchez dijo que hubo irregularidades y anunció que acudiría a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Sánchez sostiene que hubo irregularidades en el voto en el extranjero que marcaron la diferencia y le dieron el triunfo a Fujimori. Las actas de esas mesas fueron enviadas por valijas diplomáticas y no digitalizadas en los consulados, como ocurrió en la primera vuelta, y la ONPE respondió que fue una decisión de la Cancillería.

Clavijo dijo este viernes en la proclamación de resultados que, luego de que se llevara a cabo una “revisión de oficio de las actas descentralizadas, emitidas por los Jurados Electorales Especiales, se declaró que estas no presentan inconsistencias respecto de los reportes de resultados de actas contabilizadas al 100 % del cómputo de votación de la segunda elección presidencial”.

Asimismo, la secretaria general del JNE indicó que se declaró “infundado” un recurso de apelación presentado por el partido Juntos por el Perú, con lo que se confirmaron los resultados del acta que emitió un jurado electoral especial en Lima y que eran objeto de la apelación.

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