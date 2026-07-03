Las 5 cosas que debes saber este 3 de julio

Por CNN Español

España domina y pasa a octavos del Mundial. El Gobierno de Trump planea ampliar las operaciones migratorias en lugares de trabajo. Irán envía un mensaje desafiante a Trump con un colosal funeral para el líder supremo Alí Jamenei.. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

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No es solo que el TPS está prácticamente sin posibilidades de continuar, después de la reciente decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos. Además, los venezolanos viven una tragedia a la distancia por los terremotos que azotaron Venezuela el pasado miércoles y tienen pocas opciones para apoyar.

España se impuso 3-0 sobre Austria con doblete de Oyarzábal y clasificó a octavos de final sin despeinarse. El arquero Unai Simón estableció el récord de la mayor racha sin encajar un gol en la historia de los mundiales.

El Gobierno de Trump planea un aumento de las operaciones de control migratorio en lugares de trabajo, con varias agencias federales involucradas en determinar cómo incrementar el número de arrestos y apaciguar a la base electoral del presidente, según cinco fuentes familiarizadas con las discusiones.

Cuatro meses después de su muerte al comienzo de la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán, el régimen de Teherán homenajea al fallecido líder supremo Alí Jamenei con un funeral de una semana de duración que se extiende por cinco ciudades de dos países.

Un mayor de la Fuerza Aérea de EE.UU. fue arrestado el miércoles en las escalinatas del Capitolio después de pronunciar un discurso en el que pidió un juicio político y la destitución del presidente Donald Trump y del vicepresidente J. D. Vance.

¿Dónde será la fiesta de matrimonio de Taylor Swift y Travis Kelce?

A. En la Casa Blanca.

B. En el Madison Square Garden.

C. En el Hard Rock Stadium.

D. En la Catedral de San Patricio.

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

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👋 Nos vemos el lunes.

🧠 La respuesta del quiz es: B. La celebración de boda de Taylor Swift y Travis Kelce sería en el Madison Square Garden de Nueva York, según le dijeron fuentes a CNN.

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