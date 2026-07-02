El memorando de entendimiento de EE.UU. con Irán es un desastre. Aun así, podría funcionar

Análisis por Brett H. McGurk, CNN

El “Memorando de Entendimiento” de 14 puntos es uno de los acuerdos internacionales más extraños de los últimos tiempos.

Con escasos detalles, sus dos páginas pretenden otorgar importantes concesiones iniciales de Estados Unidos a Irán a cambio de la apertura del estrecho de Ormuz, que ya estaba abierto antes de la guerra que el presidente Donald Trump inició en febrero y que ahora espera terminar.

El documento ha sido objeto de duras críticas por parte de muchos republicanos, mientras que los demócratas lo han recibido con un tono de “ya lo advertimos”, señalando a modo de comparación el acuerdo nuclear de la era Obama: un acuerdo de 159 páginas que imponía límites al programa nuclear de Irán.

Mientras tanto, Irán ha interpretado el memorando de entendimiento de manera que ni siquiera exige el acceso sin restricciones al estrecho de Ormuz, el único punto que la administración Trump citó como motivo del acuerdo.

Irán ha lanzado drones contra buques mercantes, violando su interpretación del acuerdo. Estados Unidos atacó objetivos dentro de Irán en respuesta, y para respaldar su interpretación del acuerdo.

Casi todo lo que Estados Unidos dice que significa el acuerdo —desde la liberación de fondos para que Irán compre soja estadounidense hasta el levantamiento de las sanciones solo a cambio de acciones iraníes— Irán, a su vez, dice que el acuerdo significa algo diferente: sin restricciones sobre dónde se gastan los fondos congelados y con el levantamiento de las sanciones como condición previa incluso para futuras conversaciones.

La situación empeora a partir de ahí.

El primer párrafo del acuerdo declara un alto el fuego en Líbano, sin ofrecer detalles.

Irán interpretó esto como una exigencia para que Israel abandone el sur de Líbano, donde se encuentra desde 2024 en virtud de un acuerdo de alto el fuego anterior. Israel se ha negado.

La semana pasada, Israel y Líbano firmaron un acuerdo aparte que exige a Israel retirarse solo después de que las fuerzas libanesas logre expulsar a Hezbolla de esas zonas.

Irán afirma que el nuevo acuerdo viola el memorando de entendimiento. Estados Unidos sostiene que simplemente incorpora lo que ya está estipulado en dicho memorando.

Para aclarar esta confusión, el vicepresidente J.D. Vance, principal negociador del acuerdo, ha dicho que “las palabras no importan”, mientras que Irán cita el memorando de entendimiento como equivalente a un tratado vinculante.

Es fácil ridiculizar tales maniobras como una práctica diplomática casi negligente.

Por primera vez en la historia, el presidente de Estados Unidos ha firmado un acuerdo con la República Islámica de Irán y, sin embargo, nadie parece ponerse de acuerdo sobre lo que dice el memorando de entendimiento ni siquiera sobre lo que se supone que debe hacer.

Esta semana en Doha, se suponía que los equipos de Estados Unidos e Irán se reunirían para aclarar las expectativas mutuas y, tal vez, para reanudar las conversaciones nucleares, aún estancadas, que, según el memorando de entendimiento, deberían conducir a un acuerdo integral.

Pero los negociadores de Trump se reunieron con mediadores cataríes, no con iraníes, y existe controversia sobre si se están llevando a cabo siquiera conversaciones de menor nivel.

Independientemente de si esas conversaciones se llevan a cabo o no, no espero que de ellas surja gran cosa.

Si el memorando de entendimiento parecía incoherente cuando se dio a conocer, en la práctica lo ha sido aún más.

Sin embargo, en la que quizás sea la prueba más importante de todas —el tiempo y las opciones— el memorando de entendimiento parece estar funcionando. Henry Kissinger dijo una vez: “Cuando los estadistas quieren ganar tiempo, se ofrecen a hablar”.

Ese parece ser el caso, tanto para Estados Unidos como para Irán. El prolongado estancamiento en el estrecho perjudicaba a todos.

Las fuerzas estadounidenses bloquearon los puertos iraníes, asfixiando la economía del país persa, mientras que Teherán mantenía como rehén la economía mundial con amenazas al transporte marítimo comercial.

El memorando de entendimiento permitió a ambas partes tomar un respiro.

Trump reveló el juego cuando dijo que la alternativa al memorando era una depresión global. Los líderes iraníes que apoyan el acuerdo también han destacado los beneficios económicos que este reporta a Irán.

En cuanto a qué bando se beneficiará de este tiempo ganado, es demasiado pronto para decirlo.

Si me hubieran preguntado hace dos semanas, tras leer el memorando de entendimiento por primera vez, parecía una clara victoria iraní. Washington estaba cediendo mucho a cambio de casi nada, salvo la apertura del estrecho de Ormuz.

Pero las instantáneas de un momento dado, sobre todo en Medio Oriente, rara vez cuentan la historia completa, y esta historia aún se está desarrollando. Algunos factores incluso favorecen a Washington.

1. Irán no está enriqueciendo uranio. Su capacidad de enriquecimiento ha sido desactivada y no se ha reactivado. El memorando de entendimiento exige que Irán mantenga este statu quo, lo que hace prácticamente imposible la producción de una bomba. Por ahora, esta grave amenaza permanece latente.

2. La economía iraní está en crisis. El Fondo Monetario Internacional informó recientemente que la economía de Irán se contraerá más del 6 %. Esta es la mayor contracción desde la década de 1980 y se debe en parte a la reciente guerra. Además, se proyecta que la inflación alcance un promedio cercano al 70 %, y el alivio de las sanciones contemplado en el memorando de entendimiento implica, en el mejor de los casos, una recuperación muy lenta.

3. La presión económica de EE.UU. está disminuyendo. Desde la firma del memorando de entendimiento, los precios mundiales del petróleo se han desplomado más del 20 %. Esto ha aliviado las presiones macroeconómicas y reducido los precios de la gasolina para los estadounidenses a medida que se acerca la temporada de vacaciones de verano. Trump confirmó nuevamente que este era un objetivo primordial, publicando en las redes sociales: “Los precios de la gasolina pronto volverán a los mínimos históricos que los estadounidenses disfrutaban en las gasolineras antes de nuestra exitosa “incursión” en Irán”.

4. El “eje” regional de Irán se encuentra bajo presión. La interpretación triunfalista que Irán hizo del memorando de entendimiento inicialmente impulsó a Hezbollah y otros grupos afines a Irán en toda la región. Sin embargo, el reciente acuerdo entre el Líbano e Israel frenó la euforia de Teherán, e incluso en Iraq —donde las milicias se unieron a la guerra de Irán contra los estados del Golfo— un nuevo Gobierno está intensificando la represión y exigiendo que todas las armas estén bajo control estatal.

5. Menor dependencia del estrecho. Irán le dio la vuelta a la situación con el cierre del estrecho de Ormuz, y sigue reivindicando su soberanía sobre el tráfico futuro. Esto representa un grave problema. Sin embargo, sus acciones han provocado reacciones adversas, como la construcción de nuevos oleoductos y puertos que evitan por completo el estrecho. Sus recientes ataques contra buques mercantes tuvieron escaso impacto en los precios mundiales.

¿Y esto en qué situación nos deja? Nadie puede decirlo con certeza. Apuesto a que esta situación actual se mantendrá durante algún tiempo, al menos hasta las elecciones de este otoño tanto en Israel como en EE.UU.

Por ahora, lo que sí sabemos es que los principales combates han disminuido, la presión económica se ha reducido, y los canales diplomáticos están abiertos, aunque confusos e incipientes.

Y a pesar de todo, ¡bravo por el memorando de entendimiento! Porque en Medio Oriente, las cosas siempre pueden empeorar considerablemente.

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