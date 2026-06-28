Los nuevos enfrentamientos entre EE.UU. e Irán revelaron la fragilidad de la tregua y por qué podría funcionar

Análisis por Stephen Collinson, CNN

Un aparente acuerdo entre Estados Unidos e Irán para pausar un nuevo estallido de violencia estabilizó una tregua que es el primer paso para poner fin permanentemente a la guerra y subrayó que cada parte tiene un interés nacional vital en lograrlo.

Este acuerdo se produce tras varios días de enfrentamientos en torno al estrecho de Ormuz y el golfo Pérsico, que se entendieron mejor como la lucha entre las partes por definir su vago memorando de entendimiento y dar forma a las inminentes conversaciones sobre cuestiones críticas, incluido el programa nuclear de Teherán.

Un funcionario de la administración Trump declaró que ambas partes acordaron reunirse en Qatar este martes y que, por el momento, suspenderán sus negociaciones. Irán no emitió comentarios de inmediato.

Cuatro días de ataques iraníes contra buques mercantes, represalias estadounidenses y los posteriores ataques de Teherán contra bases estadounidenses y aliados del Golfo pusieron en riesgo una escalada hacia un conflicto más amplio y comprometieron la ayuda económica mundial justo cuando el petróleo comenzaba a transitar por el estrecho. Además, parece que violaron los términos del memorando de entendimiento que ambas partes firmaron.

Irán buscaba defender su nueva ventaja estratégica: la capacidad de controlar el tráfico marítimo en una vía crucial para la economía global. Sus ataques con misiles contra los Estados del Golfo y objetivos estadounidenses sugerían un intento de establecer un nuevo paradigma estratégico regional de posguerra. Teherán también parecía estar ejerciendo presión política sobre el presidente Donald Trump y poniendo a prueba su paciencia mientras intentaba preservar lo que él mismo había calificado como un acuerdo triunfal para poner fin a la guerra.

Washington no podía permitir que Irán controlara el tráfico marítimo a través del estrecho. Hacerlo implicaría que EE.UU. fue derrotado en una guerra que iniciada por ellos mismos. La República Islámica adquiriría la capacidad de tomar como rehén la economía global y de ejercer presión política sobre Estados Unidos en cualquier momento. En consecuencia, el poder estadounidense en la región, expresado a través de su capacidad para proteger a sus aliados, se debilitaría.

La beligerancia de Irán se produjo tras el viaje al Golfo del secretario de Estado Marco Rubio la semana pasada, en el que Estados Unidos y sus aliados respaldaron la navegación libre, incondicional y sin restricciones en el estrecho, sin peajes, tasas ni “intentos de control” por parte de Irán. Esto se interpretó como un intento de resolver las ambigüedades del acuerdo, que, si bien estipulaba que Irán debía restablecer el libre paso y el tráfico marítimo, parecía dejar abierta la posibilidad de monetizar la navegación en el futuro.

Pero el ciclo de provocaciones iraníes y represalias estadounidenses era un juego peligroso. Amenazaba con cobrar impulso propio, con el prestigio del volátil presidente estadounidense en juego, en una semana en la que intentaba aparentar ser todopoderoso y convertirse en el centro de las celebraciones del 250 aniversario de la Declaración de Independencia.

Trump amenazó el domingo con que, si Irán seguía violando el alto el fuego, este dejaría de existir. Si bien sus partidarios podrían concluir que su advertencia logró que Teherán retrocediera, los iraníes aprendieron a no tomarse en serio su retórica más belicosa durante la guerra. Y el presidente accedió a lo que muchos críticos consideraron una capitulación ante Irán, tras argumentar que no quería provocar una grave crisis económica al continuar el conflicto.

Pero a menudo se define a Trump por su inconsistencia. En el futuro, podría ser peligroso para Teherán suponer que siempre actuará de forma predecible o que evitará una escalada importante.

Sin embargo, tras los últimos brotes de violencia, siempre existió una lógica estratégica que desaconsejaba el regreso a una guerra a gran escala. Irán está obteniendo enormes beneficios del memorando de entendimiento. Estados Unidos ha tomado medidas para levantar algunas sanciones a la espera de un acuerdo definitivo. Y Teherán ha comenzado a exportar millones de barriles de su propio petróleo nuevamente, en un intento por reactivar una economía debilitada.

Mientras tanto, el aumento del tráfico marítimo a través del estrecho contribuyó a estabilizar los precios mundiales del petróleo y a ofrecer gasolina más barata, un factor importante dado que la crisis de asequibilidad afecta negativamente la popularidad de Trump antes de las elecciones intermedias. El precio promedio de la gasolina en Estados Unidos bajó a US$ 3,87 por galón el domingo, según la AAA. Si bien este precio sigue siendo un 30 % superior al de antes de la guerra, se encuentra muy por debajo del máximo de US$ 4,56 alcanzado a finales de mayo.

A diferencia de algunos de sus predecesores modernos, Trump evitó la tentación de redoblar la apuesta y escalar una guerra que parecía encaminarse hacia un desenlace indeciso que dañaría su reputación. Sin embargo, las marcadas diferencias entre Estados Unidos e Irán respecto al estrecho plantean nuevas dudas sobre su enfoque. Antes de la guerra que Trump inició, el estrecho estaba abierto. Y los enfrentamientos sobre su estado sugieren que las futuras conversaciones sobre cuestiones más complejas, como el programa nuclear iraní, serán aún más difíciles.

Un funcionario estadounidense declaró el domingo que todos los drones y misiles iraníes dirigidos contra objetivos estadounidenses en los países vecinos de Kuwait y Bahrein fueron derribados o no alcanzaron sus objetivos, según informó Zachary Cohen de CNN. Estados Unidos había atacado previamente objetivos, incluyendo depósitos iraníes de drones y misiles en las cercanías del estrecho de Ormuz. Los enfrentamientos se desencadenaron por un ataque iraní contra un buque portacontenedores con bandera de Singapur cerca de la zona el jueves.

El embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, advirtió el domingo de que Trump respondería a la agresión iraní. “Si el régimen iraní cree por un segundo que el presidente Trump se va a quedar de brazos cruzados mientras Irán sigue atacando el transporte marítimo internacional o nuestras bases sin respuesta, están muy equivocados”, declaró Waltz en el programa “Fox News Sunday”.

La creciente tensión en Medio Oriente sugiere que el triunfalismo de Trump al ensalzar el memorando de entendimiento —un marco de 14 puntos para apaciguar los combates y alcanzar un acuerdo final sobre todos los temas en un plazo de 60 días— fue prematuro.

El conflicto y sus consecuencias han suscitado dudas sobre la comprensión que tiene el Gobierno de las fuerzas políticas e históricas que impulsan al Gobierno Revolucionario iraní y sus habituales tácticas de negociación intransigentes. Los altos el fuego en Medio Oriente a menudo no detienen todos los intercambios militares, incluso si establecen un límite que puede impedir el regreso a una guerra total. Y las guerras en la región suelen envalentonar a nuevas generaciones de extremistas, como aquellos en Irán que podrían estar orquestando sus esfuerzos para consolidar su nueva influencia sobre el estrecho de Ormuz.

Jake Sullivan, exasesor de seguridad nacional de la administración Biden, predijo que los recientes acontecimientos eran el preludio de un período de tensión durante las negociaciones. El equipo de Trump difícilmente recibirá con agrado su consejo. Sin embargo, durante la administración Obama, Sullivan desempeñó un papel clave en las primeras etapas de las conversaciones sobre el acuerdo internacional que limitó el programa nuclear iraní, acuerdo que Trump anuló durante su primer mandato.

“Los iraníes están presionando para ejercer control sobre el estrecho, para recordarle al mundo que controlan esa vía marítima, y ​​luego retroceden cuando la administración Trump se opone con suficiente vehemencia porque los iraníes quieren seguir obteniendo los beneficios inesperados que han sacado de este memorando de entendimiento”, dijo Sullivan a Fareed Zakaria de CNN el domingo, prediciendo con precisión los acontecimientos de la noche.

“En lo que respecta al tema nuclear, creo que irán ofreciendo concesiones muy pequeñas poco a poco, luego las retirarán, las volverán a presentar y luego las volverán a retirar para mantener a Estados Unidos en la mesa de negociaciones”, dijo Sullivan, poniendo en duda las posibilidades de lograr un progreso sólido en 60 días.

Es probable que los renovados enfrentamientos en Medio Oriente reaviven el rencor partidista en Washington en torno al acuerdo.

El senador republicano Roger Marshall, de Kansas, restó importancia a los recientes enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán. “La guerra principal ha terminado, y esto es casi como una operación de limpieza”, dijo Marshall refiriéndose a un conflicto profundamente impopular en Estados Unidos. En el programa “Meet the Press” de NBC, insistió en que Washington estaba logrando “grandes avances” en materia diplomática.

Los demócratas han calificado el memorando de entendimiento de Trump como una humillante derrota para Estados Unidos, que dista mucho de sus afirmaciones de haber resuelto el conflicto. Además, podría avivar un acalorado debate en el Congreso sobre las facultades bélicas de Trump y la justificación legal para el inicio de la guerra, un tema que también preocupa a algunos republicanos.

Lo que ocurra a continuación en Medio Oriente tendrá graves implicaciones políticas y estratégicas.

La cuestión clave es si los enfrentamientos por el estrecho seguirán manteniéndose a un nivel controlable o si, por el contrario, provocarán y destruirán todo el acuerdo y el proceso diplomático, sumiendo a la región de nuevo en una guerra a gran escala.

Esto pondría a prueba la clara preferencia de Trump por no prolongar un conflicto que ha demostrado ser un enorme lastre político. Sin embargo, los continuos desafíos iraníes agotarían la tolerancia de un presidente cuya imagen pública gira en torno a su ostentosa demostración de poder y fuerza a nivel global.

En última instancia, el regreso a la diplomacia podría confirmar las predicciones de Sullivan sobre un proceso doloroso y prolongado. Incluso si se restablece una paz frágil, es improbable que Trump pueda salir fácilmente de la guerra.

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