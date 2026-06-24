Tensión en Perú: la ventaja de Fujimori ya es irreversible, pero Sánchez dice que no aceptará los resultados

Por Gonzalo Zegarra, CNN en Español

El lento conteo de votos en Perú, con una estrecha diferencia entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, llegó este martes a un punto de no retorno, cuando la ventaja de la candidata de Fuerza Popular ya es inalcanzable para el aspirante de Juntos por el Perú. Sin embargo, el líder izquierdista mantiene su reclamo a las autoridades electorales, advirtió que no reconocerá el resultado y llamó a la “resistencia”.

Con el escrutinio al 99,86 %, quedan menos de 140 actas por contabilizar, pendientes de resolución por parte de los Jurados Electorales Especiales (JEE), y contienen el sufragio de menos de 30.000 electores. De esta forma, es matemáticamente imposible para Sánchez (49,88 %) remontar los más de 43.000 votos que la separan de Fujimori (50,12 %).

Además, la campaña de Juntos por el Perú recibió un mazazo con el rechazo de los recursos en los que solicitó a las autoridades electorales la anulación del voto en el extranjero, que es determinante para el triunfo de Fujimori. El JEE de Lima Centro 2 lo declaró improcedente por haber sido presentado fuera de tiempo y no haber pagado las tasas correspondientes, una decisión que todavía es apelable.

Antes de conocer la decisión, Sánchez advirtió que si la justicia electoral no atiende los reclamos, estaría realizando un “beneficio fraudulento” a favor de Fujimori y convocó a una marcha para el sábado. “No reconoceremos a ese gobierno y nos declararemos en lucha política y social de resistencia popular y patriótica”, expresó.

El partido de Sánchez no ha presentado evidencias de fraude, sino que sostiene que una resolución de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) posterior a la primera vuelta que modificó los procedimientos del conteo de votos en el exterior “le bajó los estándares de seguridad jurídica” a la votación del 7 de junio. Según sostuvo, no rechaza el voto de los peruanos que residen fuera del país, sino que discrepa con el cambio normativo días antes de los comicios.

Al respecto, la ONPE dijo en un comunicado que el cambio del método de conteo (con el traslado de actas en valijas diplomáticas en lugar de ser escaneadas en los consulados) “tienen carácter operativo y procedimental” y se realizó a pedido de Cancillería. “No modifican la Ley Orgánica de Elecciones ni contravienen el principio de intangibilidad”, indicó el organismo.

Sánchez se impuso en los votos en el territorio nacional, por lo que anular las mesas en el extranjero, en las que Fujimori, hija del fallecido autócrata Alberto Fujimori (1990-2000), consiguió una ventaja de más de 80.000 votos, hubiese cambiado al ganador de la elección.

El fujimorismo pidió celeridad a las autoridades electorales y tachó de “antidemocrática” la postura de Juntos por el Perú. En 2021, cuando Fuerza Popular perdió por una diferencia similar e intentó anular miles de mesas en zonas rurales favorables a Pedro Castillo, no reconoció la victoria del líder izquierdista.

Las autoridades habían informado antes de la votación que la proclamación de resultados oficiales podrían demorar más de un mes y se realizaría cerca de mediados de julio.

Ante los reclamos de celeridad, la ONPE dijo este martes que está “a la espera del envío de las resoluciones de actas observadas” por parte de los JEE para que el escrutinio llegue al 100 %. Si bien ya se realizaron 185 audiencias públicas y hay otras siete programadas, otras 13 todavía no tienen fijada una fecha.

De todas formas, aún cuando se alcance el 100 %, el Jurado Nacional de Elecciones solo proclama el resultado una vez que cada uno de los 60 JEE realicen su correspondiente proclamación descentralizada.

El cambio de mando está programado para el 28 de julio.

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