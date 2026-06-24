Por qué las fuerzas del orden querían mantener en privado los detalles de las notas sobre el secuestro de Nancy Guthrie

Por John Miller, CNN

Una semana después de la desaparición de Nancy Guthrie a principios de este año, dos notas supuestamente escritas por los secuestradores de la mujer de 84 años fueron enviadas a los medios de comunicación locales.

La primera nota exigía un rescate de millones de dólares por su liberación.

La segunda nota decía que Guthrie había muerto, aunque, según fuentes policiales, el culpable no tenía intención de matarla.

Algunos de los contenidos de la primera nota se hicieron públicos en su momento, pero el contenido de la segunda nota solo se reveló en los últimos días, casi cinco meses después de que Guthrie fuera secuestrada de su casa en Catalina Foothills, Arizona, el 1 de febrero.

Las pruebas encontradas en la escena del crimen, incluyendo su sangre en la entrada, sus problemas de salud y su desaparición sin su medicación diaria, dieron a la familia motivos para temer que se hubiera resistido y estuviera herida.

Ahora, la revelación de que la segunda nota decía que había muerto añade más contexto al emotivo video que la familia Guthrie publicó el 7 de febrero, en el que la presentadora del programa “Today” de la NBC, Savannah Guthrie, se dirigió directamente a quien escribió la nota.

“Hemos recibido su mensaje y lo entendemos”, dijo. “Les rogamos que nos devuelvan a nuestra madre para que podamos celebrar con ella. Esta es la única manera de encontrar la paz”.

El contenido de la segunda nota ya era conocido por CNN, así como por una cadena de noticias local de Tucson que recibió ambas comunicaciones.

CNN y la cadena de noticias accedieron a la petición de las autoridades y la familia de no publicar el contenido.

Las fuerzas del orden hicieron esa solicitud como parte de sus esfuerzos para resolver el caso.

Ambas notas fueron enviadas durante la primera semana posterior a la desaparición de Nancy Guthrie. En ese momento, los investigadores aún estaban determinando si eran auténticas y si habían sido enviadas por los verdaderos secuestradores, según fuentes policiales.

Tras recibir la segunda comunicación, procedente de la misma fuente electrónica, los investigadores quisieron comprobar si era cierto que Nancy Guthrie había fallecido. Sin embargo, según las fuentes, finalmente no pudieron hacerlo.

Las autoridades también creían que el interés público en Guthrie disminuiría y que los investigadores recibirían menos pistas si divulgaban información que indicara que había fallecido.

Lo más importante es que los investigadores estaban pensando a largo plazo, indicaron las fuentes.

Si lograban identificar a un sospechoso o sospechosos, podrían interrogarlos sobre los detalles de la nota. Si la información contenida en ellas se hiciera pública, se comprometería uno de los pocos datos que solo los secuestradores conocerían.

El contenido de esa segunda nota se reveló casi cinco meses después de que Guthrie fuera vista por última vez el 31 de enero.

Las imágenes de las cámaras de seguridad de su casa muestran a un hombre armado y enmascarado manipulando la cámara de la puerta principal la mañana de su desaparición.

Las autoridades policiales, tanto locales como federales, aún no tienen un sospechoso principal ni ninguna persona de interés en particular. Según las fuentes, los investigadores cuentan con material que siguen analizando, incluyendo grabaciones de video, análisis celulares y pruebas de ADN.

Según las fuentes, el trabajo en el caso no se ha ralentizado ni detenido, aunque el número de pistas recibidas por el público sí ha disminuido.

La investigación sigue “activa y en curso”, declaró el lunes a CNN el Departamento del Sheriff del Condado de Pima, el principal organismo investigador.

El martes por la mañana, en el programa “Today”, Savannah Guthrie instó a cualquier persona que tenga información sobre la desaparición de su madre a que se presente, incluso de forma anónima. La línea directa del FBI es 1-800-CALL-FBI.

“Este es el momento de decirles que necesitamos su ayuda”, manifestó Guthrie. “Por favor, hagan lo correcto, por nosotros, por nuestra familia, por nuestros hijos. Amamos a nuestra madre y nunca dejaremos de buscarla. Jamás”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

John Miller es el analista jefe de inteligencia y aplicación de la ley de CNN.