Europa se prepara para temperaturas sin precedentes a medida que se intensifica la ola de calor

Por CNN

La implacable ola de calor que ha batido cientos de récords de junio —e incluso récords históricos— en toda Europa occidental en los últimos días, está a punto de extenderse, trayendo un calor peligroso a gran parte del Reino Unido.

Las condiciones extremas se deben a una cúpula de calor, un sistema meteorológico de alta presión que puede atrapar el calor durante días, incluso semanas. El calor se ha intensificado por el cambio climático, provocado por la quema de combustibles fósiles por parte de los seres humanos.

En algunas zonas del sur de Inglaterra, las temperaturas ya han superado los 30 grados Celsius (86 grados Fahrenheit) en los últimos tres días, pero se prevé que las temperaturas de este miércoles y mañana se disparen hasta alcanzar los 35 grados Celsius (mediados de los 90 grados Fahrenheit), e incluso en algunos lugares superarán los 38 grados Celsius (100 grados Fahrenheit).

Es casi seguro que las temperaturas superarán con creces el récord de temperatura para el mes de junio en el Reino Unido, que es de 35,6 grados Celsius (96,08 grados Fahrenheit), establecido por última vez en 1976.

El calor vendrá acompañado de una humedad considerable y escasas horas de alivio durante la noche. Esto ha llevado a la Oficina Meteorológica del Reino Unido a emitir las alertas por calor extremo en el centro y sur de Inglaterra, así como en Gales.

Hoy también se batirán récords de calor desde España hasta Alemania, pero las temperaturas más extremas se registrarán en Francia.

En las zonas occidentales y centrales de Francia, es probable que las temperaturas superen los 15 grados Celsius (27 grados Fahrenheit) por encima de lo normal, llegando a alcanzar los 40 grados Celsius (104 grados Fahrenheit) en algunas áreas, incluyendo París.

Francia incluso podría establecer un récord para su día más caluroso de la historia, una marca que se alcanzó precisamente ayer.

La razón es la alta humedad, que hace que el calor sea mucho más difícil de soportar.

La doctora Heather Massey, del Laboratorio de Ambientes Extremos de la Universidad de Portsmouth, explicó al Centro de Medios Científicos (SMC) que, si bien el cuerpo humano tiene maneras de hacer frente al calor, esta se vuelve menos efectiva cuando aumenta la humedad.

“Unos niveles de humedad más elevados en el aire reducen la eficacia de la transpiración, que es la que enfriaría el cuerpo”, dijo.

Hugh Montgomery, profesor de medicina intensiva en el University College de Londres, dijo el martes en una rueda de prensa del SMC que el sudor se evapora muy rápidamente en el aire seco, enfriando así la piel.

“Si te encuentras en un ambiente muy húmedo, digamos con un 100 % de humedad o cerca de ese nivel, es imposible que el agua se evapore. Por lo tanto, no puede haber ningún efecto refrescante, y el sudor simplemente goteará, y el sudor que gotea no tiene ningún beneficio refrescante”, afirmó.

Para ilustrar el problema, Montgomery dijo que temperaturas de 36 grados Celsius (97 °F) pueden volverse peligrosas con un 65 % de humedad, mientras que a 42 grados Celsius (107,6 °F) un 35 % de humedad puede ser “bastante letal”.

Francia no durmió mucho la noche del martes. El país registró su segunda noche más calurosa de la historia, solo superada por el récord histórico de 21,6 grados Celsius (70,9 grados Fahrenheit) alcanzado el lunes por la noche.

La temperatura alcanzó un promedio nacional de 21,5 grados Celsius (70,7 grados Fahrenheit) la noche del martes, convirtiéndose en el día más caluroso registrado en el país.

En París, las temperaturas no bajaron de los 25,5 grados Celsius (77,9 grados Fahrenheit) durante toda la noche. A las 8:00 a.m., las temperaturas locales ya superaban los 30 grados Celsius (80 grados Fahrenheit) en la isla de Córcega.

Más de la mitad de las regiones continentales del país —58 de 96— se encontraban bajo la alerta roja por calor más severa, un récord histórico.

En la región de Finisterre, en Bretaña, unos 68.000 hogares se quedaron sin electricidad esta mañana, según las autoridades locales. Se está dando prioridad a las instalaciones consideradas “sensibles”, como hospitales y residencias de ancianos, para las reparaciones.

Mientras la gente busca maneras de combatir el calor, el número de muertos sigue aumentando. Anoche, dos personas más se ahogaron al intentar refrescarse, entre ellas un niño de seis años, lo que eleva a al menos 42 el número de víctimas por ahogamiento en toda Francia desde el 18 de junio, según BFMTV, filial de CNN.

Expertos están advirtiendo a las personas de que se “mantengan fuera el sol” de cualquier manera posible, ya que pocas viviendas en toda Europa cuentan con aire acondicionado, lo que intensifica el riesgo que representan las temperaturas récord para los ancianos y los más pequeños.

“Básicamente, nos estamos cocinando en nuestras casas en muchos casos en gran parte de Europa”, dijo Peter Thorne, director del Centro de Investigación Climática ICARUS, a Rosemary Church de CNN este miércoles. “Las casas generalmente han sido diseñadas para retener el calor”.

“Si tienen persianas, cierren las persianas… Toallas o cosas que puedan poner contra la ventana para enfriar las ventanas… No abran la ventana en mitad del día. Eso es lo peor que pueden hacer”, dijo Thorne. “Así que busquen áreas frescas tanto como puedan, utilicen las comodidades y los apoyos que estén disponibles”, aconsejó.

La crisis climática está agravando lo que ya habría sido un verano “anómalamente cálido” al “echar más leña al fuego”, dijo Thorne.

Las olas de calor, como la que está soportando Europa, están siendo “potenciadas por los humanos, por nuestras emisiones de gases de efecto invernadero que atrapan el calor”, añadió.

“El cambio climático está… sumando probablemente tres o cuatro grados. Eso será confirmado en las próximas semanas por varios estudios, sin duda.”

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Con información de Ivana Kottasová, Laura Paddison, Joseph Ataman, Helen Regan, Taylor Ward y Mitchell McCluskey, de CNN.