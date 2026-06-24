CNN Verifica: las afirmaciones falsas y sin pruebas de Trump sobre el estanque reflectante del Monumento a Lincoln

Por Daniel Dale, CNN

El presidente Donald Trump ha generado una confusa mezcla de afirmaciones sin pruebas y otras demostrablemente falsas sobre el estanque reflectante del Monumento a Lincoln.

Trump comenzó a asegurar durante el fin de semana, sin presentar evidencia, que los problemas visibles en el estanque fueron causados por “vándalos” y no por el reciente proyecto acelerado de reparación que, según él mismo había afirmado, haría que el estanque fuera “mucho más hermoso” de lo que era cuando se construyó en la década de 1920. En una publicación en redes sociales el sábado, declaró que hasta que esos vándalos “tomaron algún tipo de cuchillo o cuchilla y realizaron un corte de 250 pies de largo en la hermosa fachada”, su versión del estanque “funcionaba perfectamente”.

Esa afirmación es, en el mejor de los casos, dudosa, incluso dejando de lado la ausencia actual de pruebas públicas sobre la acusación de Trump de que vándalos armados con cuchillas causaron ese daño. No ha habido un período prolongado desde que el estanque se rellenó a comienzos de junio en el que luciera impecable. Las algas eran visibles apenas días después de que se volviera a llenar y continuaron apareciendo incluso después de que el Gobierno de Trump declarara que el agua había quedado “cristalina”.

The New York Times informó este martes que documentos internos del Gobierno mostraban que, “aunque trabajadores del Servicio de Parques Nacionales encontraron dos cortes en secciones de espuma entre las juntas de expansión del estanque, estos no estaban directamente relacionados con el revestimiento color ‘azul bandera estadounidense’ que ahora se está desprendiendo, ni con las algas que han teñido el estanque de un brillante tono verde”.

Trump alimentó el escepticismo sobre la existencia de la supuesta “hendidura” al modificar con frecuencia su descripción del daño. El sábado habló de una hendidura de 250 pies (76 metros), el lunes de una de 300 pies (91 metros), más tarde ese mismo día, de una abertura de 350 pies y el martes afirmó que se trataba de “numerosos cortes a lo largo de una extensión muy larga de 350 pies (107 metros)”. Según The New York Times, los documentos internos sí mencionaban dos cortes de 171 pies (52 metros) hechos con una cuchilla, lo que acercaría el total a la cifra de 350 pies (107 metros) utilizada por Trump. Sin embargo, añadió el periódico, los documentos no hacían ninguna afirmación sobre cómo esos cortes terminaron en el estanque.

La noche del martes, Fox News emitió un video proporcionado por el Departamento del Interior que, según el organismo, mostraba a personas vandalizando el estanque. Las imágenes parecían mostrar a dos personas de pie fuera del borde del estanque que luego se inclinaban o agachaban para alcanzar el costado durante varios segundos, mientras otras personas caminaban a su alrededor. Sin embargo, no está claro en el video qué estaban haciendo exactamente. Aunque el departamento aseguró a Fox News que las imágenes muestran a personas “destruyendo y retirando una parte del revestimiento e intentando destruir el revestimiento”, incluso el presentador Jesse Watters dijo: “No sabemos si están cometiendo un delito”. En cualquier caso, el video ciertamente no muestra la creación de dos cortes de 171 pies (52 metros).

CNN seguirá buscando información sobre el presunto acto de vandalismo. Pero, independientemente de las afirmaciones de Trump sobre ese tema, el presidente ha hecho durante semanas declaraciones sobre el estanque reflectante que son demostrablemente inexactas.

Obama y el estado del estanque: Trump afirmó en un evento el lunes que, después de un proyecto de reparación de dos años durante el Gobierno del expresidente Barack Obama, el estanque “ni siquiera abrió”. Del mismo modo, escribió en una publicación el lunes que el estanque “rara vez estuvo abierto debido a filtraciones y al ‘mal olor’” durante los Gobiernos de Obama y del expresidente Joe Biden. En realidad, el estanque reabrió en agosto de 2012 y ha permanecido abierto durante la inmensa mayoría de los días desde entonces.

Ha habido cierres breves posteriores por mantenimiento y reparaciones adicionales, incluido uno en octubre de 2012. Además, una pequeña parte del estanque permaneció cerrada durante un período prolongado entre 2015 y 2016 para reparar daños causados por la construcción de un monumento cercano. Sin embargo, esos cierres han sido la excepción en los más de 13 años transcurridos desde su reapertura, no la norma.

El gasto de presidentes anteriores en el estanque: Trump también ha seguido exagerando el gasto realizado durante el Gobierno de Obama en el estanque reflectante. En el evento del lunes aseguró que el proyecto de dos años costó “más de US$ 100 millones”. En realidad, el contrato fue por aproximadamente US$ 35 millones. La Casa Blanca de Trump no pudo proporcionar ninguna evidencia que respaldara la cifra mucho mayor cuando CNN consultó sobre el tema en mayo. Tampoco el equipo del presidente ha presentado pruebas de sus afirmaciones, repetidas nuevamente el lunes, de que Biden gastó decenas de millones de dólares tratando de reparar el estanque.

El Gobierno de Biden nunca llevó adelante un proyecto importante de reparación del estanque reflectante. Chuck Sams, quien fue director del Servicio de Parques Nacionales durante el Gobierno de Biden, dijo a CNN en mayo que habían recibido una estimación de costos “superior a los US$ 100 millones” para una “rehabilitación completa”, pero que nunca avanzaron con esas obras. Sams señaló que “muy probablemente habría seguido adelante si hubiéramos permanecido en el cargo”, pero Trump continúa sugiriendo que el proyecto efectivamente se realizó.

El tamaño del estanque: Esta afirmación de Trump no es especialmente importante, pero en aras de la precisión vale la pena señalar que el presidente también ha exagerado repetidamente la longitud del estanque reflectante.

El 10 de junio afirmó que se trata de un estanque de “casi 2.500 pies de largo” y agregó: “Eso es más alto que cualquier edificio del mundo, de hecho”. Sin embargo, el estanque mide 2.028 pies de largo, según una página del Servicio de Parques Nacionales que permanecía disponible hasta finales de mayo. Trump escribió correctamente en una publicación en redes sociales en mayo que mide “aproximadamente 2.030 pies” y mostró un cartel el 3 de junio que indicaba “2.030 pies”.

Además, una longitud de “casi 2.500” pies no sería “más alta” que ningún edificio del mundo, incluso si se ignora el hecho evidente de que un estanque en el suelo no es un rascacielos que se eleva en el aire. El edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa, supera los 2.700 pies de altura.

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Con información de Betsy Klein, de CNN.