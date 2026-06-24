Bill Gates asegura que no fue testigo de los crímenes de Epstein, pero que pudo haber coincidido con alguna de sus víctimas

Por Annie Grayer y Aleena Fayaz, CNN

El multimillonario Bill Gates testificó que nunca interactuó con las víctimas de Jeffrey Epstein, pero reconoció que pudo haber estado en presencia de algunas, según la transcripción de su entrevista a puerta cerrada con la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, publicada este martes.

El cofundador de Microsoft sostuvo en la entrevista voluntaria, que tuvo lugar en el Capitolio a principios de este mes, que su relación de tres años con el delincuente sexual convicto fue estrictamente profesional y que nunca presenció ni participó en ninguna conducta sexual inapropiada.

Pero el representante demócrata Robert Garcia señaló que la investigación del panel ha demostrado que algunos de los empleados de Epstein también fueron víctimas de abusos por parte del difunto financiero, lo que dificulta que Gates descarte el hecho de que nunca estuvo cerca de ninguna de las víctimas de Epstein.

“Ese es un punto muy importante”, declaró Gates, quien reconoció haber visto a algunas de las empleadas de Epstein en uno de sus aviones al final de una reunión. Añadió: “Es posible que haya estado en presencia de víctimas”.

Como parte de la investigación en curso de la Comisión de Supervisión, el panel solicitó el testimonio de Gates después de que la publicación este año de archivos adicionales sobre Epstein por parte del Departamento de Justicia planteara dudas sobre sus vínculos con el fallecido delincuente sexual convicto.

El martes, el panel también publicó la transcripción de la declaración de Lesley Groff, asistente de Epstein durante muchos años, quien describió a su antiguo jefe como un “maestro de la manipulación” y afirmó desconocer sus crímenes.

Groff reveló que comunicó telefónicamente a Epstein con el entonces presidente Donald Trump, quien era un ciudadano privado, en varias ocasiones a lo largo de 10 años, pero aseguró desconocer el contenido de esas conversaciones.

Trump siempre ha negado cualquier irregularidad relacionada con Epstein, así como cualquier acusación de conducta sexual inapropiada.

CNN se ha puesto en contacto con los representantes de Gates y Groff para obtener comentarios al respecto.

En su entrevista, Gates explicó cómo Epstein intentó utilizar información sobre la vida personal del cofundador de Microsoft —incluido el hecho de que había sido infiel en su matrimonio— para presionarlo.

Tras romper relaciones con Epstein en 2014, Gates recordó un incidente en el que Epstein le envió un correo electrónico pidiéndole el “reembolso” de los gastos que había pagado relacionados con una mujer con la que Gates había tenido una aventura.

“Le comuniqué a mi persona clave, la persona de mayor rango en Gates Ventures, Larry Cohen, que nunca íbamos a pagar nada”, declaró Gates.

Gates conoció a Epstein en 2011 a través de uno de sus empleados de mayor confianza, el Dr. Boris Nikolic, quien, según Gates, le reveló a Epstein dos de sus aventuras extramatrimoniales.

A puerta cerrada, los investigadores interrogaron a Gates sobre otras posibles relaciones, argumentando que era relevante para determinar si Gates tenía algún otro vínculo con el delincuente sexual convicto.

Pero Gates y su equipo legal contraatacaron. El multimillonario tecnológico señaló específicamente los borradores de correos electrónicos que Epstein parece haberse escrito a sí mismo en 2013, los cuales incluyen una serie de acusaciones gráficas y no verificadas contra Gates, y argumentó que Epstein habría mencionado allí otras relaciones extramatrimoniales.

“Creo que Epstein, al escribirse correos electrónicos a sí mismo, recopiló toda la información negativa potencial que conocía, e incluso algunas completamente falsas, y las incluyó en borradores”, señaló Gates. “Por lo tanto, creo que si de alguna manera extraña hubiera descubierto algo negativo que decir sobre mí, lo habríamos visto en los correos electrónicos que se envió a sí mismo”.

En estas notas escritas en forma de flujo de conciencia, plagadas de errores tipográficos y comentarios mordaces —que Gates ha declarado que son falsos— Epstein parece afirmar que facilitó encuentros sexuales para Gates y le ayudó a obtener medicamentos para ocultar una infección de transmisión sexual a su esposa.

En su entrevista a puerta cerrada, Gates dijo: “Nunca he tenido una ETS”, pero que “es posible” que le haya comunicado a Nikolic que le preocupaba haberla tenido.

Tras conocer a Epstein en 2011, Gates afirmó ser consciente de que el financiero tenía una “condena penal” de índole sexual, pero aun así expresó su interés en entablar una relación profesional con Epstein, quien aseguraba poder recaudar miles de millones de dólares para la salud mundial.

Hasta el día de hoy, Gates lamenta haber ignorado la mala reputación de Epstein en pos de una oportunidad filantrópica que nunca se concretó.

Aunque Epstein intentó invitarlo a su isla o a eventos sociales, Gates afirmó que fue consciente de no cruzar ese límite debido a los antecedentes penales de Epstein.

“Lamento no haber tenido eso en cuenta en mayor medida”, declaró Gates.

Gates también dijo que le resulta “confuso” cómo Epstein pudo acumular su fortuna y señaló que el apartamento de Epstein en la ciudad de Nueva York era una de las viviendas más “espaciosas” de Manhattan que había visto.

Gates afirmó que también cooperó voluntariamente con el fiscal general de las Islas Vírgenes de Estados Unidos, al conceder una entrevista y proporcionar algunos documentos financieros, aunque no especificó cuándo.

Mientras tanto, Groff es una de las personas más destacadas del círculo íntimo del difunto financiero que ha comparecido ante el Congreso en el marco de la investigación sobre Epstein: una asistente omnipresente que ayudó a gestionar todos los aspectos de la vida de Epstein, desde la organización de masajes y citas con mujeres hasta reuniones con personas influyentes, como lo demuestran los millones de archivos de Epstein que obran en poder del Departamento de Justicia.

Sin embargo, la negación de Groff de tener conocimiento alguno sobre las fechorías de Epstein provocó de inmediato la condena de las víctimas.

Groff afirmó que creía que todas las personas a las que Epstein les programaba un masaje eran masajistas profesionales, y que lo consideraba una “situación de contratista independiente”.

Ella declaró que dejó de reservar regularmente estas citas de masaje para Epstein en 2008, cuando él cumplió aproximadamente un año de cárcel en Florida, pero los demócratas de la Comisión intentaron desacreditar esa afirmación señalando otras citas posteriores a 2008 que Groff reservó para Epstein.

En defensa de haber concertado citas para Epstein, incluso después de su primer encarcelamiento, Groff declaró ante los legisladores: “No habría sabido que se trataba de un masaje. No sé, están dando por sentado que yo pensaría que era un masaje, pero no lo consideré como tal”.

Esta noticia ha sido actualizada con información adicional.

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Con información de Michael Williams, de CNN.