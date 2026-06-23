Un juez federal bloquea las normas estatales que prohíben comprar refrescos y dulces con cupones de alimentos

Por Tami Luhby, CNN

Un juez federal bloqueó el lunes una medida del Gobierno de Trump que permitía que cinco estados prohibieran la compra de bebidas azucaradas y dulces con cupones de alimentos.

La decisión supone un importante revés para el movimiento “Make America Healthy Again” del secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., conocido como MAHA, que se centra en minimizar el consumo de alimentos ultraprocesados para reducir la prevalencia de enfermedades crónicas como la obesidad y la diabetes.

Kennedy ha trabajado estrechamente con la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, quien ha concedido solicitudes de exención a casi dos docenas de estados para restringir las compras de alimentos en el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, o SNAP, el nombre formal de los cupones de alimentos. No todas las prohibiciones han entrado en vigor todavía.

La jueza de distrito de EE.UU., Amy Berman Jackson, en el Distrito de Columbia, dictaminó que el Departamento de Agricultura de EE.UU. carece de autoridad para aprobar exenciones estatales en proyectos piloto en Colorado, Iowa, Nebraska, Tennessee y Virginia Occidental.

En sus exenciones, los estados buscaban cambiar la definición federal de alimento por una que limite ciertos productos. Las prohibiciones diferían algo en cada estado: todas limitaban la compra de bebidas azucaradas, como refrescos y bebidas energéticas, y algunas también restringían los dulces. Las limitaciones se aplicaban a todos los beneficiarios de SNAP, sin permitir excepciones.

Los cinco beneficiarios de cupones de alimentos que presentaron la demanda argumentaron que necesitan comprar los artículos restringidos para su salud y bienestar, describiendo algunas de las bebidas como necesarias para la diabetes tipo 1, problemas renales y falta de energía.

Jackson señaló que su decisión no pretende ser un comentario sobre si las prohibiciones son una buena idea.

“Los demandados federales y los estados pueden tener un deseo genuino de mejorar la salud de los hogares que reciben SNAP fomentando elecciones saludables en la tienda, y pueden tomar medidas legales para alcanzar esos objetivos”, escribió Jackson. “Pero lo que no pueden hacer es violar la ley y sus propias regulaciones en el camino”.

La jueza señaló que la autoridad en la que se apoya el USDA permite a la agencia poner en marcha proyectos piloto para probar la eficiencia del programa SNAP, pero no incluye mejorar la salud y la dieta de los beneficiarios.

Rollins prometió que el Gobierno continuará la lucha de MAHA.

“Una jueza activista acaba de bloquear nuestra restricción de sentido común sobre el uso de los beneficios de SNAP para refrescos y comida chatarra”, publicó en X el martes. “SNAP es para comida, no para bombas de azúcar que alimentan la obesidad, la diabetes y el aumento vertiginoso de los costos de atención médica para las familias de bajos ingresos. Los contribuyentes no deberían subvencionar comida y bebidas chatarra a expensas de la salud de Estados Unidos”.

CNN se ha puesto en contacto con el HHS para solicitar comentarios.

Uno de los bufetes de abogados que presentó el caso dijo que el fallo “es un paso importante para restablecer la asistencia alimentaria esencial para los millones de familias que dependen de SNAP en todo el país”.

“Esta decisión deja claro que el USDA no puede eludir las salvaguardas legales que establecen cómo debe operar SNAP en todo el país”, dijo Katharine Deabler-Meadows, abogada principal del National Center for Law and Economic Justice. “Confirma que las familias merecen un programa que funcione sin confusión”.

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