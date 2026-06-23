Triplete de Mamdani en Nueva York, apuesta cautelosa de Trump en Carolina del Sur y otras conclusiones de primarias en EE.UU.

Por Eric Bradner y Aaron Blake, CNN

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, arrasó este martes, cuando los candidatos a la Cámara de Representantes respaldados por el alcalde socialista demócrata ganaron las tres primarias para el Congreso en las que se presentaban, desbancando en el proceso a dos demócratas en ejercicio.

La demostración de fuerza de Mamdani fue el último anticipo de las batallas ideológicas que están por venir, ya que los demócratas que compiten por obtener el control del Capitolio en las elecciones de mitad de mandato de noviembre también miran hacia adelante en la carrera presidencial de 2028.

En el distrito 13, la socialista demócrata Darializa Ávila Chevalier derrotó al representante Adriano Espaillat, presidente del Caucus Hispano del Congreso, en una contienda que, al igual que las demás elecciones de Nueva York, se centró en gran medida en la relación de Estados Unidos con Israel.

Otra socialista demócrata, la asambleísta Claire Valdez, derrotó al presidente del distrito de Brooklyn, Antonio Reynoso, en la contienda para reemplazar a la representante saliente Nydia Velázquez en el 7º Distrito.

Y en el décimo distrito, Brad Lander, aliado de Mamdani y excontralor de la ciudad, derrotó al representante Dan Goldman.

Mamdani celebró el martes por la noche con Lander, y le dijo a la multitud que su antiguo rival en las elecciones a la alcaldía del año pasado “aporta una visión de la política que va más allá de lo que hemos visto durante tanto tiempo”.

Esto ocurre en una jornada intensa de primarias, en la que la influencia del presidente Donald Trump entre los votantes republicanos de Carolina del Sur resultó limitada, y los votantes de Maryland y Utah emitieron sus votos.

Estas son las principales conclusiones de las primarias del martes:

Las victorias de los progresistas de la ciudad de Nueva York, respaldados por Mamdani, se producen en un momento de agitación en el Partido Demócrata que se extiende mucho más allá de los cinco distritos de la ciudad.

Un año después de que los votantes eligieran a Mamdani y a otra socialista democrática, Katie Wilson de Seattle, otras dos de las ciudades más grandes del país podrían elegir líderes similares.

Janeese Lewis George ganó las primarias demócratas para la alcaldía de Washington a principios de este mes, lo que prácticamente le asegura la victoria en las elecciones generales de noviembre en esta ciudad de marcada tendencia demócrata.

En Los Ángeles, otra concejala socialista democrática, Nithya Raman, avanzó a una contienda directa contra la alcaldesa en funciones, Karen Bass, una figura veterana del establishment demócrata de California.

Estos resultados, y otros más, reflejan un electorado demócrata que sigue oponiéndose profundamente a Trump, pero que también está insatisfecho con el liderazgo de su propio partido y busca un cambio.

En Washington y más allá, la situación ha provocado que los dirigentes demócratas se esfuercen por comprender qué está sucediendo y qué implicaciones tendrá para el futuro del partido.

Mientras tanto, los republicanos buscan aprovechar las posturas más controvertidas de los progresistas en bastiones demócratas para utilizarlas como arma política contra los demócratas más moderados en estados y distritos clave.

El senador de Pensilvania, John Fetterman, declaró el martes a CNN que “la izquierda radical está en auge”. El senador de Nueva Jersey, Cory Booker, fue más diplomático y le dijo a Kaitlan Collins de CNN que “nuestro partido no es homogéneo”.

“Una de las cosas que hacen grande al Partido Demócrata es que es un partido inclusivo. Tenemos que seguir siéndolo”, declaró Booker.

Si los demócratas obtienen la mayoría en la Cámara de Representantes, el Senado o ambas en las elecciones de mitad de mandato de noviembre, la agitación de este año podría tener repercusiones en las elecciones de liderazgo durante el invierno en los grupos parlamentarios que se inclinan hacia la izquierda.

El líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, quien apoyó a los congresistas demócratas en Nueva York, declaró el martes que él y Mamdani habían acordado discrepar profundamente en esas elecciones.

El público presente en la fiesta de Avila Chevalier el martes por la noche abucheó a Jeffries cuando apareció en televisión.

Pero los resultados de las primarias demócratas competitivas no reflejan todos un giro ideológico hacia la izquierda.

En el distrito 12 de Nueva York, un escaño en Manhattan que abarca uno de los electorados más antiguos y ricos del país, los votantes optaron por Micah Lasher, un asambleísta estatal con amplio respaldo del establishment, en lugar de otro asambleísta estatal, el favorito progresista Alex Bores, quien ha impulsado la regulación de la inteligencia artificial.

Jack Schlossberg, quien intentó posicionarse como una fuerza de cambio en el partido, quedó en un distante tercer lugar, ya que los votantes rechazaron la resurrección del Camelot de su abuelo en su búsqueda de un nuevo liderazgo.

Y en la mejor oportunidad de los demócratas para arrebatar un escaño en Utah, los votantes respaldaron el martes al moderado exrepresentante Ben McAdams sobre varios rivales que se postulaban a su izquierda en el recién rediseñado primer distrito.

A nivel estatal, los votantes demócratas en las primarias para el Senado de Estados Unidos celebradas a principios de este mes en Iowa eligieron al candidato más moderado, el representante estatal Josh Turek, quien hizo de la capacidad de ser elegido un pilar fundamental de su campaña, por encima del senador estatal progresista Zach Wahls.

Todo esto prepara el terreno para unas primarias presidenciales demócratas en 2028 que se intensificarán rápidamente tras las elecciones de mitad de mandato.

Los candidatos que aspiren a convertirse en el próximo líder del partido tendrán que desenvolverse en un electorado demócrata que no solo ansía la victoria frente a los republicanos, sino que también ha demostrado un gran interés por reformar su propio partido.

Las elecciones de Nueva York pusieron de manifiesto el rápido cambio en la opinión de los votantes demócratas sobre el apoyo de Estados Unidos a Israel, un tema al que Lander, que es judío, se pronunció el martes por la noche.

“Los demócratas estamos dolorosamente divididos por nuestras diferencias sobre la relación de Estados Unidos con Israel y Palestina, y tenemos que afrontarlo de frente”, indicó Lander, calificando la política del expresidente Joe Biden hacia el primer ministro Benjamin Netanyahu como “un fracaso catastrófico”.

Israel fue clave en todas las elecciones de Nueva York. Ávila Chevalier ganó a pesar de las críticas recibidas por su asistencia a una manifestación propalestina al día siguiente de los atentados de Hamas del 7 de octubre de 2023.

Goldman lamentó que una cafetería de Brooklyn aparentemente rechazara su visita tras una publicación viral en redes sociales en la que el establecimiento presumía de que su café “no sabía a jugo de genocidio”.

Las declaraciones de Lander pusieron de manifiesto una profunda división que probablemente tendrá un papel crucial en las primarias presidenciales de 2028.

Lander condenó la conducta militar de Israel en Gaza y su trato a los palestinos, al tiempo que reflexionó sobre la necesidad de tolerancia y comprensión. Asimismo, abogó por distinguir entre el antisemitismo y la crítica al Gobierno israelí, en un contexto de debates que siguen agitando la política demócrata.

“Se puede criticar a Israel sin ser antisemita. Se puede ser antisionista sin ser antisemita. Muchos judíos lo son, y muchos no judíos también”, afirmó.

Su victoria del martes se produjo en una temporada de primarias en la que el derroche de dinero del Comité de Asuntos Públicos Estadounidense-Israelí (AIPAC) y sus aliados ha sido un factor determinante en muchas contiendas para la Cámara de Representantes.

Lander instó al Partido Demócrata a “retirarse de los comités de acción política financiados por criptomonedas, Wall Street, IA y AIPAC”.

Pero Lander también advirtió a su partido que debía mantenerse alerta ante el creciente antisemitismo.

“Con demasiada frecuencia, la gente ha empezado a usar el término “sionista” como un insulto para referirse a los judíos”, afirmó. “Y el antisemitismo surge con el fascismo y la guerra, y ahora mismo nos encontramos inmersos en ambos. Los progresistas deben ser quienes se opongan a esto, en lugar de mirar hacia otro lado”.

Técnicamente, Trump eligió a un ganador en la segunda vuelta de las primarias republicanas para gobernador de Carolina del Sur. Pero la victoria del fiscal general del estado, Alan Wilson, representa claramente otro revés para Trump.

¿De qué estamos hablando?

Trump inicialmente respaldó a la vicegobernadora Pam Evette antes de la primera ronda de las primarias a principios de este mes.

Evette quedó en primer lugar, pero no de forma contundente, y tuvo que enfrentarse a Wilson en una segunda vuelta. Finalmente, el viernes, Trump emitió un respaldo conjunto a ambos candidatos.

La aplastante victoria de Wilson el martes deja bastante claro de qué se trataba: Wilson estaba a punto de ganar y Trump quería evitar respaldar a un perdedor. (Dicho esto, el doble respaldo en una segunda vuelta entre dos candidatos garantizaba que apoyaría tanto al ganador como al perdedor de la contienda).

Y eso no cambia el hecho de que el respaldo de Trump claramente no le sirvió de mucho a Evette.

El presidente la eligió y ella estaba a punto de convertirse en la tercera candidata a gobernadora respaldada por Trump en perder la nominación de su partido en tan solo las últimas tres semanas.

(Los dos anteriores fueron el representante de Iowa, Randy Feenstra, y el vicegobernador de Georgia, Burt Jones).

Las tres derrotas igualan el récord de derrotas en las primarias de candidatos a gobernador respaldados por Trump, establecido en 2022. Y aún quedan algunos meses.

Los votantes republicanos se dejan guiar claramente por Trump en primarias de alto perfil como las del senador de Louisiana Bill Cassidy, el senador de Texas John Cornyn y el representante de Kentucky Thomas Massie.

Pero con su popularidad en mínimos históricos, están rechazando su apoyo como pocas veces lo han hecho en otras contiendas.

Y el intento de Trump de cubrirse las espaldas no debería ocultar ese hecho.

(Aunque Trump sí logró una victoria significativa en unas primarias para el Congreso, con el triunfo del empresario Anthony Constantino, respaldado por Trump, sobre Robert Smullen, el candidato republicano estatal, en el norte del estado de Nueva York).

Puede que los demócratas sean más anti-Trump que nunca, pero no parecen especialmente interesados ​​en elegir a figuras destacadas de la resistencia a Trump.

George Conway, el exmarido de Kellyanne Conway, jefa de campaña de Trump en 2016 y conocido por su postura anti-Trump, quedó muy rezagado en las concurridas primarias del distrito 12 de Nueva York.

Harry Dunn, exagente de la Policía del Capitolio de Estados Unidos, quien lideró la iniciativa para responsabilizar a los alborotadores del 6 de enero de 2021, perdió las primarias demócratas para el escaño del representante saliente Steny Hoyer en Maryland, quedando el martes por la noche en un distante tercer lugar.

Y Goldman también encajaba en cierto modo en ese patrón. Si bien es un congresista en ejercicio, hizo hincapié en su papel como abogado principal durante el primer juicio político contra Trump en 2019, prometiendo exigirle responsabilidades nuevamente si los demócratas obtienen la mayoría en la Cámara de Representantes.

Sin embargo, el martes hubo un caso de éxito que encaja en esta categoría. Se trata de Nancy Lacore, la exalmirante de tres estrellas que fue una de las personas destituidas por el secretario de Defensa, Pete Hegsth, el año pasado.

Lacore ganó la segunda vuelta de las primarias al Congreso en Carolina del Sur.

Pero Lacore no es una figura nacional muy conocida. Y, en general, este tipo de candidatos están perdiendo.

El exvicegobernador republicano de Georgia, Geoff Duncan, obtuvo un resultado muy bajo el mes pasado tras postularse para gobernador como demócrata.

El secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, no tuvo mejor suerte en el bando republicano.

Y el exabogado del Departamento de Justicia, Ryan Crosswell, quien renunció en protesta por el manejo politizado del departamento en la acusación contra el exalcalde de Nueva York Eric Adams, el año pasado, quedó en segundo lugar en las primarias demócratas para el Congreso en Pensilvania.

Alexander Vindman, el informante del caso ucraniano, sigue compitiendo en las primarias demócratas para el Senado de Estados Unidos en Florida.

Su hermano, Eugene, es un caso excepcional de éxito en la resistencia, al ser elegido miembro del Congreso por Virginia en 2024.

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