Se sospecha que hackers están detrás de la alerta no autorizada enviada a teléfonos celulares en todo Brasil

Por Mariana Catacci, CNN Brasil

Una alerta no autorizada con un mensaje misterioso que fue enviada a teléfonos celulares en varios estados de Brasil la mañana del sábado se sospecha que es obra de hackers, informó el Gobierno brasileño.

Los dispositivos se encendieron con la palabra “misantropi4”, una escritura alfanumérica de la palabra portuguesa “misantropia”, que en inglés se traduce como “misanthropy” (misantrópico). La última letra “a” fue sustituida por el número “4”, una práctica utilizada frecuentemente por hackers y conocida como “leetspeak”.

La alerta, categorizada como “extrema”, fue recibida inicialmente en el estado sureño de Paraná, pero una segunda advertencia se activó pocos minutos después para teléfonos celulares en las principales ciudades de Sao Paulo y Río de Janeiro.

Las autoridades brasileñas informaron que la plataforma de alertas de la Defensa Civil Nacional fue desactivada tras ser blanco de un probable ataque de hackers, y el Gobierno está trabajando para restablecer la herramienta una vez que se reestablezcan todas las condiciones de seguridad.

Según un comunicado de la Defensa Civil Nacional de Brasil, la falsa alerta fue activada de forma remota por alguien que no forma parte del Sistema Nacional de Protección y Defensa Civil.

“El mensaje enviado era del tipo ‘alerta extrema’ y contenía la palabra ‘misantropía’, que significa odio hacia la humanidad. Probablemente se trata de un ataque de hackers”, indicó el comunicado del organismo.

La Defensa Civil de Sao Paulo señaló en un comunicado que la alerta no fue enviada por ninguno de sus agentes y, hasta el momento, no hay registro de ningún incidente que justifique la emisión de una alerta extrema relacionada con el contenido reportado.

El comunicado también señaló que la herramienta Cellbroadcast, que se utiliza para enviar alertas graves y extremas, es gestionada por Anatel (Agencia Nacional de Telecomunicaciones) y ha sido desactivada temporalmente. La Defensa Civil de Sao Paulo informó que se ha puesto en contacto con Anatel y otras instituciones involucradas en la operación del sistema para investigar el origen del mensaje.

CNN Brasil contactó a Anatel y aún no ha recibido respuesta.

Además de la alerta a través de la plataforma Cellbroadcast, los residentes de la ciudad de Sao Paulo también informaron haber recibido un mensaje con el mismo contenido vía SMS.

En Paraná, el Gobierno estatal dijo que la alerta no fue activada por la Defensa Civil del estado y que no hay eventos graves pronosticados para Curitiba. El estado indicó que se puso en contacto con la Defensa Civil Nacional y Anatel sobre el caso.

Mientras tanto, la Defensa Civil de Río de Janeiro confirmó que no se emitió ninguna alerta oficial y dijo que el mensaje recibido por los usuarios “resulta de la inestabilidad en el sistema de envío de alertas IDAP/Cellbroadcast, una plataforma bajo la responsabilidad de la Defensa Civil Nacional, vinculada al Gobierno Federal”.

La agencia también dijo que no hay una situación de riesgo relacionada con desastres naturales que justifique emitir una alerta a la población de Río de Janeiro y que continúan monitoreando la situación. Los residentes de Río también informaron haber recibido un mensaje SMS relacionado con la alerta.

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Con información de Marcelo Medeiros, de CNN.