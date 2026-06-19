Tras haber perdido algunos apoyos, Trump se cubre las espaldas en la contienda por la gobernación de Carolina del Sur

Por Dianne Gallagher y Nomaan Merchant, CNN

Tras las recientes derrotas de otros candidatos a los que respaldó, el presidente de EE.UU., Donald Trump, cubrió una apuesta importante el viernes al respaldar a ambos candidatos republicanos a gobernador de Carolina del Sur.

Tras los fallidos respaldos en las contiendas republicanas por la gobernación en Iowa y Georgia, Trump ofreció el viernes un doble respaldo a la vicegobernadora de Carolina del Sur, Pamela Evette, y al fiscal general, Alan Wilson, diciendo: “Con cualquiera de los dos no puedes equivocarte”. Apenas tres semanas antes, de cara a las primarias del 9 de junio, había respaldado únicamente a Evette en un campo concurrido, diciendo que ella tenía su “respaldo completo y total”.

Evette terminó unos puntos por delante de Wilson en la primaria, pero muy lejos del 50 % necesario para evitar la segunda vuelta que se celebrará el martes.

El impulso ha parecido favorecer al veterano fiscal general del estado pese al respaldo del presidente a Evette. La mayoría de los candidatos que no llegaron a la segunda vuelta, incluidos los representantes de EE.UU. Ralph Norman y Nancy Mace, han brindado su apoyo a Wilson. El senador de EE.UU. Tim Scott también respaldó a Wilson el viernes.

Tal como hizo Evette en mayo cuando recibió el respaldo original del presidente, Wilson cambió rápidamente su perfil en redes sociales para señalar el apoyo de Trump a su campaña.

“Me he mantenido orgullosamente junto al presidente Trump desde el principio, lo defendí cuando otros no lo harían y luché a su lado contra la izquierda radical”, dijo Wilson en un comunicado de prensa poco después de que Trump publicara en Truth Social. “Me siento profundamente honrado de contar con su apoyo porque él entiende que estoy enfocado en hacer que Carolina del Sur sea más asequible para las familias y más rentable para las empresas”.

El cambio de postura de Trump es un duro golpe para la campaña de Evette, que se ha apoyado fuertemente en que ella sea la opción preferida del presidente.

Cuando se le pidió un comentario, su campaña remitió a CNN a la publicación de Evette en redes sociales, hecha poco después de que Trump ampliara su respaldo para incluir a Wilson.

“Me enorgulleció quedar en primer lugar como la candidata respaldada por el presidente @realDonaldTrump para gobernadora el 9 de junio. Con ganas de hacerlo de nuevo el 23 de junio”, escribió Evette. “Salgan a votar el martes, y ¡mantengamos a Carolina del Sur ganando!”.

Evette aún cuenta con el apoyo del gobernador Henry McMaster, impedido por límites de mandato, un amigo cercano de Trump.

El giro presidencial en Carolina del Sur se produce después de que dos de sus candidatos respaldados perdieran en primarias recientes. Se quejó públicamente de haber sido mal informado por sus asesores después de que el empresario Zach Lahn venciera a su elegido, el representante Randy Feenstra, en la primaria republicana para gobernador de Iowa. Luego, este pasado martes, el ejecutivo de salud Rick Jackson derrotó al vicegobernador Burt Jones, respaldado por Trump, en la primaria republicana para gobernador de Georgia.

Trump intentó salvar la cara tras la derrota de Jones vinculando a Jackson con su marca.

“Rick Jackson llevó a cabo una gran campaña TRUMP”, escribió Trump en Truth Social después de la segunda vuelta del martes. “¡Muy inteligente!”

The Washington Post informó anteriormente sobre la posibilidad de un doble respaldo en Carolina del Sur —algo que Trump ya ha hecho antes, notablemente cuando respaldó a “ERIC” en la contienda al Senado de Missouri, en 2022, cuando dos candidatos tenían el mismo nombre de pila. (El ahora senador Eric Schmitt venció al exgobernador Eric Greitens).

El doble respaldo ahora le garantiza a Trump una “victoria” en un estado confiablemente republicano en el que recientemente ha tenido dificultades para que se imponga su voluntad.

La segunda vuelta llega apenas un mes después de que los republicanos del Estado Palmetto le propinaran a Trump un tipo diferente de derrota, al rechazar un intento de redibujar el mapa congresional del estado para eliminar su único distrito demócrata. La Legislatura controlada por el Partido Republicano no logró aprobar la medida durante una sesión especial convocada por el gobernador, y varios legisladores republicanos se resistieron a la idea de redistribuir distritos después de que la votación ya hubiera comenzado.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.