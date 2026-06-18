Alligator Alcatraz ya no tiene migrantes detenidos. Esto sabemos sobre el futuro del polémico centro

Por Rocío Muñoz-Ledo, Devon M. Sayers y Moriah Thomas, CNN en Español

Las autoridades de inmigración de Estados Unidos trasladaron a todos los migrantes que permanecían detenidos en Alligator Alcatraz, el polémico centro de detención ubicado en los Everglades de Florida, debido al inicio de la temporada de huracanes, una decisión que coincide con las crecientes señales de un posible cierre definitivo de la instalación.

En un comunicado enviado a CNN, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) explicó que el traslado se realizó como medida preventiva ante la temporada de huracanes.

“Al entrar en la temporada de huracanes, ICE y el estado de Florida trasladaron a los inmigrantes indocumentados desde la instalación temporal. Por la seguridad de los detenidos, fueron transferidos a otros centros”, señaló la agencia este miércoles.

Hasta el momento, las autoridades no han informado a qué instalaciones fueron enviados los migrantes. CNN contactó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para solicitar comentarios adicionales.

El traslado ocurre mientras aumentan las versiones sobre el futuro de Alligator Alcatraz. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, reiteró esta semana que el centro “nunca estuvo destinado a ser permanente”, y aseguró que cumplió el propósito para el que fue construido.

Una fuente dijo a CNN a mediados de mayo que Florida planeaba cerrar gradualmente el centro de detención en algún momento de este verano. Además, personas familiarizadas con las operaciones del centro, citadas por The New York Times, señalaron que los contratistas recibieron instrucciones para preparar el traslado de los detenidos “a comienzos de junio” y comenzar el desmantelamiento de la instalación en las semanas siguientes.

Aunque el DHS negó que exista una orden federal para cerrar el centro, también señaló que evalúa constantemente sus necesidades operativas y que Florida seguirá siendo un socio clave en la política migratoria del Gobierno de Donald Trump.

“Cualquier informe de que el DHS está presionando al estado para que cese las operaciones en Alligator Alcatraz es falso”, dijo la agencia a CNN en mayo. “Florida sigue siendo un socio valioso para impulsar la agenda migratoria del presidente Trump, y el DHS aprecia su apoyo. El DHS evalúa continuamente las necesidades y los requisitos de detención para garantizar que cumplan con los requisitos operativos más recientes”, añadió.

Alligator Alcatraz fue inaugurado el verano pasado sobre la pista del Aeropuerto de Entrenamiento y Transición Dade-Collier, en lo profundo de los Everglades, a menos de 80 kilómetros de Miami Beach.

Construido en tiempo récord, el complejo fue promovido por las autoridades republicanas como una solución temporal para ampliar la capacidad de detención de migrantes en el estado. A comienzos de abril albergaba a cerca de 1.400 personas, según datos de ICE.

Si finalmente cierra, DeSantis ha dicho que los detenidos serían trasladados a otras instalaciones del DHS y que el pequeño aeropuerto volvería a operar con normalidad.

Desde su apertura, Alligator Alcatraz estuvo envuelto en controversias.

Grupos ambientalistas, organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes y tribus cuyas tierras rodean la instalación cuestionaron la instalación del centro debido a su impacto en los Everglades, las afectaciones a territorios indígenas y las denuncias sobre las condiciones de detención.

Además, algunos migrantes recluidos en el centro dijeron a CNN que las condiciones en el centro eran como un “tipo de tortura”. Las familias de algunos detenidos también han denunciado las condiciones en la instalación, mientras que funcionarios de ICE la defienden como un lugar con estándares de detención más altos que muchas prisiones estadounidenses.

Miembros del Congreso y representantes estatales demócratas consideraron “inhumana” la instalación después de que realizaron una visita limitada para inspeccionar el lugar el verano del año pasado.

Afirmaron haber escuchado a los detenidos gritar pidiendo ayuda y clamando “libertad” en medio de un calor sofocante, infestaciones de insectos y comidas escasas.

“Básicamente están hacinados en jaulas, pared con pared de personas, 32 detenidos por jaula”, dijo la representante Debbie Wasserman Schultz, quien representa el Distrito 25 de Florida, durante una conferencia de prensa tras la visita.

Las autoridades de Florida e ICE rechazaron esas acusaciones y sostuvieron que el centro cumplía con los estándares de detención establecidos.

En una demanda independiente, un juez ordenó recientemente mejorar el acceso de los detenidos a representación legal, incluyendo llamadas confidenciales y no supervisadas con sus abogados.

Aunque el traslado de los migrantes responde oficialmente a la llegada de la temporada de huracanes, el futuro del centro parece cada vez más incierto.

Además de los riesgos climáticos, Alligator Alcatraz ha enfrentado casi un año de litigios, crecientes costos operativos y constantes cuestionamientos por las condiciones de detención.

La organización Friends of the Everglades, una de las demandantes en el caso, afirmó que el centro “pasará a la historia como uno de los mayores fracasos” por el impacto ambiental del proyecto. “Nuestro gobierno falló en proteger los Everglades y en cumplir las leyes ambientales básicas”, señaló la organización en un comunicado.

Por ahora, el DHS insiste en que no existe una decisión oficial para cerrar la instalación. Sin embargo, el traslado de todos los detenidos representa el paso más significativo hasta ahora hacia el posible desmantelamiento de uno de los centros de detención para migrantes más polémicos de la ofensiva del Gobierno de Donald Trump contra la inmigración.

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Con información de Elizabeth Wolfe, Priscilla Alvarez, Alaa Elassar y Rafael Romo