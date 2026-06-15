¿Quiénes son los máximos goleadores de la selección de España en la historia?

Por CNN en Español

España, que ha tenido en las últimas décadas una de las mejores selecciones de fútbol masculinas del mundo, ha desplegado de su nómina a algunos de los mejores futbolistas de la historia: Raúl, Fernando Torres, Emilio Butragueño, Alfredo Di Stéfano, Xavi, Iniesta y muchos más.

La lista de nombres históricos de la selección española de fútbol es enorme. Sin embargo, el honor de los máximos anotadores en el seleccionado español es para unos pocos.

David Villa es sin duda uno de los jugadores españoles más importantes. El excentrodelantero de la selección española es el máximo goleador de la historia con 59 goles anotados durante su carrera, con un promedio de 0,60 goles por partido.

Villa jugó 98 partidos internacionales con La Roja. Anotó 19 goles en partidos amistosos, 13 tantos para la clasificación de España en la Eurocopa, 8 de clasificación al Mundial, 9 goles en Copa del Mundo, 6 goles en la Copa Confederaciones y 4 goles en Eurocopa, según datos del portal de estadísticas TransferMrkt.

Fue campeón del Mundial de 2010, torneo del cual fue uno de los goleadores.

Villa inició su carrera deportiva en 1998 con el UP Langreo de Asturias y ascendió rápidamente en los equipos de la Liga de España, haciendo su carrera en clubes como Valencia CF, FC Barcelona y el Atlético de Madrid. En estos equipos alcanzó un valor en el mercado de hasta 50 millones de euros en 2010.

Tras su paso por el fútbol europeo, Villa empezó su retiro en el fútbol en el New York City de la MLS, luego pasó al Melbourne City de Australia y terminó su carrera en el Vissel Kobe de Japón. Se retiró en 2020.

Raúl González Blanco, nacido en 1977, anotó 44 goles con la selección española de mayores, en la que debutó en 1996 con 19 años.

Raúl jugó 102 partidos internacionales con España y anotó 12 tantos en partidos amistosos, 8 en clasificación al Mundial, 18 en clasificación a la Eurocopa, 5 en Mundiales de la FIFA y 1 en la Eurocopa.

Jugó en su mayor parte en el Real Madrid de la primera división de España. Allí estuvo 16 años, desde 1994 hasta 2010. En 2010 pasó a la Bundesliga a jugar con el FC Schalke 04, donde estuvo dos temporadas. Más tarde pasó al Al-Sadd SC de la liga qatarí donde, luego de tres años, se quedó sin equipo.

En 2014 fue fichado por el NY Cosmos de la MLS y en 2015 terminó su carrera como futbolista activo.

Fernando Torres ocupa la tercera posición entre los goleadores más importantes de la historia de España, anotando 38 goles con la selección.

Nació en Fuenlabrada, Madrid, en 1984, y durante varios años fue convocado para La Roja. También pasó por varios clubes de Europa, entre ellos el Atlético de Madrid, donde inició su carrera con las juveniles del club en el año 2000, para pasar después al Liverpool, Chelsea, AC Milán, y regresar al final de su carrera al “Atleti”. Se retiró en el Sagan Tosu de Japón.

Con la selección de España jugó 110 partidos y anotó 38 goles así: 10 en partidos amistosos, 7 en clasificación al Mundial, 4 en mundiales, 5 en la Eurocopa, 4 en clasificación a la Eurocopa y 8 en Copa Confederaciones. Fue convocado a la selección de España entre 2003 y 2014 y ganó el Mundial de 2010.

Querido por muchos y resistido por otros tantos, Morata quedó a las puertas del podio de goleadores de la selección de España, con 37 tantos.

Nació en Madrid, y en juveniles tuvos pasos por el Atlético de Madrid, el Getafe y el Real Madrid, donde se produjo su debut como futbolista profesional. Desde entonces ha casi un trotamundos, pero pasando por algunos de los clubes más poderosos de Europa. Pasó la Juventus, volvió al Madrid, se fue al Chelsea, regresó a España para jugar en el Atleti, volvió al equipo londinense y más tarde a la Juve y nuevamente al Colchonero. En Italia también jugó para el Milan y el Como, con un paso en el medio por el Galatasaray.

Con la selección jugó 87 encuentros y marcó en amistosos (7), Eurocopa (7), clasificación a la Euro (9), clasificación al Mundial (7), UEFA Nations League (4) y en el Mundial (3).

El exmediocampista español anotó 35 goles como internacional de España.

Nacido en Arguineguín, Gran Canaria, en 1986, David Silva fue convocado por primera vez para jugar con el seleccionado español en 2006, aunque anteriormente hizo parte de las selecciones juveniles (Sub16 hasta Sub21) de España.

Con la selección de mayores ha jugado 125 partidos desde 2006. Comenzó su carrera deportiva en el Valencia CF en 2002, trepando en las categorías inferiores hasta llegar a la primera de ese club en 2004. Desde entonces ha pasado por el SD Eibar, el RC Celta y el Manchester City, regresando al Valencia en algunas temporadas. Finalmente aterrizó en la Real Sociedad, donde se retiró en 2023.

Silva ha sido campeón del Mundo con España (2010), dos veces campeón de la Eurocopa (2008, 2012), cuatro veces campeón de la liga de Inglaterra (2012, 2014, 2018, 2019), dos veces campeón de la Copa Inglesa (2019 y 2011) y dos veces campeón de la Copa del Rey de España (2008, 2020), entre otros.

6. Fernando Hierro — 29 goles — retirado.

7. Fernando Morientes— 27 goles — retirado.

8. Emilio Butrageño — 26 goles — retirado.

9. Mikel Oyarzabal — 25 goles — juega en la Real Sociedad.

10. Ferrán Torres — 25 goles — juega en el FC Barcelona.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.