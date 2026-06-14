Trump respalda al representante Mike Collins antes de la segunda vuelta republicana para el Senado en Georgia

Por Casey Gannon y Logan Schiciano, CNN

El presidente Donald Trump intervino este domingo en las primarias republicanas para el Senado en Georgia al respaldar al representante Mike Collins, a pocos días de que el congresista se enfrente a Derek Dooley en una elección de segunda vuelta.

“Mike Collins es un verdadero amigo, luchador y GUERRERO, que ha estado con nosotros desde el principio y tiene mi respaldo completo y total para ser su próximo senador de Estados Unidos”, escribió Trump en una publicación en Truth Social.

Dooley, exentrenador de fútbol americano de la Universidad de Tennessee, cuenta con el apoyo del gobernador de Georgia, Brian Kemp, cuya relación con Trump ha sido compleja a lo largo de los años.

Collins superó a Dooley por más de 10 puntos porcentuales en las primarias del mes pasado, en la contienda para enfrentar en noviembre al senador demócrata Jon Ossoff. El escaño de Georgia podría ser clave para determinar el equilibrio de poder en el Senado durante el resto del segundo mandato de Trump.

Ambos candidatos han buscado durante meses el respaldo de Trump. Collins, en particular, ha estrechado vínculos con el círculo cercano del presidente y ha participado con ellos en actos de campaña. Durante el último año, ha aparecido junto a funcionarios del Gobierno, incluido el vicepresidente JD Vance, en eventos realizados en Georgia.

Pese a los esfuerzos de Dooley, no parecía haber logrado avances en su intento de obtener el apoyo del presidente antes de la segunda vuelta de este martes.

Trump criticó durante la madrugada el historial de Dooley de no votar en elecciones presidenciales y pareció hacer referencia a un reporte del Washington Examiner según el cual Dooley reconoció en privado que Trump perdió las elecciones de 2020.

“No conozco a Derek Dooley, y nadie más lo conoce tampoco, pero parece una buena persona”, escribió Trump en Truth Social. “Lamentablemente, ha vivido fuera de Georgia durante la mayor parte de su vida, no votó en 2020 ni en 2016 y dijo que yo perdí Georgia en 2020 cuando, en realidad, los hechos ya han demostrado que gané por mucho”.

El respaldo del presidente podría impulsar la campaña de Collins, que en las últimas semanas ha enfrentado cierta controversia, incluida la destitución de un asesor principal después de que publicara desde la cuenta de campaña un mensaje despectivo sobre la esposa de un asesor de un comité de acción política que apoya a Dooley.

Collins agradeció el respaldo de Trump este domingo por la mañana y dirigió la atención hacia las elecciones generales.

“Los habitantes de Georgia merecen un senador de Estados Unidos que luche por ellos todos los días y consiga resultados reales, y eso es exactamente lo que voy a hacer. Todo comienza con derrotar a Jon Ossoff en noviembre”, escribió Collins en X.

Tras el respaldo a su rival, Dooley dijo que siente un “gran respeto” por el presidente y que espera trabajar con Trump en el Senado.

Sin embargo, argumentó en una publicación en X, en la que destacó el apoyo de Kemp, que “los habitantes de Georgia quieren a alguien ajeno a la política tradicional que realmente pueda derrotar a Jon Ossoff y que esté comprometido con poner fin al oportunismo político, la corrupción y la inacción de políticos típicos de Washington como Mike Collins”.

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