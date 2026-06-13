Juez ordena a la administración Trump restaurar los letreros cambiados en los parques nacionales

Por Kaanita Iyer, CNN

Un juez federal en Massachusetts ordenó a la administración Trump restaurar todos los letreros que fueron cambiados o retirados en los parques nacionales de todo el país como parte de la controvertida directiva del presidente Donald Trump el año pasado.

En un contundente fallo de 63 páginas emitido el viernes, la jueza Angel Kelley escribió: “Bajo el pretexto de promover la dignidad estadounidense, esta administración busca compartir una historia limitada al ordenar la remoción de todos los letreros, exhibiciones y paneles interpretativos en los parques nacionales que no se alinean con su narrativa preferida, contando así medias verdades”.

Kelley, designada por el presidente Joe Biden, ordenó que la restauración esté completa para el 3 de julio, antes del 250º aniversario del país. En el fallo, también bloqueó a la administración Trump de realizar más cambios en las exhibiciones de los parques nacionales.

Un portavoz del Departamento del Interior, en una declaración a CNN, criticó a Kelley como “una jueza activista progresista” y sugirió que el departamento podría apelar la decisión.

“El Departamento evaluará nuestras opciones de apelación mientras celebramos UFC Freedom 250 en el jardín sur de la Casa Blanca este fin de semana en honor al 250º aniversario de nuestra nación con el mejor presidente en la historia de nuestro país: el presidente Donald J. Trump”, decía la declaración.

El fallo del viernes se produce como parte de una demanda presentada en febrero por una coalición de conservacionistas y defensores contra el Departamento del Interior y el Servicio de Parques Nacionales, que acusó a la administración de “lanzar una campaña sostenida para borrar la historia y socavar la ciencia”.

En marzo de 2025, Trump firmó un decreto titulado “Restoring Truth and Sanity to American History” (Restaurar la verdad y la cordura a la historia estadounidense), que ordenaba al Departamento del Interior “tomar medidas” contra el contenido público que “menosprecie inapropiadamente a los estadounidenses, pasados o presentes”.

Bajo esta directiva, al menos 45 letreros que cubrían temas que iban desde el cambio climático hasta la historia de los nativos americanos fueron modificados, según Save Our Signs, un grupo de defensa que rastrea los cambios en las exhibiciones del NPS.

En un ejemplo citado en la demanda de febrero y mencionado en la decisión del viernes, se retiró un marcador en el parque nacional Grand Teton en Wyoming que señalaba el papel del explorador del siglo XIX Gustavus Cheyney Doane en la masacre de al menos 173 miembros de los Piegan Blackfeet.

En el monumento nacional Fort Sumter de Carolina del Sur, se eliminó por completo un cartel que incluía detalles sobre los inminentes impactos del cambio climático, incluyendo información sobre cómo “el aumento del nivel del mar podría inundar la mayoría de los muros del fuerte y anegar el histórico patio de armas”.

Alan Spears, director sénior de recursos culturales en la National Parks Conservation Association —una de las organizaciones que presentó la demanda en febrero— celebró la decisión del viernes, diciendo a CNN que es “un gran, gran asunto”.

“Creemos que esta es una decisión buena, favorable y justa por parte del juez, que pone fin, al menos temporalmente, a la sanitización, censura y suavización de la historia tal como se cuenta en nuestros parques nacionales”, dijo Spears. Añadió que la decisión permitiría a los visitantes de los parques nacionales “volver a la normalidad, que es recibir el alcance completo de la historia estadounidense de nuestros parques nacionales y la interpretación que estos ofrecen”.

Spears continuó describiendo los parques nacionales como “uno de los mayores guardianes de la historia y la cultura estadounidense en el país”.

“Así que cuando empiezas a alterar el tipo de interpretación que el servicio de parques puede ofrecer, eso es un problema porque han estado trabajando a lo largo de su historia, pero especialmente en los últimos 30 años, para contar historias más precisas, más justas y más inclusivas, para que podamos inspirar a más personas a preocuparse por nuestros parques, a preocuparse por la historia de este país… y a convertirse en mejores guardianes de la tierra”, añadió Spears.

Kelley, en su decisión, también enfatizó el papel educativo de los parques nacionales, describiéndolos como “una piedra angular del aprendizaje público”.

“A menudo llamados ‘el aula más grande de Estados Unidos’, los parques nacionales cumplen ese propósito al contar las historias tanto de quienes escriben la historia como de quienes no son escuchados”, escribió Kelley. “La belleza de la historia es la narración sin adornos de un tiempo pasado y la entrega de verdades innegables”.

Agregó: “La administración gubernamental de estos sitios de parques conlleva así la responsabilidad de presentar la historia en su totalidad y no en fragmentos favorecidos. Lamentablemente, el Gobierno ha ignorado estos principios”.

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