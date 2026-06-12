“No fue un error”: una familia exige justicia tras la muerte de su bebé de 7 meses a manos de un soldado israelí

Por Jeremy Diamond y Abeer Salman, CNN

La semana pasada, Fahd Abu Haikal conducía con su familia por esta ciudad palestina cuando, de repente, divisó un grupo de soldados israelíes más adelante en la carretera.

Comenzó a reducir la velocidad, pero cuando se detuvo, uno de los soldados levantó su rifle y abrió fuego.

Una bala atravesó el capó del vehículo. Pero otra perforó el parabrisas, rozó el volante y uno de los dedos de Fahd antes de alcanzar a su hijo, Sam, en la cabeza.

Tenía tan solo 7 meses.

Sam Abu Haikal es el decimotercer niño que muere a manos de las fuerzas israelíes en la Ribera Occidental ocupada en lo que va del año, según el grupo israelí de derechos humanos B’Tselem, que ha documentado el fallecimiento de 236 niños en la región por las fuerzas israelíes desde los ataques de Hamas contra Israel el 7 de octubre de 2023.

El video de los momentos posteriores al suceso ofrece una imagen conmovedora de tragedia y desesperación: Fahd, acunando a su bebé ensangrentado, presiona la cabeza de Sam en un intento inútil por detener la hemorragia.

Mira a su alrededor —en silencio, con desesperación— mientras los lamentos de la madre y la abuela de Sam se elevan en el aire, antes de llevarse a Sam rápidamente en un auto que pasaba.

“Yo solo quería salir y llevarlo al hospital”, dijo Fahd en una entrevista con CNN días después. “Y si ves esto, no hay esperanza. Ninguna esperanza”.

“Intentaron salvarlo, le transfundieron sangre, pero no pudieron hacer nada”, declaró Dania, la madre de Sam. “No se pudo hacer nada”.

Horas después, las fuerzas israelíes emitieron un comunicado reconociendo el tiroteo del 5 de junio en Hebron y afirmando que sus soldados “percibieron un vehículo que aceleraba hacia ellos” y que un soldado de las Fuerzas de Defensa de Israel “respondió con disparos aislados contra el vehículo”.

Pero un nuevo video obtenido por B’Tselem y compartido con CNN muestra una imagen diferente. En lugar de acelerar, el vehículo de Fahd reduce la velocidad hasta detenerse al acercarse a los soldados.

El video no tiene audio, pero la persona que lo grabó le dijo a B’Tselem que el soldado abrió fuego justo cuando el auto se detenía. Tanto Fahd como su madre, que iba en el asiento del copiloto, identificaron el mismo momento del tiroteo al revisar el video con CNN.

Los tres identificaron al mismo soldado, que se encontraba en medio de la carretera, a no más de 9 metros del vehículo, como el que abrió fuego.

“Esperábamos que nos dijeran: ‘Salgan, regresen, deben regresar’ o que dispararan al aire para que pudiéramos darnos la vuelta”, comentó Feryal, la madre de Fahd. “Pero no hicieron nada, solo le dispararon”.

Tras efectuar el disparo mortal, el soldado se aleja del auto, según muestra el video. Testigos presenciales afirmaron que ninguno de los militares presentes prestó asistencia médica.

Al ser consultado sobre el incidente, las fuerzas israelíes declararon que han iniciado una investigación sobre el tiroteo.

CNN recorrió la calle donde ocurrió el tiroteo e identificó varias cámaras de seguridad, pero no pudo obtener más grabaciones del incidente.

Residentes y comerciantes locales afirmaron que las fuerzas israelíes regresaron posteriormente a la zona y confiscaron todas las grabaciones.

Las fuerzas israelíes declinaron hacer comentarios a CNN al respecto, limitándose a decir que hay una investigación en curso.

Si bien las investigaciones militares israelíes rara vez resultan en medidas disciplinarias, y mucho menos en cargos penales, Fahd está cooperando con la investigación y afirma que hará todo lo posible para que se haga justicia para su hijo.

“Cuando ves algo frente a ti, le apuntas y le disparas, no es por error”, indicó Fahd, refiriéndose al soldado que abrió fuego. “Dispara directamente para matar”.

En medio del duelo en la casa familiar en Belén, amigos y familiares entraban y salían intentando consolar a los desconsolados.

La madre de Sam, Dania, yacía en una cama en un rincón de la habitación. En medio de su inmenso dolor, también se recuperaba de sus propias heridas. Parte de la bala que mató a su hijo le atravesó el rostro: entró por su mejilla derecha y salió por detrás de su oreja.

Aún tiene fragmentos de metralla alojados en el pecho, tan cerca del corazón que los médicos prefirieron no operar para extraerlos.

Pero también está sufriendo otro dolor, uno conocido solo por el pequeño y trágico grupo de madres cuyos bebés han fallecido.

“Lo estaba amamantando”, manifestó. “Ahora me duele el pecho”.

El dolor la obliga a extraerse la leche materna, un recordatorio diario de todo lo que ha perdido.

“Cada vez que uso este extractor de leche, me pongo a llorar”, agregó.

Sam era el único hijo de Dania. Y la galería de fotos de su teléfono está repleta de imágenes y videos de su pequeño sonriente.

“Pensaba que sería un genio”, indicó, refiriéndose a lo precoz que parecía a tan corta edad.

Los abuelos maternos de Sam están especialmente desconsolados. Mientras Dania y Fahd, ambos académicos, estaban trabajando, él solía quedarse con ellos.

Nidal Salameh explicó que es abuelo de “siete, ahora seis” nietos. Sam, sostuvo, era “único”.

Recordó que Sam extendió los brazos hacia él, pidiéndo que lo pusieran en los brazos de su abuelo.

“Yo lo cargaba y se calmaba”, declaró Salameh, con la voz quebrada y los ojos llenos de lágrimas. “Este bebé inocente, de siete meses, ¿qué les hizo (a los soldados)?”

Días después de la muerte de su hijo, Dania no solo siente dolor, sino también ira.

Rabia por la muerte de su hijo. Rabia porque los soldados israelíes rara vez rinden cuentas. Rabia porque el mundo parece ignorar el dolor de tantos palestinos.

Dijo que quiere que el soldado que mató a su hijo sienta su dolor y experimente la misma pérdida “para que sienta lo que ella sintió”.

Espera que la investigación militar dé lugar a cargos, y que este soldado no escape a la rendición de cuentas como tantos otros lo han hecho antes.

“Debería ser castigado”, sentenció. “No debería salirse con la suya”.

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