Así es la selección de EE.UU. para el Mundial 2026: las estrellas, jugadores claves y bajas

Por Federico Leiva, CNN en Español

Estados Unidos llega a la Copa Mundial de la FIFA 2026 sin hacer demasiado ruido, sumida en las dudas y la desconfianza incluso de sus propios aficionados. Sin embargo, el seleccionado de las barras y las estrellas que comenzará su camino en el torneo este viernes tiene con qué ilusionarse, al menos para llegar a los dieciseisavos de final, y, por que no, quizás hasta un poco más.

Es cierto que ya no están las figuras de ayer como Landon Donovan y Clint Dempsey, pero esta selección de Estados Unidos tiene su propio faro futbolístico: Christian Pulisic. El jugador que a puro talento sorprendió en Borussia Dortmund y luego fue campeón de Europa con el Chelsea, tendrá ahora su gran oportunidad de brillar en casa.

Hoy es una de las pocas figuras rescatables en el Milan de Italia y será una pieza vital para Mauricio Pochettino, el entrenador de la USMNT, especialmente por su polifuncionalidad en el frente de ataque, donde puede desenvolverse por las bandas, como centrodelantero o hasta como una especie de enlace con el mediocampo.

Pulisic, que debutó hace 10 años en el combinado nacional de la mano de Jürgen Klinsmann, ya tiene 33 goles en 86 partidos jugados con esa camiseta, además de tres títulos, todos en la Concacaf Nations League.

Como pocas veces, Pulisic estará acompañado por una armada de jugadores que se desempeñan en Europa. De allí vienen 16 de los 26 convocados por Pochettino para la Copa del Mundo.

Entre ellos destacan algunos atacantes, como Folarin Balogun, quien cerró la temporada con 19 goles entre todas las competencias con el Monaco de Francia. Muy posiblemente sea titular en el debut, acompañando a Pulisic en la delantera, y a ellos podría sumarse Ricardo Pepi, quien rompió redes en Países Bajos este año: 19 goles en 34 partidos.

Malik Tillman también puede ser importante, al ser un mediocampista central que también puede jugar más adelantado y encontrar el gol. Esta temporada jugó y mucho con el Bayer Leverkusen, con ocho tantos en 42 presentaciones.

Tyler Adams (Bournemouth), Gio Reyna (Borussia Mönchengladbach) y Weston McKennie (Juventus) serán piezas de recambio fiables, ya que vienen siendo parte del proceso de renovación de Pochettino.

En medio de tantos nombres del fútbol europeo, quizás se pregunten por qué hay tanta desconfianza alrededor de esta selección. Bueno, quizás hay dos grandes motivos. El primero es la falta de piezas de renombre en la defensa, un punto central en cualquier selección con aspiraciones serias en un Mundial.

La otra es que el proceso de Pochettino no hay tenido logros destacables. Estados Unidos ganó la dos Concacaf Nations League de 2022/2023 y 2023/2024, pero eso fue con otro entrenador. Desde que llegó el DT argentino, el equipo de las barras y las estrellas terminó cuarto en la edición 2024/2025 de ese mismo torneo —perdiendo en semifinales ante Panamá y en el duelo por el tercer puesto frente a Canadá— y en la Copa Oro el éxito también le fue esquivo, ya que perdió la final ante México.

La llegada de Pochettino llamó mucho la atención, porque se trató de un entrenador que no dirigió nunca en Estados Unidos y tampoco dirigió a una selección antes, aunque como jugador fue parte de la selección argentina en Corea-Japón 2002. Su falta de experiencia en selecciones contrastaba con la urgencia: “Poch” llegó el 10 de septiembre de 2024, menos de dos años antes del inicio del Mundial 2026. Muy poco tiempo para construir un equipo y darle su impronta.

Hay dos grandes ausentes en la lista de 26 jugadores que entrego Pochettino para la Copa del Mundo. Una de ellas fue obligada, la de Johnny Cardoso, el mediocampista del Atlético de Madrid que sufrió una grave lesión en el tobillo que lo obligó a pasar por el quirófano justo en el final de la temporada.

La otra es la de Diego Luna, aunque el jugador del Real Salt Lake de la MLS simplemente no fue elegido por una cuestión futbolística. Sorprendió, eso sí, porque estuvo muy presente en la campaña de marketing que realizó la federación estadounidense de fútbol, y también había tenido una destacada participación en la Copa Oro 2025. Sin embargo, lo verá desde afuera.

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