Ordenan “suspensión provisional” de Petro hasta después de elecciones; el presidente de Colombia dice que “no es así”

Por CNN Español

La decisión anunciada por la presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Colombia de ordenar la “suspensión provisional” del presidente Gustavo Petro hasta después de la segunda vuelta electoral desató este miércoles una fuerte controversia política y jurídica en el país.

Mientras la medida fue justificada por la supuesta participación del mandatario en política durante la campaña, Petro dijo que “no es así” y el Gobierno, juristas y miembros de la propia comisión sostienen que ese organismo no tiene facultad constitucional para apartar del cargo al jefe de Estado, una potestad que recae exclusivamente en el Senado.

La presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, Gloria Arizabaleta, ordenó este miércoles la “suspensión provisional” del presidente colombiano, Gustavo Petro, mientras lo investiga por su presunta participación en la campaña electoral.

La congresista, miembro del Pacto Histórico, el mismo partido de Petro, ordenó “suspender provisionalmente del ejercicio del cargo” al mandatario hasta el próximo 21 de junio a las 4 p.m. hora local, cuando se cierran las urnas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Arizabaleta argumentó su decisión en que puede ordenar la suspensión provisional del mandatario “siempre y cuando se evidencien serios elementos de juicio que permitan establecer que la permanencia en el cargo, función o servicio público posibilita la interferencia del autor de la falla en el trámite de la investigación”.

De concretarse esta medida, inédita en el país, Petro, quien está de visita en Nueva York, donde hoy intervendrá en el Consejo de Seguridad de la ONU, sería el primer presidente de Colombia en ser suspendido del cargo, una potestad que solo tiene el Senado y no la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara.

Petro aludió este miércoles ante el Consejo de Seguridad de la ONU al final de su mandato y aseguró que dejará el poder, aunque no sabe a “dónde” irá.

“Se ha dicho que voy a permanecer en el gobierno por fuera de la Constitución de Colombia. No es así, el día final de mi mandato saldré, no sé a dónde y a qué”, declaró Petro ante el Consejo de Seguridad.

Petro presidió una sesión del órgano de paz de la ONU sobre la búsqueda de soluciones para lograr la paz en Oriente Medio convocada por Colombia, que este mes de junio ostenta la presidencia rotatoria del órgano.

El mandatario además dijo que que no ha hecho “intervenciones políticas”.

Petro ha sido denunciado varias veces por presunta participación en política durante la campaña para las elecciones en las que se escogerá a su sucesor en segunda vuelta el próximo 21 de junio, y el 26 de mayo la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara le abrió una investigación.

Arizabaleta señaló que decidió suspender al mandatario porque la intervención en política está tipificada “como falta gravísima” y “por la jerarquía del disciplinable y la trascendencia de la presunta falta”.

La representante advirtió además que contra la decisión “no procede recurso”.

La segunda vuelta la disputarán el próximo 21 de junio el abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, quien el 31 de mayo fue el más votado en la primera vuelta, con 10,3 millones de votos (43,78 %), y el senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, que obtuvo 9,7 millones (40,98 %).

El ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti, aclaró que la Comisión de Investigación y Acusación no tiene competencia para suspender del cargo al presidente.

“En derecho no existe que la Comisión de Acusaciones pueda suspender al presidente porque es una comisión de instrucción. Solo el Senado es quien puede hacerlo después de que la plenaria de la Cámara actúe como un ente acusador, penal o disciplinariamente”, manifestó Benedetti en su cuenta de X.

Según la Constitución, la citada Comisión, en caso de que su investigación encuentre mérito para sancionar al presidente, debe acusarlo ante el Senado, que es el que tiene la facultad de suspenderlo, por lo cual la medida de hoy carece de validez, según los juristas.

Por eso, el ministro Benedetti, mano derecha de Petro, agregó: “Luego la Comisión de Acusaciones no puede suspender al presidente de la República, y menos la voluntad de una sola representante”.

Con Benedetti coincidió el expresidente del Senado y excandidato presidencial Roy Barreras, quien aseguró que la decisión anunciada hoy “no tiene ninguna validez jurídica”.

“Como expresidente del Congreso en dos ocasiones ratifico ante los colombianos que la Comisión Legal de Acusaciones NO tiene ninguna atribución para semejante decisión inconstitucional y por tanto no tendrá efecto alguno!”, manifestó Barreras, quien estuvo casado con Arizabaleta

El congresista colombiano Alejandro Ocampo, miembro de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, aseguró que ese organismo no ha tomado la decisión de suspender a Petro.

“Quiero informar a la opinión pública que no hay ninguna decisión tomada contra el presidente de la República, Gustavo Petro. Que no es cierto, como han dicho algunos medios, que la Comisión de Acusaciones ha suspendido al presidente Gustavo Petro”, expresó Ocampo, representante del Pacto Histórico, el partido del mandatario.

El candidato presidencial de ultraderecha Aberlardo de la Espriella calificó como un “autoatentado legislativo” la decisión de Arizabaleta.

“Lo que acaba de ocurrir es un prevaricato monumental, un autoatentado legislativo diseñado a la medida para Gustavo Petro y para que, por supuesto, él pueda hacer campaña, salir tranquilo mientras se victimiza y le prende fuego al país”, dijo De la Espriella.

La declaración del candidato del movimiento Defensores de la Patria —que el 21 de junio se disputará la Presidencia en segunda vuelta con el candidato de la izquierda, Iván Cepeda, del oficialista Pacto Histórico— se produce en el contexto de reacciones a la decisión de la congresista contra Petro que finalmente no prosperó.

Al respecto, De la Espriella agregó: “La Cámara de Representantes no tiene ninguna competencia legal o constitucional para suspender al presidente de la República, mucho menos la comisión. Esa facultad es exclusiva del Senado”.

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Con información de EFE