Platner arremete contra los republicanos tras asegurar duelo con Collins en Maine, y otras conclusiones de las primarias

Por Eric Bradner, CNN

Graham Platner tenía prácticamente asegurada este martes la victoria en las primarias demócratas al Senado de Maine.

Pero la vorágine de controversias sobre la conducta personal pasada de Platner había suscitado numerosas preguntas sobre el resultado: ¿Se registraría un número significativo de votos de protesta a favor de la gobernadora Janet Mills, cuyo nombre seguía en la papeleta a pesar de que suspendió su campaña en abril? ¿Los votantes demócratas se abstendrían por completo de participar en la contienda?

Nada de eso sucedió. Con el recuento de votos aún en marcha el martes por la noche, el populista progresista Platner estaba en camino de obtener aproximadamente tres cuartas partes del apoyo de los votantes en las primarias.

El resultado pone prácticamente fin a cualquier duda sobre si los demócratas de Maine querían que fuera su candidato contra la senadora republicana Susan Collins en una de las contiendas más importantes del país en noviembre.

Su discurso, y la reacción de ambos partidos, marcaron las líneas divisorias de lo que será una contienda que los demócratas consideran crucial para el control del Senado.

En su discurso de victoria del martes por la noche, Platner abordó brevemente las controversias que han afectado su campaña durante los últimos meses, incluyendo un tatuaje que se asemejaba a la iconografía nazi, publicaciones en Reddit criticando a la policía y a los votantes blancos de zonas rurales, revelaciones de que había intercambiado mensajes de texto con contenido sexual con mujeres que no eran su esposa durante su matrimonio, y un reportaje del New York Times que alegaba un comportamiento inquietante y, en al menos un caso, físicamente amenazante hacia mujeres con las que salía.

Platner ha negado cualquier acusación de intimidación física.

“Si creen, como yo, que podemos cambiar nuestra política y cambiar nuestro país, entonces también deben creer que la gente puede cambiar”, declaró Platner, hablando en un YMCA en su ciudad natal de Blue Hill. “Y la razón por la que creo eso es porque lo he vivido, y la razón por la que lo he vivido es por mi esposa”.

Añadió: “A todos aquellos que se sienten decepcionados, desilusionados o defraudados: mi trabajo es ganarme su confianza, su fe y su apoyo. Y dedicaré cada día de esta campaña, y si tengo el privilegio, cada día en el Senado de Estados Unidos, a hacer precisamente eso”.

Repitió una frase recurrente sobre sus críticos, impresa en el atril que utilizaba: “No conocen Maine”.

Maine es una pieza clave en cualquier plan demócrata para arrebatar cuatro escaños a los republicanos y obtener la mayoría en el Senado en noviembre. Y con la victoria de Platner el martes, la contienda electoral contra Collins ya está en marcha.

Collins, de 73 años, busca un sexto mandato y tiene un largo historial de derrotar fácilmente a los demócratas que se prevé que sean rivales formidables.

Cuando Manu Raju de CNN le preguntó el martes si creía en las negaciones de Platner sobre su comportamiento inquietante hacia sus exparejas, Collins respondió: “Las acusaciones contra Graham Platner son sumamente preocupantes y graves, y él le debe al pueblo de Maine una respuesta detallada. Y no la he escuchado”.

El Senate Leadership Fund, un importante comité de acción política que planea impulsar la candidatura de Collins este año, afirmó que, si bien Collins ha demostrado “un carácter sólido, un liderazgo firme y una eficacia inigualable, Graham Platner es un individuo peligroso y desviado en quien no se puede confiar para representar al estado de Maine”.

Platner estaba ansioso por atacar a Collins el martes por la noche. Anticipando su mensaje contra su rival republicana, Platner dijo en su discurso de victoria que ella es “tan pusilánime y corrupta como el establishment al que ahora sirve”.

También criticó a Collins por votar frecuentemente con Trump, incluso para confirmar al juez conservador de la Corte Suprema Brett Kavanaugh, y por apoyar “guerras interminables desde que era adolescente”, haciendo referencia a su propio servicio militar.

Arremetió contra la senadora republicana en funciones por su postura sobre el derecho al aborto, afirmando que había prometido proteger Roe v. Wade “solo para luego nombrar a un juez en la Corte Suprema que la revocó. Nos mintió”.

“La verdad es que Susan Collins no nos representa. Representa a Donald Trump”, manifestó Platner. “Representa a la élite de Epstein. Representa a sus donantes corporativos y al sistema político corrupto que ha manipulado la economía en nuestra contra. No nos representa, y por eso derrotaremos a Susan Collins”.

Shawn Roderick, portavoz de Collins, respondió que “los habitantes de Maine no buscan campañas amargas, grandes promesas ni discursos airados plagados de mentiras”.

Aunque muchos votantes demócratas de Maine se sientan cómodos con Platner, es posible que los dirigentes del partido y los líderes demócratas nacionales necesiten más tiempo para adaptarse.

El Comité de Campaña Senatorial Demócrata emitió un comunicado del líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, y de la senadora de Nueva York, Kirsten Gillibrand, en el que no elogiaron a Platner, pero dijeron que Collins “nunca ha sido más vulnerable” y predijeron que “los votantes de Maine elegirán a Graham Platner”.

Una portavoz del Senate Majority PAC, el comité de acción política de los demócratas centrado en las elecciones al Senado, elogió las posturas de Platner en un comunicado. “La diferencia entre ambos es evidente: la agenda de Platner apoya a los trabajadores y a las familias, mientras que Collins defiende el statu quo de Washington”, declaró Lauren French.

Mientras tanto, Mills emitió un comunicado en el que no mencionó a Platner en absoluto.

Como muestra de que la inquietud en torno a Platner no está ligada a la ideología, la congresista progresista de Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, le dijo el martes a Raju que le resultaba “realmente difícil” y “difícil de digerir” el presunto comportamiento detallado por algunas de las exnovias de Platner al Times.

“No creo que se trate de restarle importancia a nada de esto. Creo que es… para los votantes, y francamente, no creo que a la gente de Maine le preocupe especialmente lo que preocupa a la gente de Washington con este tema”, comentó Ocasio-Cortez, una aliada cercana del que quizás sea el partidario más destacado de Platner, el senador independiente de Vermont, Bernie Sanders.

El senador de California Adam Schiff, quien se reunió con Platner la semana pasada, declaró que le resulta “muy difícil evaluar estos informes de prensa, así como la conversación que tuvo con él, y que se tomará un tiempo para asimilarlo” cuando se le preguntó si creía que Platner había sido honesto en sus garantías de que podría continuar con una campaña viable.

“En última instancia, serán los votantes de Maine quienes decidan qué opinan de sus argumentos, tanto en lo que respecta a su conducta personal como a los temas que más les preocupan”, indicó, y agregó que la ciudadanía tendrá que elegir entre “centrarse en su vida personal y sus defectos” o en “quién hará el mejor trabajo para mejorar su calidad de vida”.

Las primarias republicanas para gobernador en Carolina del Sur fueron la prueba más reciente del control del presidente Donald Trump sobre el electorado republicano.

El veredicto: su respaldo fue útil el martes, pero no garantizó la victoria.

La vicegobernadora Pamela Evette, respaldada por Trump, se enfrentará al fiscal general Alan Wilson en una segunda vuelta electoral el 23 de junio para la nominación. El ganador será el gran favorito en noviembre frente al primero de las primarias demócratas, Jermaine Johnson, representante estatal.

El hecho de que Evette no lograra obtener más del 50 % de los votos para asegurarse la nominación directamente demuestra que el respaldo de Trump tiene sus límites, especialmente frente a un candidato como Wilson, que lleva más de 15 años en el cargo y se autodenomina “duro como Trump”.

Otro candidato respaldado por Trump en Carolina del Sur, el senador Lindsey Graham, evitó la segunda vuelta, pero no sin antes que el presidente realizara una reunión virtual con sus electores para impulsarlo.

Graham superó el umbral del 50 % frente a un grupo de candidatos que incluía al empresario Mark Lynch, quien financió su propia campaña.

Dos miembros de la Cámara de Representantes de Carolina del Sur supieron el martes que, aunque los votantes de las primarias republicanas no respalden de inmediato a los candidatos elegidos por Trump, tampoco toleran a los candidatos que se desmarcan del presidente.

El representante Ralph Norman, un conservador acérrimo, respaldó e hizo campaña junto a su aliada de su estado natal, Nikki Haley, en contra de Trump en las primarias presidenciales republicanas de 2024.

Mientras tanto, la representante Nancy Mace presionó enérgicamente para obligar al Departamento de Justicia de Trump a divulgar los documentos relacionados con su investigación sobre el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

Ella fue una de los cuatro republicanos que firmaron una petición de sobreseimiento que forzó una votación en la Cámara de Representantes sobre el asunto.

Ambos están en camino de terminar cuarto y quinto en las primarias para gobernador.

Para Mace, en particular, se trata de la culminación de una relación explosiva con el presidente.

Se volvió radicalmente contra el presidente tras el ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021. Sin embargo, volvió a apoyar a Trump en 2024, respaldándolo y haciendo campaña a su favor y en contra de la exgobernadora de Carolina del Sur, Haley, en las primarias presidenciales del estado.

Afirmó que lucharía con ahínco para obtener el respaldo de Trump en la contienda por la gobernación. Pero un incidente en el aeropuerto de Charleston el otoño pasado, en el que Mace fue acusada de increpar a los agentes de seguridad, generó titulares embarazosos, y su defensa de la medida sobre Epstein pudo haber sido la gota que colmó el vaso.

En una publicación de Truth Social en la que respaldaba a Evette, Trump no mencionó a Mace por su nombre. Sin embargo, sí destacó la relación de Evette con otro aliado de Trump, el gobernador Henry McMaster.

Los demócratas, por otro lado, acogieron con entusiasmo a quienes consideraban opositores a la administración Trump.

En el primer distrito de Carolina del Sur, Nancy Lacore, almirante de tres estrellas destituida el año pasado por el secretario de Defensa Pete Hegseth, fue una de las dos candidatas que pasaron a la segunda vuelta para la nominación del partido al escaño que actualmente ocupa Mace.

Lacore ha destacado en su campaña la purga de altos mandos militares llevada a cabo por la administración Trump. En la segunda vuelta se enfrentará a Mac Deford, veterano de la Guardia Costera y abogado.

Varias otras contiendas clave en Maine procedieron al recuento de votos por orden de preferencia, sin que ningún candidato estuviera en camino de superar el umbral del 50 % el martes, incluidas las primarias de ambos partidos en la carrera para reemplazar a Mills en la oficina del gobernador.

Bobby Charles, exoficial de inteligencia de la Marina que sirvió en la administración de George W. Bush, avanzó en el sistema de votación por orden de preferencia dentro del grupo republicano.

Pero Jonathan Bush, sobrino del expresidente George H. W. Bush y primo de George W. Bush, quien busca reactivar la participación de la familia en el panorama político, también está entre los contendientes, al igual que Ben Midgley, exejecutivo de dos empresas de fitness.

Las primarias demócratas para la gobernación cuentan con cuatro candidatos muy próximos entre sí: el exsenador estatal Troy Jackson; Nirav Shah, exdirector del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Maine; Hannah Pingree, expresidenta de la Cámara de Representantes estatal e hija de la representante estadounidense Chellie Pingree; y Shenna Bellows, secretaria de Estado de Maine.

Mientras tanto, en el segundo distrito congresional de Maine, donde el exgobernador republicano Paul LePage busca un regreso político en el escaño clave que deja vacante el representante demócrata Jared Golden, quien se retira, los tres principales candidatos demócratas —el senador estatal Joe Baldacci, el auditor estatal Matt Dunlap y el exasesor del Congreso Jordan Wood— también estaban separados por pocos puntos porcentuales mientras se contabilizaban los resultados el martes por la noche.

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