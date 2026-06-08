Vance pide al Departamento de Justicia que investigue a Tim Walz y al fiscal general de Minnesota por escándalo de fraude

Por Kit Maher, CNN

El vicepresidente J.D. Vance, quien dirige el grupo de trabajo antifraude de la Casa Blanca, ha remitido al Departamento de Justicia las acusaciones de complicidad relacionadas con el fraude en Minnesota, incluyendo las que involucran al gobernador demócrata Tim Walz y al fiscal general Keith Ellison, para que inicie una investigación penal.

La denuncia penal surge de un informe de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes sobre una investigación en curso que alega que “las advertencias de fraude fueron elevadas a altos niveles del Gobierno del estado de Minnesota, se retrasaron o evitaron medidas correctivas significativas y los pagos continuaron mucho después de que surgieran señales de alerta creíbles”.

En una carta dirigida a Vance el domingo, James Comer, presidente de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, detalló el informe e instó al grupo de trabajo del vicepresidente a “ordenar a los organismos pertinentes del poder ejecutivo que realicen una revisión exhaustiva de todas las medidas de integridad, los procesos de supervisión, los reembolsos y la inscripción de los programas de servicios sociales de Minnesota desde 2019 hasta la actualidad”.

Vance publicó en X el lunes por la noche que había remitido las acusaciones contra altos funcionarios estatales a la división de fraude del Departamento de Justicia, que está dirigida por el secretario de Justicia adjunto Colin McDonald.

“Los funcionarios del estado de Minnesota no están por encima de la ley, y si facilitaron el fraude, mintieron bajo juramento sobre lo que sabían o acosaron e intimidaron a los denunciantes, deben enfrentar la justicia”, declaró Vance en X.

Las acusaciones de fraude ejercieron una intensa presión sobre Walz, el excandidato demócrata a la vicepresidencia que aspiraba a un tercer mandato como gobernador.

Si bien negó las acusaciones de los republicanos de que su administración ignoró el abuso financiero, Walz anunció en enero que abandonaba su campaña de reelección.

CNN se ha puesto en contacto con Walz y la oficina de Ellison para obtener comentarios sobre la denuncia penal y para solicitar cualquier respuesta al informe de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes.

Las acusaciones de fraude en Minnesota volvieron a acaparar la atención nacional a finales del año pasado, cuando un creador de contenido conservador de 23 años afirmó, con escasas pruebas, en YouTube que las guarderías dirigidas por somalíes en Minnesota estaban malversando fondos destinados a proporcionar cuidado infantil a familias de bajos ingresos.

El video, que acumuló millones de visualizaciones, fue difundido por el vicepresidente J.D. Vance, el director del FBI, Kash Patel, y el multimillonario tecnológico Elon Musk.

Las acusaciones provocaron una nueva oleada de furia y virulencia por parte de la administración Trump y los líderes republicanos estatales, quienes exigieron medidas enérgicas contra el gasto del dinero de los contribuyentes en servicios sociales que, según ellos, nunca se prestaron.

En una entrevista con Fox News el mes pasado, Vance, a quien se le ha apodado el “zar del fraude” de la administración, insinuó que podrían presentarse denuncias penales contra altos funcionarios estatales, incluso en California, Minnesota y otros estados.

“Cuando escucho un informe que le dice al gobernador: ‘Aquí está todo este fraude, y él no hace nada al respecto’, me pregunto: ¿Acaso alguien estuvo involucrado en algún delito? ¿Acaso alguna oficina estuvo involucrada en algún delito? Repito, no voy a decir que sí, pero le prometo al pueblo estadounidense que vamos a investigar esto, que vamos a indagar y que lo vamos a tomar en serio, porque si hubo delitos, entonces la gente debería ir a prisión por ello”, le comentó Vance a Kaleigh McEnany en aquel entonces.

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