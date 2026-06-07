¿Fujimori o Sánchez? Esto está en juego en las elecciones en Perú, en medio de inestabilidad política y un voto fragmentado

Por Anabella González, CNN en Español

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez están en sendas opuestas para lograr el mismo objetivo, llegar a la Presidencia de Perú. Los distancian sus miradas del país y dos modelos políticos diferentes. Pero lo que está en juego en estas elecciones de segunda vuelta los convoca en un escenario común e ineludible: Perú atraviesa desde hace años una crisis de legitimidad presidencial que quien llegue al poder tendrá que subsanar para mantener su puesto.

Tanto Sánchez, del partido Juntos por el Perú, como Fujimori, de Fuerza Popular, se enfrentarán a un primer desafío casi inmediato si logran los votos para asumir en el cargo, una tarea de construir gobernabilidad con un electorado y un Congreso fragmentados.

En la primera vuelta, los votos que sumaron el candidato de Juntos por el Perú y la líder de Fuerza Popular en conjunto no llegaron al 30 % de los votos válidos, menos de un cuarto del electorado. Esto, para muchos peruanos, se traduce en ir a las urnas este domingo a elegir “el mal menor”, según el panorama que plantean analistas a CNN.

Luego vendrán otros desafíos. Afrontar la creciente criminalidad e inseguridad que afecta y preocupa cada vez más a los peruanos, lograr una estabilidad política que arrastra una década con una sucesión de ocho presidentes e impulsar el crecimiento económico del país son algunos de ellos.

Desde la elección de 2021, en la que el mandato popular eligió al expresidente hoy referente de Sánchez, Pedro Castillo, una serie de mandatarios han gobernado Perú producto de sucesivas mociones de vacancia impulsadas por el Congreso. Tras la destitución de Castillo, siguieron los mandatos de su vicepresidenta Dina Boluarte (2 años y 10 meses en el cargo, también destituida) luego José Jerí (4 meses) y desde febrero, el de José Maria Balcázar.

El escenario para Sánchez o Fujimori ahora es distinto y la expectativa es que puedan reivindicar el poder popular y usarlo a favor de la estabilidad del país, señalan los analistas.

“La forma en que aprovechen este mandato, especialmente durante sus primeros meses, será crucial para determinar si se vislumbra o no el fin de la larga crisis de legitimidad presidencial que atraviesa Perú”, dice a CNN Henry Ziemer, investigador asociado del Programa de las Américas del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés).

Será clave en esos primeros meses cómo el presidente o la presidenta que asuma el 28 de julio se vincule con el Congreso, que volverá a ser bicameral luego de 30 años y tendrá un nuevo Senado. Y aunque ni Fujimori ni Sánchez tienen la mayoría absoluta de bancas con sus partidos, la heredera del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) lidera el bloque más numeroso en ambas cámaras. “Probablemente tendrá menos dificultades para gobernar que Sánchez”, quien “enfrentará una férrea oposición” por parte de Fuerza Popular, analiza el investigador del CSIS.

Alfredo Torres, analista político y presidente de Ipsos, una de las encuestadoras con mayor credibilidad del país, lleva meses desglosando las tendencias y preferencias electorales en los estudios de opinión de la consultora.

“Los dos partidos que lograron la segunda vuelta lo hicieron con un porcentaje bajo, la mayoría de los electores no ha votado por ninguno de ellos. Los electores irán a votar por quien consideren ‘el mal menor’, sin mucho entusiasmo, incluso un sector piensa en votar en blanco”, dice Torres.

Por eso anticipa una gobernabilidad “difícil” que necesitará nutrirse de intenso diálogo con otros partidos (seis de ellos han conseguido bancas en ambas cámaras, ninguno con mayoría absoluta) para ponerse de acuerdo en consensos mínimos. Un escenario que podría vislumbrarse complejo si se tiene en cuenta que en el último debate, días atrás, ambos candidatos se reprocharon y acusaron mutuamente de responsables del “caos” y la inestabilidad política de Perú.

Quien resulte electo deberá entender la particularidad del momento y lo que está en juego: se trata de un contexto que pide moderar las agendas propias en un país dividido, elegir actores moderados para compensar y atraer al electorado que no los apoyó, enumera a CNN el analista político José Carlos Requena, magíster en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y socio fundador de la consultora Público.

Para Requena, de alguna manera esta segunda vuelta es “una reedición de 2021, de dos miradas del país, dos modelos”. En esa elección, Castillo venció a Fujimori por una diferencia de poco más de 40.000 votos.

La inseguridad y el crimen organizado son los temas que mayor preocupación generan entre los peruanos y están entre las principales demandas de cambio.

De acuerdo con el barómetro de las Américas en Perú 2025/26, publicado a finales de marzo, un 72 % de los encuestados consideraron la inseguridad (57 %) y la corrupción (15 %) como los problemas más graves del país, seguidos por la economía.

“La seguridad será un factor determinante. En los últimos cuatro años, Perú ha perdido su reputación de país relativamente seguro. La expansión de grupos criminales transnacionales y el auge de la minería ilegal de oro en la Amazonía peruana han contribuido a mayores niveles de actividad delictiva y violencia política”, dice Tiziano Breda, analista sénior de América Latina y el Caribe para la organización no gubernamental Proyecto de Ubicación y Datos de Eventos de Conflictos Armados (ACLED, por sus siglas en inglés) en un análisis enviado a CNN.

ACLED ha registrado más de 400 protestas desde 2024 contra la creciente extorsión e inseguridad, muchas de ellas encabezadas por personal del transporte público, dice Breda. CNN reportó algunos de estos reclamos en abril.

Sobre este tema los candidatos proponen políticas de seguridad divergentes, apunta Ziemer. “Es probable que Fujimori se incline por una política de mano dura” y que, potencialmente, “solicite asistencia a Estados Unidos para combatir a las bandas criminales” dentro del territorio peruano.

La candidata de Fuerza Popular, de 51 años, se ha mostrado cercana a las ideas del Gobierno del presidente Donald Trump. Sin embargo, a diferencia de otros casos como el del presidente de Honduras, Nasry Asfura, y el candidato presidencial de Colombia Abelardo de la Espriella no ha recibido aún el apoyo público de Estados Unidos.

Ligado a las ideas de izquierda, Sánchez, en cambio, podría impulsar una estrategia de seguridad centrada en el desarrollo rural y en programas sociales, opina Ziemer. El presidente del partido Juntos por el Perú se define a sí mismo como el “candidato presidencial castillista” y busca reivindicar, incluso con su reconocido sombrero, la figura del expresidente Castillo, hoy condenado a prisión por conspiración para la rebelión, acusaciones que él rechaza.

En relación a la economía, el presidente de Ipsos plantea que Perú tiene una economía diversificada y una estabilidad macroeconómica reconocida internacionalmente. El desafío, dice, “es aumentar el ritmo de crecimiento, lo que supone traer más inversión”.

Sánchez dijo semanas atrás que “el pánico financiero” que puede despertar su postulación “no tiene razón”, rechazó cualquier idea vinculada a expropiaciones y aseguró que busca un modelo en el que sea el Estado quien conduzca el desarrollo nacional. En tanto, entre sus objetivos económicos, la heredera del fujimorismo promete duplicar el crecimiento del PBI, que cerró en 3,4 % en 2025.

Las nominaciones de los primeros ministros, su permanencia en los cargos, quién sea elegido como ministro de Economía y la situación en la que quedaría el Banco Central de Reserva del Perú (BCR) serán factores económicos centrales para los primeros pasos del gobierno que resulte electo, apunta por su parte Requena. En este último punto sobresale para muchos analistas el nombre de Julio Velarde, quien continúa en su cargo desde que fue nombrado en 2006 y es visto como un garante de la estabilidad monetaria en el país, algo poco común en la región.

“Una victoria de Fujimori será, casi con total certeza, interpretada como el episodio más reciente de una serie de triunfos de la derecha en América Latina”, anticipa Ziemer.

Si bien Keiko Fujimori suele asociarse a un alineamiento con Washington y a Roberto Sánchez en mayor medida a China, “es poco probable que cambie el estatus de China como principal socio comercial de Perú” gane quien gane las elecciones, agrega el investigador del CSIS.

Actualmente, Brasil, México, Colombia, Chile y Perú representan alrededor del 90 % de la actividad comercial de América Latina con Beijing. Ubicado a 80 kilómetros al norte de Lima, el megapuerto de Chancay, el más grande de América del Sur, generó cuestionamientos por parte de la gestión de Trump, que rechaza la presencia de China en la región como parte del enfrentamiento comercial que mantiene con el país asiático.

En principio, esto no sería materia de mayores preocupaciones, según la mirada de los analistas consultados por CNN. “La política internacional de Perú tradicionalmente ha sido equidistante, tiende a estar bien con ambas potencias”, señala el académico Requena, que ve probable que los esfuerzos diplomáticos sean orientados hacia un “pragmatismo tradicional”.

“Perú tiene una cancillería muy profesional y hay bastante consenso en sostener una economía abierta que reciba inversión de todas partes”, coincide Torres. Esto no implica que el próximo presidente de Perú no deba lidiar con presiones o tensiones para mantenerse en buenos términos con ambos países.

Este domingo, las miradas también están en cómo y cuándo se darán a conocer los resultados electorales luego de los retrasos en el recuento de votos que hubo tras la primera vuelta. Y aunque hay dudas sobre si este proceso electoral seguirá el mismo camino, también hay una expectativa de estos comicios traigan una estabilidad política que desde hace años Perú carece.

“Si los actores políticos tienen algo de prudencia y de razonabilidad, deberíamos revertir toda esta década de inestabilidad. Hay espacio para eso, es posible”, dice el analista Requena.

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Con información de Gonzalo Zegarra, Mauricio Torres y Jimena De La Quintana, de CNN.