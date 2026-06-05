Quién es Julio Velarde, el presidente que sí logró mantener su cargo en Perú y es el “ancla” de la estabilidad económica

Por Gonzalo Zegarra, CNN en Español

Si un turista viajó a Perú hace 20 años y se quedó con unos soles en el bolsillo, puede volver de visita sabiendo que ese dinero olvidado prácticamente no se depreció frente al dólar. La estabilidad monetaria del país, una excepción en la región, marca una fuerte disonancia con los terremotos políticos que cada ciertos años (o meses) viven los peruanos, y para muchos analistas ello tiene nombre y apellido: Julio Velarde.

El presidente del Banco Central de la Reserva (BCR) del Perú, a diferencia de varios mandatarios, continúa en su cargo desde que fue nombrado en 2006 durante el segundo gobierno de Alan García, siendo ratificado por cuatro mandatarios de diferente signo político: Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Pedro Castillo. En ese período, hubo 25 cambios de ministros en la cartera de Economía, pero el titular del BCR se mantuvo incólume.

Su gestión, que inició en medio del boom de los commodities, pasó por ciclos favorables de crecimiento, pero también por períodos de contracción como el desplome financiero del 2008, la pandemia de covid-19 o la crisis cambiaria del 2021 tras la victoria de Pedro Castillo, cuando según el BCR se produjo la mayor fuga de capitales de la historia del país. Haber acumulado reservas internacionales permitió que la institución contenga esos momentos para evitar mayor volatilidad.

“La continuidad (de Velarde) se explica, sobre todo, por los excelentes resultados conseguidos”, dijo a CNN Diego Macera, director del Instituto Peruano de Economía y miembro desde 2021 del directorio del BCR. “El Perú ha tenido, en las últimas dos décadas, la tasa de inflación más baja de la región entre países que administran su propia moneda, la menor volatilidad de tipo de cambio, y tiene hoy las reservas internacionales más altas como porcentaje del PBI”, destacó.

En cada campaña electoral, el nombre de Velarde, de 73 años, se menciona como garantía de continuidad, aunque en este ciclo también se habla de su posible retiro cuando su cuarto mandato termine en octubre, escenario que él mismo insinuó. Los dos candidatos de la segunda vuelta, la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez, dijeron que promoverán su permanencia.

A pocos días de la votación, Velarde dijo al recibir una distinción de doctor honoris causa que “no hay una política monetaria de izquierda o derecha”, sino que debe enfocarse en garantizar la estabilidad de precios.

Perú, que pasó por una hiperinflación en el primer gobierno de García (1985-1990), valora fuertemente la estabilidad monetaria. El sol se fortaleció casi 5 % en lo que va del siglo XXI, mientras que en Chile la divisa local se depreció entorno al 60 % en ese período; en México, más de 100 %; y en Argentina la cifra llega a los cinco ceros, mientras que en Venezuela el número es estratosférico.

La asociación de la estabilidad a una persona más que a una institución es tanto una fortaleza como “un riesgo”, reconoció el exministro de Economía Waldo Mendoza, quien también fue parte del directorio del BCR desde fines de 2014 a mediados de 2016. “Se combinan las dos calidades: (Velarde) es un excelente banquero central y el BCR es una institución muy sólida y blindada constitucionalmente”, afirmó.

Para Macera, la virtud del banquero también ha sido fortalecer el organismo. “Parte de los aciertos de la gestión de Julio Velarde ha sido ayudar a construir una institución sumamente competente, técnica y meritocrática”, afirmó.

Entre los diversos premios, Velarde fue distinguido como Banquero Central del Año a nivel global en 2015 y a nivel regional en 2020 por la revista internacional The Banker, del grupo editorial Finacial Times. También recibió la mayor calificación como banquero central de la revista Global Finance en 2021.

El prestigio de Velarde y del BCR es además una herramienta para defender un aspecto clave de la institución. “Somos autónomos por la Constitución, y esa autonomía uno tiene que ejercerla”, destacó el presidente del BCR en una entrevista con el periódico La República.

Macera señaló que la larga lista de presidentes de las últimas dos décadas tienen clara ese factor. “Los gobernantes de cualquier símbolo político hasta ahora han entendido que su labor al frente del país va a ser más fácil si tienen en paralelo un manejo prolijo en el BCR”, apuntó.

Al respecto, Mendoza consideró que pese a los rumores en ningún momento estuvo en riesgo la independencia del BCR durante la gestión de Velarde. “Los distintos gobiernos no solamente han elegido a Velarde como presidente. Tienen la potestad de proponer presidente e incorporar a tres directores. Esos han sido gente muy competente, estándar, ortodoxa. El trabajo para Julio se ha hecho más fácil así”, opinó.

Este guardián de las reservas internacional del Perú, venerado por muchos economistas, mantiene un perfil bajo, sin ningún destello de rockstar, sino que mantiene la apariencia de un tecnócrata. Con estilo reservado y voz pausada, no aparece con frecuencia en medios de comunicación. “Es persona muy culta, en particular sorprende su conocimiento de la historia”, dijo Mendoza, quien además destacó que tiene “mucho sentido del humor”.

Si los mercados tuvieron un lunes negro con la victoria de dos propuestas de izquierda en 2011 (Ollanta Humala) y 2021 (Pedro Castillo), pueden volver a desplomarse en caso de Sánchez venza a Fujimori este domingo, lo que obligará al Central a poner manos en el asunto.

¿También reaccionarían negativamente si Velarde anuncia su retiro? Para Mendoza, no necesariamente. “Dependiendo de la persona que se elija. Hay grandes economistas que pueden reemplazar a don Julio, no me preocupa mucho. Me encantaría que siga en el banco, pero hay gente preparada”, apuntó. Macera también comentó en ese sentido: “Ojalá el señor Velarde se pueda quedar un período más, pero si ya no continuase creo que el mercado tiene confianza en que la institución que dejaría tiene líderes sólidos detrás y una estructura muy eficaz”.

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