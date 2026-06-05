Exclusivo CNN: el jefe de personal del representante Pete Sessions enfrenta cargos por ingresar un arma al Capitolio

Por Katelyn Polantz y Tierney Sneed, CNN

El jefe de personal del representante Pete Sessions, republicano de Texas, fue acusado este miércoles de ingresar un arma de fuego al complejo del Capitolio de Estados Unidos, según documentos judiciales obtenidos por CNN.

Se espera que Luis Angel Vega comparezca este viernes ante el Tribunal Superior de Washington por los cargos, que se derivan de un presunto incidente ocurrido en diciembre.

Los agentes de seguridad del Capitolio encontraron la pistola negra y las municiones que presuntamente llevaba Vega cuando pasó su bolso por un punto de control de seguridad en la entrada de un edificio de oficinas de la Cámara de Representantes que forma parte del complejo del Capitolio, según los documentos judiciales. Posteriormente, le indicaron que guardara el arma en su vehículo y regresara para que su bolso fuera sometido nuevamente a inspección, algo que hizo, de acuerdo con los expedientes.

Los documentos de acusación describen una entrevista telefónica que la Policía del Capitolio de Estados Unidos realizó a Vega una semana después del presunto incidente del 22 de diciembre. Según los documentos judiciales, Vega dijo al agente que no tenía licencia para portar la pistola y que normalmente ingresa al edificio de oficinas de la Cámara junto con Sessions, identificado en los documentos como “Testigo-1”, quien está exento de pasar por los detectores de seguridad.

“El día de la presunta infracción fue fuera de lo habitual, ya que el Testigo-1 ingresó al edificio por separado del acusado y el acusado olvidó que tenía una pistola en su bolso”, señalan los documentos judiciales.

No está claro por qué la orden de arresto contra Vega fue emitida varios meses después del incidente, lo que llevó a que su primera comparecencia judicial fuera programada para este viernes.

CNN se comunicó con la oficina de Sessions para solicitar comentarios. Hasta el momento no se ha identificado a un abogado que represente a Vega.

La Policía del Capitolio de Estados Unidos y la Fiscalía Federal para Washington no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Vega enfrenta dos cargos: portar un arma fuera de su vivienda sin licencia y portar un arma de fuego en los terrenos del Capitolio.

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Con información de Ellis Kim y Holmes Lybrand, de CNN.