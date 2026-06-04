Zelensky propone una reunión directa con Putin para poner fin a la guerra

Por Victoria Butenko, Katharina Krebs y Nina Subkhanberdina, CNN

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, instó al presidente de Rusia, Vladimir Putin, a poner fin a la guerra en una carta abierta publicada mientras el mandatario ruso hablaba con la prensa en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo. La carta se conoció un día después de los ataques ucranianos contra la ciudad rusa.

“Todos podemos ver que los rusos por fin se sienten menos cómodos con esta realidad: que la guerra está trayendo cada vez más consecuencias negativas para Rusia”, escribió Zelensky. “No les gusta que no haya un final a la vista para su guerra”.

El líder ucraniano afirmó que Putin pospone “regularmente” los plazos para la captura de regiones ucranianas, en concreto, Donetsk.

“Y este año tampoco la capturará”, dijo.

Zelensky pidió una reunión directa con Putin para poner fin a la guerra y subrayó que la paz no debería esperar a que Estados Unidos dejara de centrarse en Irán y volviera a enfocarse en la guerra entre Ucrania y Rusia.

“Vemos que Estados Unidos está plenamente concentrado en Irán, y sería un error simplemente esperar a que la guerra en Europa vuelva a ser el centro de su atención”, dijo Zelensky.

“Ucrania propone poner fin a esta guerra mediante conversaciones directas entre nosotros y usted. Propongo una reunión”, escribió, y añadió que debería celebrarse en un tercer país y fijarse una fecha clara. Durante esas reuniones, dijo Zelensky, debe haber un alto el fuego total.

“Intentar establecer un silencio real es la mejor manera de empezar a hablar entre nosotros”.

El Kremlin ha visto la carta de Zelensky y Putin será informado sobre ella, según citó el medio estatal ruso TASS al portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. También dijo que si Zelensky quiere reunirse con Putin, “puede venir a Moscú”.

Zelensky reiteró en la carta que viajar a la capital rusa no es una opción.

Mientras tanto, en San Petersburgo, Putin aseguró que las propuestas hechas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin a la guerra podrían “servir de base” para acuerdos de paz, pero requerirían concesiones por parte de ambos países.

“En general, estuvimos de acuerdo con estos compromisos. Solo necesitamos convencer a la parte ucraniana de esto, y eso es todo”, dijo. “Pero, en general, creo que muy bien podrían servir de base para acuerdos entre Rusia y Ucrania y podrían poner fin a este conflicto”.

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