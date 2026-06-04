Un fósil revela una extraña criatura planeadora que cazaba aves hace 120 millones de años

Por Ashley Strickland, CNN

Un fósil de 120 millones de años hallado en lo que hoy es el noroeste de China está cambiando la forma en que los científicos piensan sobre un inusual grupo de dinosaurios depredadores conocidos como microraptores.

El lugar donde se desenterró el fósil amplía el rango geográfico conocido del pariente más pequeño y planeador del velociraptor de garra en forma de hoz.

Los huesos también representan el espécimen definitivo de microraptor más reciente en el registro fósil, ampliando la cronología de cuánto tiempo existieron estos dinosaurios emplumados.

Un nuevo análisis de los huesos intactos del hombro y las extremidades anteriores, mencionados por primera vez en el resumen de un estudio en 2010, mostró que el fósil pertenecía a una especie de microraptor previamente desconocida. El equipo de investigación bautizó al dinosaurio como Jian changmaensis, según el estudio publicado el jueves en la revista Annals of Carnegie Museum.

Jian hace referencia a un ave de una sola ala de la mitología china, como un guiño a las características aviares del dinosaurio. El nombre de la especie también fue un guiño a la cuenca de Changma, en la provincia de Gansu, donde se descubrió el fósil y, hasta ahora, es el único espécimen indudable de microraptor hallado fuera del noreste de China.

El “Jian changmaensis revela que los dinosaurios no avianos vivieron en lo que hoy es la cuenca de Changma, un área famosa por sus aves fósiles”, dijo en un comunicado el coautor del estudio, el Dr. Matt Lamanna, investigador principal de dinosaurios y curador Mary R. Dawson de Paleontología de Vertebrados en el Museo Carnegie de Historia Natural en Pittsburgh.

“Nuestro equipo ha recuperado más de cien fósiles de aves en Changma, pero solo este único espécimen de dinosaurio no aviano. Jian aporta información nueva y crucial sobre la historia biológica de la región de Changma y el contexto ecológico de los ancestros de las aves actuales”.

El fósil, bien conservado, podría ayudar a los investigadores a comprender mejor cómo los microraptores usaban sus alas para desplazarse entre los árboles, ofreciendo nuevas pistas sobre los orígenes del vuelo aviar, según Lamanna.

A primera vista, las reconstrucciones artísticas de los microraptores parecen una representación de aves.

“Si vieras esa cosa posada en un árbol, no pensarías en el velociraptor de ‘Jurassic Park’”, dijo Lamanna a CNN. “Este es un dinosaurio extraordinariamente parecido a un ave que podía elevarse hasta cierto punto”.

Las plumas cubrían el cuerpo de un microraptor, quizás incluso más plumas que un ave porque, además de sus brazos, o “alas”, los dinosaurios también tenían plumas largas en las patas traseras, lo que daba la apariencia de cuatro alas.

“Eso ha llevado a muchos paleontólogos a sugerir que estas cosas probablemente vivían algo en el suelo, pero probablemente podían trepar y planear de árbol en árbol, casi como una ardilla voladora moderna”, explicó Lamanna.

Los microraptores más pequeños eran similares en tamaño a los cuervos modernos. Jian changmaensis probablemente tenía el tamaño de una lechuza común. Otros fósiles que podrían pertenecer al grupo de los microraptores sugieren que estas criaturas pudieron alcanzar tamaños mayores, lo que indica que Jian changmaensis estaba en algún punto intermedio.

Los velociraptores y los microraptores no eran aves, pero estaban estrechamente emparentados con los ancestros de las primeras aves, como Archaeopteryx. La línea que separa a los dinosaurios y las aves tempranas se vuelve más difusa a medida que se hacen más descubrimientos, indicó Lamanna, especialmente a medida que los fósiles muestran características de dinosaurios parecidos a aves, o aves parecidas a dinosaurios. Las aves modernas siguen siendo los parientes vivos más cercanos de los dinosaurios, que se extinguieron hace unos 66 millones de años después de que un enorme asteroide impactara la Tierra.

“Todos son dinosaurios en un sentido evolutivo, pero realmente depende de qué lado de Archaeopteryx caigas”, dijo Lamanna.

En el caso del fósil de Jian changmaensis, la pista definitiva de que el ala pertenecía a un microraptor y no a un ave antigua, como tantas otras en la cuenca de Changma, fue una característica distintiva en el coracoides, un componente de la estructura del hombro.

La fenestra supracoracoidea es un gran orificio que casi divide en dos el hueso del hombro.

Es una característica que poseen todos los microraptores, pero que casi ninguna otra criatura tiene, explicó Lamanna.

El propósito de este orificio sigue siendo una pregunta abierta para los investigadores; Lamanna dijo que cree que podría estar relacionado con el vuelo. Al igual que las aves modernas, los microraptores tenían huesos del hombro largos. Jian changmaensis tiene uno excepcionalmente largo.

“Podría tener algo que ver con el planeo o con algo sobre animales que están en la línea hacia las aves, que cambian la estructura de su hombro para volverse más aptos para volar de manera efectiva”, comentó Lamanna.

El fósil solo está compuesto por unos pocos huesos, pero la longitud indica que el dinosaurio probablemente era volador, dijo Steve Brusatte, profesor de paleontología y evolución en la Universidad de Edimburgo, en Escocia.

Brusatte no participó en el estudio.

“Esto es genial, un nuevo fósil de esos dinosaurios que básicamente estaban al borde de convertirse en verdaderas aves”, afirmó Brusatte.

Los investigadores siguen especulando sobre por qué los parientes más pequeños del velociraptor evolucionaron alas y se subieron a los árboles en primer lugar, pero Lamanna sospecha que había un nicho abierto para depredadores arborícolas que los microraptores ocuparon.

Los primos del microraptor vivían en el suelo, pero habitar el dosel y planear de árbol en árbol podría haber sido una forma más segura de mantenerse fuera del alcance de dinosaurios carnívoros más grandes.

“Tal vez estas cosas empezaron en el suelo, empezaron a trepar y luego, una vez que están arriba en los árboles, ya sabes, evolucionan características para ayudarlas a quedarse”, dijo Lamanna.

Entonces, ¿de qué se alimentaba Jian changmaensis? Aprovechando su hábitat arbóreo, es probable que las aves estuvieran en el menú.

Anteriormente, se encontró un fósil de microraptor con los huesos de un ave dentro de su caja torácica. Y la coautora de Lamanna, Jingmai O’Connor, paleontóloga de vertebrados y curadora asociada de reptiles fósiles en el Field Museum de Chicago, también señaló que los bultos de hueso hallados en la cuenca de Changma se parecen a las egagrópilas que las lechuzas regurgitan después de alimentarse de sus presas.

Jian también podría haber picado a Gansus yumenensis, una de las primeras aves de la era de los dinosaurios jamás halladas en China. Los paleontólogos desenterraron ese fósil en 1981 en la cuenca de Changma.

Lamanna y su equipo han investigado la cuenca de Changma desde 2004. Han recuperado esqueletos completos, algunos con plumas y piel, lo que indica que Gansus tenía patas palmeadas y probablemente pasaba al menos parte de su tiempo en el agua.

Con el descubrimiento de Jian, los investigadores finalmente saben qué era lo que probablemente se estaba comiendo a Gansus y a otras aves antiguas en el sitio, indicó Lamanna. Pero si ese es el caso, ¿por qué solo se ha recuperado un fósil de microraptor en el lugar?

“Si pudieras tomar una máquina del tiempo y volver 120 millones de años atrás, estarías en la orilla de un vasto lago con vegetación a su alrededor”, afirmó Lamanna. “Tiene sentido que tal vez, si estás buscando en un lago, podrías encontrar a los animales que viven allí más de lo que encontrarías a los animales que viven alrededor de los márgenes”.

Muchos fósiles de aves y microraptores suelen encontrarse aplastados, aplanados en dos dimensiones, lo que hace que estudiar sus huesos y capacidades de vuelo sea más difícil. Pero el ala fósil de Jian se conservó en tres dimensiones.

Es raro ver el hombro de un microraptor en 3D, dijo T. Alexander Dececchi, profesor asistente en la Facultad de Artes y Ciencias de la Universidad Estatal de Dakota, en Madison, Dakota del Sur. Dececchi no participó en este estudio, pero ha investigado otros especímenes de microraptor.

“También amplía el rango geográfico y ayuda a mostrar la diversidad en la anatomía de este grupo, todo lo cual es importante para determinar dónde, cuándo y quiénes entre ellos podrían usar la locomoción aérea”, escribió Dececchi en un correo electrónico. “También probablemente representa un paleoambiente diferente, lo que, al sumarse a nuestro conocimiento de las dietas diversas que tenían estos tipos, sugiere que, aunque todos menos uno de los microraptorinos sospechados son del noreste de China, dentro de esa área y ese periodo fueron un componente común y ampliamente extendido del ecosistema”.

El fósil también permitirá a los científicos estudiar la evolución de las alas y del vuelo en los microraptores, añadió.

Como siguiente paso, señaló Lamanna, él y sus colegas están interesados en escanear el ala para ver qué podría revelar sobre las capacidades de vuelo o planeo de los microraptores.

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