Así lucen las equipaciones de todas las selecciones que juegan el Mundial 2026

Por César López, CNN en Español

Es una feria de diseños, pasión y hasta cábalas. Cada cuatro años el Mundial de Fútbol de la FIFA exhibe los colores que literalmente visten la pasión de los amantes al balompié.

Las camisetas o equipamientos deportivos no solo diferencian a las selecciones en el campo y a los aficionados en las tribunas, exponiendo los colores o tradiciones nacionales, también son uno de los motores económicos del Mundial.

Las principales marcas deportivas del planeta sostienen una batalla por separado para dominar el mercado y este 2026, con un Mundial de 48 equipos, podemos destacar que hubo un esfuerzo mayor por parte de cada una para conquistar el mercado.

Diseños innovadores han dejado atrás la uniformidad que en cada Mundial, según la manufacturera, caía en clichés deportivos sin tomar riesgos por la innovación y aburriendo a un público que pedía a gritos mayor diversidad.

El “atrevimiento” que se tomaron las marcas para los diseños de cara a este Mundial trascendió y podemos decir que las segundas equipaciones han dejado a los aficionados al fútbol y varios curiosos con la boca abierta.

México: La principal es su clásico verde con un diseño de la Piedra del Sol y la segunda blanca con patrones grises inspirada en la arquitectura tradicional del país.

Corea del Sur: La de local es roja con detalles modernos lineales y la visitante es lila con un patrón de colores vibrantes inspirado en el arte tradicional de Seúl.

República Checa: República Checa mantuvo los colores tradicionales de su bandera en ambas camisetas, la de local tiene el rojo como color predominante y la segunda es una elegante blanca con detalles dorados.

Sudáfrica: La principal es amarilla con detalles verdes y se destaca por patrones geométricos tribales estampados, mientras la segunda es de color verde con detalles dorados.

Canadá: Roja clásica con un gráfico de la hoja de arce (árbol canadiense) estilizada y ensombrecida, mientras la segunda equipación es negra con los detalles de la hoja en blanco simulando efecto visual de la nieve.

Bosnia: Bosnia se mantuvo tradicional en los colores de su indumentaria y el uniforme principal es azul, mientras el segundo es blanco.

Qatar: Granate profundo es la primera indumentaria con detalles blancos y la segunda es el opuesto con la predominancia blanca, ambos colores de la bandera del país.

Suiza: La primera es una roja clásica y su segunda equipación es de predominancia verde, ambas incluyen detalles sutiles inspirados en las páginas del pasaporte suizo.

Brasil: Tiene uno de los mejores diseños en ambas equipaciones. El amarillo “canarinho” con un patrón de piel de jaguar en el estampado es lo que predomina y la segunda es un azul oscuro con estampado. Es la primera vez que la marca Jordan tiene productos en el Mundial.

Escocia: En su regreso al Mundial Escocia tendrá el tradicional azul marino, mientras la segunda es roja con rayas azules tenues verticales.

Haití: Azul, blanca y roja para una tercera alternativa son los colores sólidos que predominan en el diseño de la nación caribeña que incorpora un estampado simbolizando la independencia y el lema “La Unión Hace La Fuerza”.

Marruecos: El diseño de Marruecos combina tradición y modernidad destacando los colores rojo, verde, blanco y dorado con detalles de la cultura marroquí en los estampados.

Estados Unidos: Blanca con franjas rojas que simulan la bandera del país en movimiento y la segunda es oscura con estrellas grabadas. El diseño contó con el aporte de los jugadores de las selecciones de varias categorías y ambas categorías.

Australia: La local es la tradicional amarilla con verde y la de visitante es un degradado disruptivo de salmón y verde que rompe con lo tradicional.

Paraguay: Con el lema de la tierra a la piel, la albirroja regresa al Mundial con su tradicional camiseta de rayas verticales rojiblancas, pero que dejan el sólido atrás, para representar una textura arenosa en sus bordes, en alusión a las canchas de tierra donde se forja el futbolista paraguayo. La segunda equipación tiene el azul oscuro predominante con tonos psicodélicos.

Turquía: Turquía tiene dos colores rojo y blanco. Son camisetas sobrias pero con un diseño espectacular en el estampado.

Alemania: Alemania se despide su marca tradicional y la camiseta principal es un homenaje a la selección campeona de 1990, mientras la segunda equipación optó por el azul con detalles celestes en cuello y mangas.

Costa de Marfil: El naranja tradicional prima en la camiseta pero el detalle del estampado con figuras animales le da un toque espectacular al diseño, la segunda es blanca con motivos verticales y los colores naranja y verde.

Curazao: Es la primera vez en el Mundial para el país caribeño y ya descrestó con el diseño de su segundo uniforme inspirado en los colores de la arquitectura de la isla, mientras que el primero es azul.

Ecuador: Amarillo tradicional sólido y con detalles azules en el cuello y mangas además de unas curvas en relieve destacan en la camiseta principal, mientras la segunda es un azul oscuro.

Japón: El país asiático nunca defrauda con sus diseños, el azul oscuro tradicional y la segunda equipación con un color crema son de las más bonitas que veremos en este Mundial.

Países Bajos: El naranja y negro es un clásico para la selección que combina cada año también con el blanco, aunque este quedó reflejado en la segunda camiseta.

Suecia: Llegaron entre los últimos al Mundial. El amarillo y azul de su bandera es infaltable, mientras la azul del segundo uniforme tiene un estampado menos tradicional.

Túnez: El equipo tunecino fue uno de los últimos en presentar su indumentaria, no salieron de sus clásicos blanco y rojo, pero el detalle de embellecimiento está en las mangas de sus camisetas.

Bélgica: Rojo oscuro (borgoña) con detalles amarillos y negros, son un diseño muy lujoso. Mientras la segunda equipación rompe con lo tradicional y apela a un diseño estampado de colores pastel.

Egipto: Las camisetas roja y blanca son para apreciar de cerca con un estampado de figuras piramidales en ambos modelos.

Irán: Blanco y rojo son los colores del equipo iraní, con pequeños detalles distribuidos en su indumentaria que hacen alusión a los colores patrios.

Nueva Zelandia: Blanco y negro, pero con unos estampados inspirados en Hau (palabra Maori para el viento, el respirar o el aliento vital) y los cuatro vientos que unen al país, que las convierten en unas de las más espectaculares.

Arabia Saudita: Tanto la verde de la primera, como la blanca con detalles dorados de la segunda, resaltan la sobriedad con el buen gusto.

Cabo Verde: El debut mundialista tendrá preponderancia para el equipo con los colores azul para el primero y blanco para el segundo.

España: Rojo por excelencia en el primer equipamiento y una segunda color claro que perfectamente puede usarse para no jugar fútbol. Ambos diseños de la camiseta española son ganadores.

Uruguay: Otra camiseta principal tradicional presenta Uruguay con su celeste, mientras el segundo modelo tiene el azul oscuro predominante con estampado.

Francia: Otra selección con tradición en el primer uniforme que tiene un azul oscuro y cuello blanco tipo polo, mientras la segunda tiene un color verde claro, un homenaje a la Estatua de la Libertad (regalo francés a Estados Unidos) y un detalle de fina coquetería, el gallo símbolo es de color cobre.

Iraq: El conjunto iraquí tampoco tomó muchos riesgos en su uniforme y con el blanco y verde sólidos competirán, eso sí, el detalle del grabado de las camisetas las convierten en unas de las más bonitas del Mundial.

Noruega: Los colores patrios y la bandera de Noruega predominan en la principal, mientras la segunda es una de las de color negro más sobrias y espectaculares que veremos en el Mundial.

Senegal: Senegal tendrá como primera equipación el blanco y el color verde con un estampado central vertical domina la segunda equipación.

Argentina: La campeona defensora llega con su tradicional albiceleste de rayas verticales en colores tenues y que expresan frescura, mientras la segunda es un azul oscuro con arabescos, una verdadera joya.

Argelia: El equipo argelino ha deslumbrado con ambos modelos y los detalles entre colores claros, cremas y el verde tradicional.

Austria: Rojo, blanco y negro es la combinación sólida para la primera equipación austríaca, mientras la segunda es clara con un diseño marmoleado inspirados en la cultura de los cafés del país.

Jordania: Blanco y rojo son los colores de Jordania, que también tiene un diseño impactante en sus mangas.

Colombia: Otro regreso al Mundial con un color clásico. El amarillo predomina en su primer uniforme con el estampado de las mariposas destacando el legado cultural del realismo mágico de Gabriel García Márquez, mientras la segunda equipación ha dividido gustos con un verde poco tradicional para el país.

Portugal: La selección portuguesa tampoco se alejó del rojo tradicional para el primer uniforme, mientras el segundo con verde y blanco tiene una sensación de torbellino de color.

República Democrática del Congo: Clasificada por el repechaje ambos estilos para esta selección combinan los colores azul y blanco con estampados en degradación.

Uzbekistán: Azul fuerte en la primera indumentaria y un color blanco en la segunda con líneas verticales es el modelo de la debutante selección uzbeka.

Croacia: Los cuadros inconfundibles croatas aparecen en ambas versiones, siempre una de las favoritas con la primera en blanco y rojo y una segunda equipación con un azul en dos tonos fenomenal.

Ghana: Tiene dos de los diseños más atractivos del Mundial. La blanca presenta un estampado de líneas de colores, mientras la segunda con un fuerte amarillo es un diseño del folclore nacional.

Inglaterra: Blanca en la primera y roja en la segunda como ha sido tradición, pero vale la pena destacar el diseño de la segunda es un guiño al aniversario 60 del único título del mundo inglés.

Panamá: El equipo panameño tiene colores sólidos en sus uniformes y con tonos elegantes en su segunda participación mundialista.

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