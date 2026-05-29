Toluca vs. Tigres UANL, por la final de la Copa de Campeones de la Concacaf: previa, alineaciones, hora y cómo ver

Por Federico Leiva, CNN en Español

Más de 134 millones de mexicanos esperan con ansias el 11 de junio, fecha en que la selección nacional dará el puntapié inicial a la Copa Mundial de la FIFA de 2026. Sin embargo, los aficionados del Toluca y de Tigres UANL tienen otra fecha marcada en rojo en el calendario: sábado 30 de mayo, cuando se verán las caras en la final de la Copa de Campeones de la Concacaf. Será un sábado de pura acción futbolera, ya que antes estará la final de la UEFA Champions League.

Hay mucha historia entre estos dos equipos. Ese tipo de historia que levanta la temperatura cada vez que se encuentran, y más en una instancia decisiva. Estos dos clubes mexicanos están entre los cinco más ganadores de la Liga MX, y hace seis meses protagonizaron una de las finales más dramáticas que se recuerden, cuando los Diablos Rojos obtuvieron el bicampeonato en el torneo doméstico al ganar un tanda donde se remataron 24 penales. La revancha llega rápido, y en un escenario mucho más grande.

Toluca llega a la final tras eliminar a tres clubes de la MLS de la contienda. En octavos de final se vio las caras con el San Diego FC, que lo sorprendió en EE.UU. (2-3) pero al que arrolló en México (4-0). Con el Galaxy de Los Ángeles no hubo equivalencias. Un 3-0 al norte de la frontera y 4-2 al sur de la misma sentenciaron por goleada la serie de cuartos de final. En semis apareció el otro equipo angelino, el Los Ángeles FC, que le ganó en Estados Unidos por 2-1, pero cuando fue al Nemesio Díez se comió un baile terrible por 4-0.

Toluca no ha perdido el espíritu ofensivo que tanto caracteriza al “Turco” Antonio Mohamed, el arquitecto de un equipo que dominó México con claridad en todo 2025. Ahora busca la gloria continental, y para ello se ha servido de una localía extremadamente fuerte: en los tres partidos que jugó en casa por la Copa de Campeones marcó cuatro goles. Y ahora será local en la final.

En Tigres UANL la herida todavía no cierra. Estuvo muy cerca en aquella final del Apertura 2025, estando 2-0 arriba en el global, pero se quedó masticando bronca tras la definición desde los 12 pasos. Ahora, quiere revancha.

Los de la UANL también eliminaron en fila a tres equipos de la MLS, pero su recorrido empezó en la primera ronda del torneo, cuando venció al Forge FC de Canadá con un 4-1 en el global.

La localía también fue muy importante para Tigres, que logró revertir dos series seguidas ante su gente. La primera fue en octavos ante el Cincinnati FC, que lo goleó 3-0 en Estados Unidos. La vuelta en el Universitario tuvo de todo: los mexicanos ganaban 4-0 y se clasificaban, pero los estadounidenses descontaron en el segundo tiempo. La ventaja del gol de visitante parecía que sentenciaba a los dirigidos por Guido Pizarro, hasta que un gol al 90+8 lo metió en cuartos.

Allí apareció el Seattle Sounders, que sacó ventaja 3-1 en su casa. Otra vez Tigres quedó obligado a la remontada y, otra vez, la consiguió. Se impuso 2-0 en casa y avanzó a semifinales gracias al gol convertido en Estados Unidos. La última víctima de los Felinos fue el Nashville SC (el que sacó al Inter Miami), al venció dos veces 1-0 para llegar a la gran final.

La final abandonará el formato de ida y vuelta que tuvo en las fases previas, pero, a diferencia de lo que sucede en la Champions League en Europa, o la Copa Libertadores en Sudamérica, donde la final ya tiene sede predeterminada, el equipo con mejores resultados en esta edición es el privilegiado.

La primera ronda no cuenta, pues Toluca no la disputó. Entonces, la tabla los muestra a ambos con 12 puntos, producto de cuatro triunfos y dos derrotas, pero los Diablos Rojos tienen mejor diferencia de gol: +11 contra +3. Entonces, la definición será en el Nemesio Díez de Toluca.

Toluca: Luis Manuel García; Santiago Simón, Bruno Méndez, Everardo López, Mauricio Isais; Franco Romero, Marcel Ruiz; Nicolás Castro, Jesús Angulo, Helinho; Paulinho.

Tigres UANL: ﻿Nahuel Guzmán; Jesús Garza, Joaquim, Rómulo, Jesús Angulo; Fernando Gorriarán, César Araújo, Juan Brunetta; Diego Lainez, Ángel Correa y Rodrigo Aguirre.

8 p.m. de Miami.

5 p.m. de Los Ángeles.

6 p.m. de Ciudad de México.

7 p.m. de Bogotá.

9 p.m. de Buenos Aires.

2 a.m. de Madrid (ya domingo).

En Estados Unidos podrá verse por TUDN, ViX y FOX Sports, mientras que en México se podrá ver en FOX One y FOX. En Argentina y Colombia la opción será Disney+.

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