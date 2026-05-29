Persecución en Hawai concluye con la detención del sospechoso de los homicidios de tres ancianos, según la Policía

Por Alaa Elassar y Amanda Musa, CNN

Una persecución que mantuvo en vilo a una comunidad hawaiana terminó el jueves con la detención de un sospechoso de los homicidios de tres hombres en diferentes lugares, informó la Policía.

La Policía ha identificado a Jacob Daniel Baker, de 36 años, como el sospechoso de las tres muertes ocurridas en “Isla Grande” de Hawai. Baker fue detenido “sin incidentes” el jueves, casi tres días después de que se descubriera el primer cadáver, según informó el Departamento de Policía de Hawai.

Baker fue descrito como un individuo “armado y extremadamente peligroso” por el jefe de Policía de Hawai, Reed Mahuna, mientras las fuerzas del orden buscaban al sospechoso y surgían detalles sobre solicitudes de órdenes de restricción en su contra presentadas en los días previos a los homicidios.

Fue hallado “oculto dentro de una pequeña cueva” tras haber sido avistado escondiéndose en una zona cubierta de hierba, agachándose en un campo al acercarse el tráfico de vehículos, explicó Mahuna durante una conferencia de prensa celebrada el jueves.

“Fue un ciudadano quien vio algo, dio la voz de alarma y ayudó a que esta persecución llegara a un desenlace seguro”, declaró el jefe policial, agradeciendo a la comunidad por su apoyo.

Mahuna señaló que el sospechoso también había robado un automóvil con anterioridad, aunque el vehículo no se encontraba con él en el momento de su detención. Las imágenes de vigilancia obtenidas por los investigadores muestran al sospechoso huyendo de una propiedad a otra antes de que llegara la Policía, añadió.

Baker fue detenido bajo una serie de cargos que incluyen homicidio en segundo grado (homicidio intencional sin premeditación), allanamiento de morada y robo, indicó el jefe de Policía.

Las autoridades no han revelado el móvil de los tres homicidios. Mahuna declinó detallar las pruebas que vinculan a los tres hombres muertos con Baker, pero declaró en una conferencia de prensa el miércoles que “estamos convencidos de que el sospechoso en cuestión es responsable o está implicado en los tres homicidios”.

Dos de las tres víctimas fueron identificadas como Robert Shine y John Carse, ambos residentes de 69 años de Pāhoa, una localidad situada en el lado este de la isla, según un comunicado de prensa de la Policía.

La tercera víctima —un hombre de 79 años— ya ha sido identificada, pero las autoridades están a la espera de notificar a su familia antes de hacer público su nombre, precisó el comunicado.

Varias agencias del orden público colaboraron con la Policía en la búsqueda de Baker, entre ellas el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (US Marshals Service), la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y el Departamento de Seguridad Nacional.

Shine fue hallado el lunes por la tarde, parcialmente sumergido en un estanque de cemento en una residencia situada cerca de Railroad Avenue, en Pāhoa, según la Policía de Hawai.

Inicialmente, los investigadores no estaban seguros de si el hombre había sufrido una emergencia médica o si se trataba de un acto criminal, declaró el capitán Jeremy Lewis durante una conferencia de prensa el miércoles.

Una autopsia reveló posteriormente que falleció por estrangulamiento, informó la Policía de Hawai en un comunicado de prensa emitido el jueves.

Poco después de las 12:30 p.m. del martes, los agentes encontraron a otra víctima —un hombre de 79 años que, al parecer, había muerto a consecuencia de un traumatismo por fuerza contundente— en una vivienda situada cerca de Papaya Farms Road; a tan solo 150 metros de la residencia de la primera víctima, según Lewis.

Más tarde, justo antes de las 10:00 p.m. de esa misma noche, unos agentes que acudían a realizar una verificación de bienestar encontraron a una tercera víctima, Carse, en una propiedad ubicada en Kalapana Kapoho Beach Road, a unos 30 km de distancia, señaló Lewis.

“Una autopsia realizada a Carse indicó que había fallecido como consecuencia de un traumatismo por objeto punzocortante”, rezaba el comunicado de prensa.

La Policía indicó que no se utilizó ningún arma de fuego en los homicidios; no obstante, Mahuna declinó revelar qué arma creen los investigadores que se empleó, así como qué pruebas vinculan a Baker con las muertes.

“No hemos hallado ninguna conexión entre las víctimas, salvo el hecho de que la víctima número uno y la número dos residían muy cerca una de la otra”, declaró la Policía.

No está claro exactamente cuándo murieron los hombres, pero Mahuna comentó a KITV —cadena afiliada a CNN—: “Creemos que el segundo cuerpo que descubrimos corresponde, probablemente, a la primera víctima”.

La Policía señaló que aún no ha determinado el móvil de los crímenes.

El 22 de mayo —días antes de que se descubrieran los cuerpos— dos mujeres solicitaron órdenes de restricción temporal contra Baker; una de ellas alegó que éste había proferido amenazas contra su vida y la de otras personas, según consta en documentos obtenidos por CNN.

El Departamento de Policía de Hawai “no fue notificado” acerca de dichas solicitudes de órdenes de restricción, declaró a CNN un portavoz policial el jueves. La primera orden de restricción fue presentada por la propietaria de Josanna’s Organic Garden —una granja orgánica tropical—, quien alegó en su solicitud que Baker había amenazado su vida, la de un hombre con discapacidad y la de otras tres personas que residían en la propiedad.

La granja se encuentra en Papaya Farms Road, la misma vía donde fue descubierto el cuerpo de una de las víctimas. CNN ha contactado a la propietaria para solicitar sus comentarios.

“No me siento segura”, escribió ella. “Él entra en nuestra propiedad y se lleva objetos, nos amenaza; dice que quiere ocupar el lugar ilegalmente”.

La segunda solicitud fue presentada por una amiga de la propietaria de la granja, quien afirmó que ella tampoco se sentía segura permaneciendo allí.

“Vine a quedarme en la granja de mi amiga, solo para darme cuenta de que las mujeres se habían marchado porque este hombre las amenazaba de muerte”, escribió. “Ha estado intimidando a la propietaria de la granja y amenazando con hacerle daño. ¡TODOS SE FUERON PORQUE NO SE SIENTEN SEGUROS!”.

Ambas peticiones de órdenes de restricción fueron denegadas el martes, el mismo día en que fueron halladas dos de las víctimas.

Un juez dictaminó que existían “pruebas insuficientes” en la petición presentada por la propietaria de Josanna’s Organic Garden para establecer una causa probable de acoso, según la legislación de Hawai, de acuerdo con documentos judiciales.

Más allá de los expedientes judiciales, los vecinos también describieron que Baker actuó de manera errática en los días previos a los homicidios. Baker era conocido por la comunidad y por la Policía antes de los crímenes, señaló Mahuna.

“La última llamada que hemos verificado en la que estaba involucrado este sospechoso se produjo hace varios meses, por lo que no disponemos de información alguna sobre los motivos por los que se presentó la orden de restricción temporal”, declaró Mahuna a KITV, cadena afiliada de CNN.

La Policía está realizando gestiones de seguimiento para determinar por qué se presentaron las solicitudes de las órdenes de restricción, añadió Mahuna.

El último informe que la Policía recibió sobre Baker data del mes de marzo, según las autoridades policiales de Hawai.

CNN se ha puesto en contacto con la Policía de Hawai para preguntar si los agentes habían recibido llamadas previas relacionadas con Baker y para solicitar comentarios sobre las solicitudes de órdenes de restricción.

Mientras la Policía continuaba la búsqueda de Baker, una familiar de las víctimas comenzó a hablar públicamente sobre su pérdida.

Shine estudió agricultura biodinámica y agricultura natural coreana, relató su hija, Anon Shine, a Hawaii News Now, cadena afiliada de CNN, expresando que la muerte de su padre la ha dejado en estado de shock.

Shine contó que se encontraba organizando una celebración de cumpleaños cuando se enteró de los homicidios y que, posteriormente, recibió una llamada de un vecino que había presenciado parte de los hechos.

“Al principio, no estaba segura de si se trataba de una broma o si era simplemente una de esas cosas que uno no cree que sean posibles”, comentó Shine. “Él me contó las historias de primera mano de los otros vecinos, y así fue como me enteré de que era cierto”.

“Todavía estoy realmente en estado de shock, atravesando distintas oleadas de emociones, incredulidad y tristeza; miro fotos antiguas y recuerdo todos los buenos momentos y la gran luz de amor que él representaba para tantas personas”, declaró a Hawaii News Now.

El alcalde del condado de Hawai, Kimo Alameda, afirmó que las muertes han “impactado profundamente” a la comunidad y que la detención del jueves supone “un importante paso adelante hacia la justicia y la sanación para todos”.

La Policía ha reforzado la presencia de patrullas en las zonas afectadas, dado que los homicidios han generado “miedo y preocupación” en la comunidad, según Mahuna.

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Con información de Laura Sharman, de CNN.