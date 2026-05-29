Comandante de EE.UU. sostuvo una inusual reunión con altos mandos militares de Cuba cerca de la base naval de Guantánamo

Por Natasha Bertrand, CNN

El comandante del Comando Sur de Estados Unidos se reunió este viernes con altos mandos militares cubanos en un inusual encuentro en el perímetro de la Base Naval de la Bahía de Guantánamo, una instalación militar estadounidense ubicada en el sureste de Cuba.

El Comando Sur informó en X que el comandante, el general Francis Donovan, se reunió con el general del Cuerpo del Ejército Roberto Legrá Sotolongo, primer viceministro jefe del Estado Mayor General de Cuba, así como con otros líderes militares cubanos, “para un breve intercambio sobre asuntos de seguridad operativa”.

La reunión se produce en medio de un aumento de la presencia militar estadounidense cerca de Cuba, con la llegada del grupo de ataque del portaaviones USS Nimitz al Caribe la semana pasada.

Donovan también se reunió con los mandos militares cubanos pocos días después de que el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, advirtiera que un asalto militar estadounidense a la isla “provocará un baño de sangre con consecuencias incalculables”.

Es al menos la segunda reunión de alto nivel entre altos funcionarios estadounidenses y cubanos en las últimas semanas. El director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), John Ratcliffe, viajó a La Habana a principios de mayo para una rara reunión con funcionarios del Ministerio del Interior de Cuba y jefes de los servicios de inteligencia de la isla.

El Comando Sur dijo que Donovan “lideró una evaluación de seguridad perimetral” de la Base Naval de la Bahía de Guantánamo “y discutió la protección de las fuerzas, la seguridad de los miembros del servicio y sus familias, y la preparación operativa con los funcionarios de la base”.

Estados Unidos ha acusado a funcionarios cubanos de albergar puestos de escucha rusos y chinos en la isla, así como de obstaculizar los intereses estadounidenses en la región, informó CNN, y ha estado aplicando una creciente presión legal y económica sobre el gobierno cubano en las últimas semanas. Esto se suma a un severo bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos en enero, que ha sumido a la isla en una crisis económica y ha provocado cortes de energía, escasez de alimentos y combustible.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos, además, acusó formalmente al expresidente cubano Raúl Castro a mediados de este mes, y la administración anunció nuevas sanciones contra el gobierno cubano, incluyendo su principal agencia de inteligencia y el Ministerio del Interior.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo anteriormente que “se pueden esperar acciones adicionales de sanciones en los próximos días y semanas”.

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