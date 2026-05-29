Así es la misión en marcha para rescatar a cinco hombres atrapados de una cueva en Laos

Por Helen Regan, CNN

Buzos espeleólogos especializados, pertenecientes a un equipo multinacional, trabajan contra reloj para liberar a los aldeanos que quedaron atrapados en una remota cueva de Laos hace más de una semana. El primer intento de rescate ya está en marcha, según informó un funcionario local.

Tras un aguacero torrencial que causó inundaciones repentinas en el sistema de cuevas y bloqueó la salida de los hombres, se puso en marcha rápidamente una operación de rescate liderada por Laos.

Un equipo de élite de buceadores de cuevas de renombre internacional fue reunido por la Asociación de Voluntarios del Pueblo de Laos, designada por el gobierno para supervisar la misión, según su presidente, Bounkham Luanglath.

El Centro de Comando y Control Metta Tham Kalasin (MTK) de Tailandia es uno de los grupos que coordinan el rescate, liderado por su jefe de operaciones y buceador especialista, Kengkard Bongkawong.

El equipo multinacional también incluye a los expertos buceadores de cuevas Chakkit Taengtang y Norased Palasing, de la vecina Tailandia, y a Mikko Paasi, de Finlandia.

Hace ocho años, Kengkard y Paasi desempeñaron un papel fundamental en el dramático rescate en una cueva tailandesa que finalmente salvó a 12 niños y a su entrenador de fútbol.

Un buzo especializado malasio en exploración de cuevas y minas llegó al lugar el jueves, y se espera que otros expertos de Japón, Francia, Indonesia y Tailandia se unan a la misión hoy.

Cinco de los aldeanos fueron encontrados acurrucados en una cámara completamente oscura sobre las turbias aguas. Los hombres parecen estar bien en su mayoría, pero han expresado su temor a permanecer en la cueva mucho más tiempo, ya que padecen hambre severa. Otras dos personas que se cree que entraron en la cueva siguen desaparecidas.

Los hombres atrapados se encuentran a más de 200 metros de la entrada de la cueva, que desciende con una pendiente de 45 grados. Los rescatistas están escalando pozos y arrastrándose por estrechos túneles para llegar hasta ellos, una tarea que lleva horas.

Es difícil exagerar la lejanía de la operación en Laos.

La cueva es una formación de piedra caliza, ubicada en medio de las estribaciones de un proyecto minero cerca de Long Tieng, conocida por sus extensos valles y ricas reservas minerales.

La cueva se encuentra en Xaisomboun, una provincia central de este país del sudeste asiático sin litoral, a unos 55 kilómetros (35 millas) al este de Vang Vieng, un destino popular entre mochileros con exuberantes paisajes.

Long Tieng, ahora un asentamiento de unos pocos miles de habitantes, albergó la sede secreta de la CIA entre las décadas de 1960 y principios de 1970.

La cueva se encuentra a varias horas en coche de las ciudades más cercanas, por caminos embarrados azotados por la temporada de lluvias.

Los cinco hombres fueron localizados el miércoles en una cámara subterránea profunda, a más de 260 metros de la entrada de la cueva, que desciende con una pendiente de 45 grados.

Los equipos han tenido que sortear pasadizos fangosos y arroyos subterráneos en la más completa oscuridad, escalar pozos con cuerdas y arrastrarse por túneles que a veces se estrechaban hasta apenas 60 centímetros.

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