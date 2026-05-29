Arrestan a agente de ICE acusado de disparar a un hombre venezolano durante una redada migratoria en Minneapolis

Por Zoe Sottile, CNN

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que enfrenta varios cargos de agresión en relación con un tiroteo ocurrido en enero —en el que se vieron involucradas dos personas de nacionalidad venezolana en Minnesota— ha sido arrestado en Texas, según informó la Oficina del Fiscal del Condado de Hennepin.

Christian Castro fue imputado a principios de este mes con cuatro cargos de agresión en segundo grado y un cargo por denunciar falsamente un delito.

CNN está trabajando para determinar si Castro cuenta con representación legal y se ha puesto en contacto con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para solicitar comentarios al respecto.

Castro enfrenta dichos cargos en relación con el tiroteo contra Julio Sosa-Celis, un ciudadano venezolano que recibió un disparo en la pierna a través de la puerta principal de una vivienda en Minneapolis. El incidente tuvo lugar durante la intensa campaña de control migratorio desplegada por el Gobierno de Trump en las llamadas “Twin Cities”, el área metropolitana de Minneapolis-Saint Paul.

Inicialmente, Sosa-Celis y su primo, Alfredo A. Aljorna, enfrentaban cargos federales después de que el DHS alegara que habían agredido a un agente, lo que habría provocado que este realizara un disparo en defensa propia.

Sin embargo, el Departamento de Justicia retiró los cargos en febrero, y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas anunció que dos de sus agentes —quienes habían realizado declaraciones falsas bajo juramento sobre el incidente— fueron puestos en licencia administrativa.

El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, declaró sentirse “complacido” al enterarse del arresto de Castro.

“En Minnesota, creemos en la justicia equitativa ante la ley. Esto significa que nadie está por encima de la ley, incluidos los agentes del Gobierno federal”, afirmó Ellison en un comunicado de prensa sobre el arresto.

“El presunto disparo efectuado por Christian Castro contra Julio Sosa-Celis parece injustificado, tal como lo evidencian las mentiras que Castro contó a sus supervisores de ICE para justificar sus acciones ilícitas”, añadió Ellison.

Los fiscales han señalado que la bala atravesó la puerta principal e impactó a Sosa-Celis, para finalmente alojarse en la pared de la habitación de un niño.

El tiroteo se produjo en medio de una serie de incidentes armados ocurridos durante la “Operación Metro Surge”, en la que miles de agentes federales fueron desplegados en el área metropolitana de Minneapolis-Saint Paul. Estas operaciones desataron semanas de protestas y motivaron la presentación de demandas tanto por parte del Gobierno estatal como del municipal.

Renée Good, una madre de 33 años con tres hijos, murió por disparos de un agente de ICE el 7 de enero. Y Alex Pretti, un enfermero de cuidados intensivos de 37 años, murió por disparos de dos agentes del DHS el 24 de enero. En ambos casos, las versiones iniciales del gobierno sobre los tiroteos fueron objeto de escrutinio a medida que surgían videos y testimonios de testigos.

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