¿Qué son los buques LCS de la Marina de EE.UU. y por qué los critican?

Por Brad Lendon, CNN

La Marina de EE.UU. incorporó a principios de este mes el último de sus 35 buques de combate litoral, el USS Cleveland, en un muelle de la ciudad de Ohio que le da nombre.

“Acero. Fortaleza. Poder”, publicó en redes sociales el secretario interino de la Marina, Hung Cao, para marcar la ocasión.

Los críticos del programa de buques de combate litoral (LCS, por sus siglas en inglés) tenían otras descripciones.

“Carne fácil”, dijo uno.

“Un experimento que no funcionó”, dijo otro.

Y uno caro. El precio del programa se estima en US$ 60.000 millones, pero un informe de 2023 del sitio de periodismo de investigación ProPublica dijo que el costo final podría superar los US$ 100.000 millones.

“Uno de los peores despilfarros en la larga historia militar de comprar sistemas de armas sobrevalorados y de bajo rendimiento”, dijo el informe de ProPublica.

Los LCS están en lo que la Marina llama el “extremo inferior” de su flota de buques de superficie. Son más pequeños que sus destructores de misiles guiados, llevan menos tripulación y tienen menos potencia de fuego y defensas, pero son más rápidos y pueden operar en aguas más someras.

Pero después de que los buques se han visto plagados por una serie de fallas mecánicas y percances desde que el primero fue incorporado en 2008, se han ganado una interpretación despectiva del acrónimo LCS: “little crappy ships” (“barquitos de mi**da”).

Después de que el Cleveland ingresó a la flota el fin de semana pasado a orillas del lago Erie, la gran pregunta pasó a ser: ¿y ahora qué para los LCS?

Los LCS tuvieron su origen alrededor del cambio de siglo, cuando los planificadores navales buscaban una plataforma más pequeña para operar en entornos costeros, donde las condiciones podrían hacer vulnerables a buques de guerra más grandes como los destructores, según un informe de la Marina de 2017.

La fuerza también enfrentaba el retiro de buques más antiguos y grandes y buscaba maneras de mantener el tamaño de su flota con combatientes de superficie más pequeños que pudieran construirse más rápido y más barato que las embarcaciones mayores, dijo el informe.

El entonces jefe de Operaciones Navales, el almirante Vern Clark, decidió optar por el LCS, un buque de guerra distinto a cualquier cosa que la Marina hubiera adquirido antes.

Y eso pudo haber sido parte del problema.

Los críticos sostuvieron que “el almirante Clark primero decidió que necesitaba un buque y solo después se puso a averiguar qué haría el buque”, dice un informe de 2014 del entonces subsecretario de la Marina, Robert Work.

En ese informe, escrito para explicar los orígenes y las complicaciones del programa LCS, Work dijo que la Marina obtuvo el buque que pidió: “y en algunos aspectos clave, un buque mejor de lo esperado”.

Pero reconoció que el desarrollo del buque estuvo “marcado por cambios constantes” que oscurecieron su función y lo dejaron listo para las críticas.

La Marina reconoció que estaba intentando algo diferente con el LCS.

“El programa LCS marcó un cambio significativo en la manera en que la Marina aborda la construcción naval y la modernización de la flota, enfatizando la flexibilidad, la velocidad y una construcción rentable”, dice una ficha informativa de la Marina, y añade que los buques debían reconfigurarse rápidamente a medida que cambiaban las misiones —contramedidas contra minas, guerra antisubmarina o guerra de superficie—.

Pero la fuerza no se decidió por un solo diseño; en su lugar construyó dos variantes: la clase Freedom, de casco monocasco y construcción de acero —como el USS Cleveland—, y la clase Independence, de trimarán y casco de aluminio.

Una ficha informativa de la Marina dice que se esperaba que se eligiera un solo diseño entre los planes presentados por los constructores Lockheed Martin y Austal USA, pero se eligieron dos variantes después de que la competencia entre ambos produjera un proceso de construcción naval “altamente eficiente”.

Pero dos variantes complican la logística y las cadenas de suministro, dicen los críticos.

La clase Independence es la más grande de las dos, con 422 pies de largo y 104 pies de ancho, en comparación con 388 pies de largo y 58 pies de ancho de la clase Freedom. Esta última tiene el mayor desplazamiento, de 3.450 toneladas métricas frente a 3.200.

Ninguno utiliza propulsión por hélice ni timones; en cambio, turbinas de gas impulsan chorros de agua de alta velocidad. El diseño permite que el LCS opere en aguas costeras menos profundas y evite enredarse en alambres o cables, como los que podrían amarrar minas.

Un comandante de un LCS una vez promocionó los buques como “una moto acuática militar con una cubierta de vuelo y un cañón”.

En 2008, se comisionó el primer LCS de casco monocasco, el USS Freedom. En 2010, le siguió el primer trimarán, el USS Independence.

El LCS fue concebido como un componente clave del poder naval de EE.UU. en zonas que dominan los titulares actuales, como el Golfo Pérsico, donde EE.UU. e Israel están en guerra con Irán, y el mar de China Meridional, donde EE.UU. y sus aliados están defendiendo la libertad de navegación.

Los primeros defensores del buque lo llamaron un “luchador callejero”, según el informe de la Marina, veloz y capaz de combatir enjambres de pequeñas embarcaciones, pero con la versatilidad para cazar minas como las que, según se informa, Irán ha colocado en el estrecho de Ormuz.

Sin embargo, los problemas empezaron a acumularse. En enero de 2016, el USS Fort Worth sufrió daños en su sistema de propulsión en Singapur. Aunque más tarde se determinó que el problema fue causado por un error del operador, el buque, que entonces tenía 4 años, quedó fuera de servicio durante ocho meses.

Y el incidente fue uno de cuatro problemas mecánicos de la flota de LCS en un año, manchando la reputación de la confiabilidad de los buques.

A medida que se materializaban los problemas del LCS, los líderes de la Marina pensaron que el dinero presupuestado para el programa podría gastarse mejor en otra parte.

En 2021, comenzó a dar de baja los más antiguos de los buques —siete en total hasta la fecha—, incluido el USS Sioux City, que fue dado de baja en 2023 tras pasar solo cinco años en una flota donde se espera que los buques duren 25 años.

Se espera que un octavo, el USS Fort Worth, sea retirado en julio, pero el Congreso bloqueó los planes para dar de baja aún más, citando la necesidad del servicio de contar con buques y el deseo de proteger inversiones de miles de millones de dólares de los contribuyentes.

Así, la Marina sigue adelante intentando sacar el máximo provecho de buques que sus líderes no querían hace apenas unos años.

El plan de construcción naval de la Marina para 2026, publicado a principios de este mes, califica al LCS como “una capacidad esencial de flota de gama baja… capaz de complicar las decisiones del adversario”, y afirma que puede ser una plataforma eficaz de contramedidas contra minas y estar armado con el Naval Strike Missile para acciones de guerra de superficie.

“La estrategia para el LCS es una transición de la adquisición al sostenimiento y la modernización para mantener estos buques relevantes, creíbles en combate y confiables durante su vida útil”, dice el plan.

Los analistas se muestran escépticos.

“Lo que queda por ver es cuán útiles serían realmente en un escenario de combate, ya que nunca han estado en uno”, dijo a CNN Emma Salisbury, investigadora sénior no residente del Programa de Seguridad Nacional del Foreign Policy Research Institute.

Dijo que no ha visto evidencia de que, en la guerra actual con Irán, los tres LCS desplegados en el Medio Oriente para tareas de barrido de minas hayan hecho el trabajo. Consultado por CNN, el Comando Central de EE.UU. dijo que no podía comentar qué papel han desempeñado los LCS en el conflicto.

Cuando el Comando Central de EE.UU. anunció en abril que estaba comenzando a preparar las condiciones para el despeje de minas en el estrecho de Ormuz, no fueron LCS sino destructores los primeros en atravesar la vía acuática.

Desde que comenzó la guerra, al menos dos de los tres LCS asignados al golfo para el barrido de minas han sido avistados tan lejos como Malasia y Singapur.

Carl Schuster, excapitán de la Marina de EE.UU., dijo a CNN que el LCS carece de suficientes defensas antiaéreas para cualquier papel real en tiempos de guerra en aguas disputadas.

Aunque la Marina dijo en 2025 que había comenzado a mejorar las defensas del LCS para contrarrestar drones, Schuster no está convencido.

“Son presa fácil para un misil de crucero, un dron o una plataforma de aviación”, afirmó.

“Están prácticamente indefensos en cualquier tipo de escenario de amenaza. Incluso las patrullas antipiratería son demasiado peligrosas en áreas donde existe una amenaza aérea, de drones, de misiles o de enjambres hostiles”, dijo.

El LCS es “un experimento que no funcionó como se anunciaba, así que la Armada de EE.UU. hace lo mejor que puede para usar los barcos para lo que pueda”, añadió Salisbury.

Tanto Salisbury como Schuster ven al LCS principalmente como soluciones provisionales para la Armada, que probablemente darán paso a una nueva generación de fragatas que se anunció el pasado diciembre.

Esos barcos, conocidos por ahora como el FF (X), se basarán en los patrulleros de seguridad nacional clase Legend de la Guardia Costera. Serán más grandes que el LCS, con un desplazamiento de 4.750 toneladas, según un documento de la Armada presentado en un simposio naval en enero, reportó Naval News.

Un anuncio de la Armada sobre la nueva fragata de diciembre de 2025 indicó que el servicio espera tener el primer casco en el agua para 2028. La Armada podría eventualmente desplegar entre 50 y 65 de las nuevas fragatas, según Naval News.

Schuster no ve un futuro prometedor ni largo para la flota de LCS.

“Se mantendrán hasta que las nuevas (fragatas) entren en servicio en 3-4 años …

Luego serán retiradas discretamente, una o dos a la vez”.

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