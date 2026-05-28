Propuesta de centro de salud de EE.UU. en Kenya para combatir el ébola provoca rechazo dentro y fuera del país

Por Larry Madowo, Lauren Kent y Nimi Princewill, CNN

El plan de inaugurar esta semana un centro de salud en Kenya para estadounidenses que podrían haber estado expuestos al virus del ébola ha recibido críticas generalizadas, tanto de médicos kenianos como de funcionarios de Estados Unidos que trabajan en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

El principal sindicato de médicos en Kenya y la Sociedad de Derecho de Kenya dijeron a CNN que se oponen al plan, al considerar que existe el riesgo de importar el ébola a la nación de África oriental, que hasta el jueves no registra casos.

Mientras tanto, en Estados Unidos, funcionarios de los CDC recomendaron firmemente no enviar a estadounidenses a Kenya, y el director interino de la agencia, el doctor Jay Bhattacharya, también habría desaconsejado la medida, según una fuente de los CDC que trabaja en las operaciones de respuesta al ébola.

Algunos funcionarios de la agencia “están furiosos por esto” y creen que el plan “dificultará el reclutamiento y la dotación de personal para las actividades de respuesta al ébola”, dijo la fuente de los CDC a CNN.

Aunque la fuente de los CDC señaló que hay “colegas muy competentes en Kenya”, también afirmó que “es difícil imaginar que el estándar de atención pueda igualar al de las instalaciones de tratamiento que se han desarrollado a gran costo durante muchos años en Estados Unidos. Ni hablar de aspectos como el deseo de ser repatriado y estar más cerca de la familia, otros servicios de apoyo, etc.”

CNN se ha puesto en contacto con el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS, por sus siglas en inglés), que supervisa a los CDC, para obtener comentarios.

Un funcionario del Gobierno de Trump dijo previamente a CNN que “se espera que las capacidades de tratamiento en la instalación puedan atender todo el espectro de la enfermedad por el virus del ébola, incluidas las necesidades de cuidados críticos, aunque cada caso será evaluado para un posible traslado a fin de recibir atención más avanzada según corresponda, con el objetivo de maximizar los resultados para los pacientes”.

El brote, que se concentra en el este de la República Democrática del Congo (RDC), habría causado al menos 238 muertes y más de 1.000 infecciones sospechosas hasta el momento, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS). Impulsado por la cepa Bundibugyo, una forma poco común del ébola para la cual no existe una vacuna o tratamiento aprobado, el virus también ha cruzado a la vecina Uganda, que ha reportado al menos siete casos asociados al brote, incluida una muerte.

Un alto funcionario del Gobierno de Trump dijo este jueves que Estados Unidos ha recibido la aprobación del Gobierno de Kenya para establecer unidades de aislamiento y cuarentena en su territorio. Sin embargo, el Gobierno keniano aún no ha comentado oficialmente sobre el acuerdo.

Una unidad de cuarentena con 50 camas estará operativa a partir del viernes, dijo otro alto funcionario del Gobierno. Estará ubicada en la base aérea de Laikipia, a unos 200 kilómetros al norte de Nairobi. Hasta este jueves, no se prevé que pacientes sean trasladados a la unidad.

Unidades adicionales de aislamiento y biocontención estarán disponibles en el lugar más adelante; si alguien desarrolla síntomas o da positivo, será evacuado a otras instalaciones, dijo un alto funcionario. Los CDC y el Departamento de Estado trabajan para determinar en qué lugar de Europa estarán ubicadas esas instalaciones.

La atención será proporcionada por agentes del Cuerpo Comisionado del Servicio de Salud Pública de Estados Unidos, quienes ya partieron hacia Kenya. Alrededor de 30 agentes recibieron tres días de entrenamiento esta semana, dijo un alto funcionario, y más recibirán capacitación este fin de semana. Aunque no existen tratamientos aprobados específicamente para el virus Bundibugyo, estarán disponibles terapias con anticuerpos y antivirales, incluido el remdesivir.

La secretaria de Salud Pública de Kenya, Mary Muthoni Muriuki, dijo este jueves que el Gobierno mantiene conversaciones con socios, incluido Estados Unidos, e insistió en que se están tomando medidas para “garantizar que cada keniano esté muy, muy seguro”.

El doctor Davji Bhimji Atellah, secretario general del Sindicato de Médicos, Farmacéuticos y Dentistas de Kenya (KMPDU, por sus siglas en inglés), dijo a CNN: “Necesitamos total transparencia del Gobierno keniano sobre por qué aceptó esta propuesta”.

También cuestionó por qué el Gobierno de Trump quiere establecer una instalación de aislamiento específicamente para estadounidenses, cuando Kenya tiene una “brecha histórica” en su sistema de salud crónicamente subfinanciado.

“¿Qué hace que Estados Unidos elija Kenya cuando el epicentro del brote está en la República Democrática del Congo?”, preguntó el líder del sindicato, que representa a más de 10.000 médicos en hospitales públicos y privados.

Los gobiernos de Kenya y Estados Unidos renegociaron recientemente el monto de la ayuda para los esfuerzos de salud en Kenya, como parte de la nueva estrategia global de salud de Estados Unidos. Según los términos de su acuerdo bilateral firmado en diciembre, Kenya verá una reducción del 21 % en la financiación de ayuda sanitaria global procedente de Estados Unidos durante los próximos cinco años, de acuerdo con un análisis de KFF, una organización sin fines de lucro dedicada a la investigación de políticas de salud.

El nuevo acuerdo establece que Estados Unidos proporcionará US$ 1.600 millones a Kenya entre 2026 y 2030, mientras que Kenya asumirá una mayor parte del costo de su propio sistema de salud, según KFF. El acuerdo representa una reducción de aproximadamente US$ 423 millones en ese periodo en comparación con los niveles de financiación anteriores de Estados Unidos. El acuerdo fue impugnado de inmediato ante el Tribunal Superior de Kenya, y sus opositores lo criticaron por considerar que contiene términos desfavorables.

“No nos quedaremos de brazos cruzados viendo cómo Kenya es tratada como una colonia de contención para un patógeno letal que no generamos”, añadió Atellah en la declaración en la que critica la instalación de ébola. “Si es demasiado peligroso para Estados Unidos, es demasiado peligroso para Kenya”.

El Katiba Institute, un grupo de la sociedad civil centrado en asuntos constitucionales en Kenya, está impugnando en los tribunales la propuesta de instalación sanitaria estadounidense.

La Sociedad de Derecho de Kenya también pidió al Gobierno keniano que rechace la instalación.

El presidente de la Sociedad de Derecho, Charles Kanjama, se refirió a los comentarios de Marco Rubio en una reunión del gabinete el miércoles, en los que el secretario de Estado de Estados Unidos dijo que “no podemos ni permitiremos que ningún caso de ébola entre” en el país.

“Si Estados Unidos, un país del primer mundo, está preocupado por la salud y la seguridad de sus ciudadanos, pedimos al Gobierno keniano que tenga el mismo estándar que el Gobierno estadounidense”, dijo Kanjama a CNN. “Esto es bastante paradójico y claramente intenta crear un doble estándar en el sistema de salud y la seguridad pública: mantener a Estados Unidos seguro mientras deja a los kenianos en riesgo de infección”.

Los dos periódicos más importantes de Kenya —Daily Nation y The Standard— encabezaron con la noticia del acuerdo de la instalación sanitaria. También ha dominado el debate en la televisión keniana, programas de opinión y radio, mientras los críticos expresaban incredulidad ante el hecho de que el Gobierno del presidente William Ruto haya aceptado la instalación de ébola.

La crítica generalizada también se trasladó de los medios a las calles, donde ciudadanos kenianos expresaron su preocupación por el virus mortal.

“Por favor, díganle al Gobierno que no traiga a esos estadounidenses enfermos aquí”, dijo a CNN un guardia de seguridad en Nairobi mientras revisaba a las personas que ingresaban a un edificio de oficinas. “En este trabajo tengo contacto con mucha gente todos los días. ¿Cómo me voy a mantener a salvo si el ébola llega aquí?”

El director de la OMS lanzó este jueves un llamado urgente a un alto el fuego en la República Democrática del Congo, donde continúan los enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y milicias rebeldes. Como resultado de la violencia persistente, la región enfrenta una crisis de desplazamiento masivo, además de otros problemas de salud como malaria, sarampión y desnutrición.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunció que viajará a la nación de África central para apoyar a los trabajadores de salud en la primera línea.

Tedros advirtió que el brote en la provincia de Ituri —el epicentro de la crisis— está “superando la capacidad de respuesta” para contenerlo, y calificó la situación como una “colisión catastrófica de enfermedad y conflicto”.

“No podemos hacer este trabajo si quienes intentan ayudar son impedidos de hacerlo o puestos en peligro”, escribió en una carta publicada este jueves. “Hago un llamado directo a todas las partes en conflicto en esta región: por favor, declaren un alto el fuego. Aunque sea brevemente. Aunque sea solo lo suficiente para permitir el paso de los trabajadores de salud… Un alto el fuego, incluso temporal, salvaría vidas”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de Jamie Gumbrecht, de CNN.