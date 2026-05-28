¿Por qué Trump está construyendo una “jaula” en el jardín de la Casa Blanca?

Por Harmeet Kaur, CNN

Equipos de construcción comenzaron esta semana a trabajar en la edificación de una “jaula” en el jardín de la Casa Blanca. La estructura arqueada de una arena deportiva temporal ya se eleva sobre el edificio neoclásico como una montaña rusa en un parque temático.

Durante más de tres décadas, la jaula —una estructura octagonal de malla metálica recubierta de vinilo— ha sido el escenario oficial de las artes marciales mixtas, en las que combatientes de distintas disciplinas se enfrentan bajo reglas frecuentemente brutales y reducidas a su mínima expresión. En abril, el presidente viajó a Miami para sentarse junto a la jaula en un evento de Ultimate Fighting Championship (UFC, por sus siglas en inglés), donde abrazó al director ejecutivo de la organización, Dana White, su amigo y aliado, y observó atentamente a través de la reja mientras los peleadores derramaban sangre.

Ahora Trump organizará su propio espectáculo de combate para conmemorar el 250 aniversario de Estados Unidos y su cumpleaños número 80. El 14 de junio, también Día de la Bandera, la jaula instalada en la Casa Blanca será el escenario del evento UFC Freedom 250, en el que el georgiano Ilia Topuria y el estadounidense Justin Gaethje se enfrentarán en una pelea por el título destinada a marcar el aniversario de la firma de la Declaración de Independencia.

Los aficionados de la UFC conocen la jaula como el Octágono. Imágenes compartidas por la compañía el fin de semana pasado muestran la Casa Blanca en primer plano junto a la estructura característica, con su malla negra y lona acolchada de color claro, diseñada para resaltar la sangre derramada. En esta recreación del evento, dos luchadores representados de forma ambigua se enfrentan dentro de la jaula, mientras espectadores sentados alrededor observan. La Banda del Cuerpo de Marines de Estados Unidos se ubica bajo el Pórtico Sur. La bandera estadounidense ondea al fondo.

Esta jaula, proclama la imagen, es Estados Unidos.

¿Por qué llamar jaula al ring? Las jaulas se usaban originalmente para contener aves u otros animales y, por extensión, para confinar y castigar a los humanos. A finales del siglo XIX, el término “jaula” adoptó diversos significados en el deporte: la portería de hockey o la estructura donde los jugadores de béisbol practicaban bateo. Los primeros partidos de baloncesto se jugaban dentro de recintos cerrados con redes o mallas metálicas, y durante décadas los periodistas deportivos siguieron llamando “cagers” a los jugadores.

Pero el verdadero antecedente del Octágono de la UFC podría ser la jaula de lucha libre. En la década de 1930, la lucha libre profesional utilizó jaulas para aumentar el valor de entretenimiento de combates guionizados, explica Michael Thomsen, autor de “Cage Kings: How an Unlikely Group of Moguls, Champions & Hustlers Transformed the UFC into a $10 Billion Industry”. Colocar un combate en una jaula transmitía a los espectadores la idea de que el caos no podía contenerse en un ring convencional. Las primeras jaulas se construían con malla de gallinero, hasta que en la década de 1980 comenzó a utilizarse acero.

En los años 80, Art Davie, un vendedor de autos convertido en ejecutivo de publicidad en el sur de California, recibió el encargo de crear una campaña de marketing para la cerveza Tecate, explica Thomsen. Propuso una idea con la que esperaba atraer a consumidores más jóvenes: una serie de televisión patrocinada por Tecate en la que luchadores de distintas disciplinas y tamaños se enfrentaran entre sí.

Mientras investigaba la propuesta, Davie encontró un artículo sobre el maestro brasileño de jiu-jitsu Rorion Gracie, cuya familia desarrolló un estilo de combate sin restricciones que se convertiría en precursor de las artes marciales mixtas modernas. En ese momento, Gracie —quien se hacía un nombre en Hollywood como coordinador de escenas de riesgo y entrenador de celebridades— llamaba la atención por su invitación abierta a pelear contra cualquiera en Estados Unidos por US$ 100.000, según Thomsen. Davie se acercó a Gracie con su idea y este aceptó participar, pero el importador estadounidense de Tecate rechazó rápidamente la propuesta.

Sin desanimarse, Davie renunció a su trabajo e invirtió sus ahorros para hacer realidad la noche de combate que había imaginado. Primero, sin embargo, él y Gracie tuvieron que definir el escenario. Gracie descartó un ring de boxeo por temor a que los luchadores cayeran entre las cuerdas, según ESPN. Davie, por su parte, consideró varios elementos llamativos para aumentar la intensidad del espectáculo: “Pensé en algún tipo de jaula, quizá con un foso. Podríamos poner tiburones”, dijo en un documental de VICE TV. “Luego pensé en algún tipo de círculo y tal vez el anillo exterior podría estar electrificado”.

Siguiendo el consejo de un cardiólogo, Davie descartó la idea de una cerca electrificada. Sin embargo, el origen de la jaula octagonal sigue siendo objeto de disputa, como relata el cortometraje de la UFC “OCTO: The Disputed Origin Story of the UFC Octagon”. Una versión señala al guionista y director John Milius, alumno de Gracie, quien habría sugerido el octágono inspirado en parte en la arena de gladiadores de su película de 1982 “Conan the Barbarian”. (Él y Davie también discutieron una puesta en escena con hombres y mujeres portando antorchas montados en caballos blancos, vestidos como vírgenes vestales).

Otras versiones atribuyen la idea al director de arte de televisión Jason Cusson o al diseñador de producción Greg Harrison. Cusson explicó que consideraron usar plexiglás para la estructura, pero concluyeron que sería peligroso para los peleadores y difícil de mantener limpio. Finalmente, el equipo optó por una estructura de ocho lados sobre una plataforma elevada, con los combatientes contenidos por una malla metálica.

Davie se asoció con la compañía de televisión de pago por evento Semaphore Entertainment Group para transmitir el evento, que decidieron llamar “Ultimate Fighting Championship”. El primer evento, UFC 1, se celebró en Denver el 12 de noviembre de 1993 y tuvo un éxito relativo. El Octágono fue clave para promocionar el evento como una competencia tabú y extrema: “Poder mostrar imágenes promocionales de personas sangrando y aplastadas contra una malla metálica lo hacía parecer un poco más ilícito”, dice Thomsen.

Sin embargo, mientras algunos espectadores se sentían atraídos por el espectáculo hiperviolento, otras personas e instituciones consideraban que la ausencia de categorías de peso y reglas lo hacía bárbaro y sanguinario. El fallecido senador republicano John McCain describió el deporte como “peleas de gallos humanas”. En 1994, Richard Sandomir, de The New York Times, escribió que “el declive de la civilización occidental puede observarse a través del prisma del pago por evento”.

La civilización occidental, en realidad, tiene una larga historia de combates sin restricciones como entretenimiento. El pankration de la antigua Grecia combinaba técnicas de boxeo y lucha libre, con pocas reglas más allá de prohibiciones como sacar los ojos o morder. En el siglo XVIII, en zonas rurales del sur de Estados Unidos, incluso esas reglas desaparecieron en el llamado “gouging”, en el que morder, cabecear o arañar al oponente era permitido, señala Thomsen. Y, mientras los emperadores romanos obligaban a los gladiadores a luchar hasta la muerte, el historiador Gerald Horne escribe que esclavizadores blancos organizaban combates de boxeo entre personas negras esclavizadas, tanto para su entretenimiento como para fomentar divisiones.

Para 1997, la UFC comenzó a adoptar categorías de peso por razones de seguridad. Aun así, numerosos estados prohibieron sus combates sin restricciones, lo que obligó a Davie a buscar vacíos legales para continuar organizando eventos. El gasto en cabildeo y honorarios legales para contrarrestar su reputación llevó a la UFC a una espiral descendente, según Thomsen.

En 2001, Dana White y los hermanos Frank y Lorenzo Fertitta asumieron el control de la UFC. Para entonces, la percepción pública había cambiado: de considerarla dura y controvertida a verla como desesperada y patética. No fue sino hasta el estreno en 2005 del reality show “The Ultimate Fighter” que la UFC recuperó el favor del público. El programa redefinió el deporte como una vía para que peleadores marginados y desempleados construyeran una carrera lucrativa, si estaban dispuestos a arriesgar su salud física o mental, explica Thomsen.

“La mecánica detrás de eso sigue estando impulsada por el miedo y la desesperación”, afirma. “El otro lado es que, si resistes ese miedo y aprendes a superarlo, puedes convertirte en un magnate: un millonario hecho a sí mismo, como Conor McGregor o Ronda Rousey. Ese es el sueño que ofrece la UFC”.

Hoy, la UFC es una empresa multimillonaria cuya compañía matriz, TKO Group Holdings, también es propietaria del gigante de la lucha libre World Wrestling Entertainment (WWE). Y las cualidades que antes estigmatizaban al deporte ahora son celebradas desde la Casa Blanca.

“El dinero sigue siendo el punto de apoyo que lleva a las personas a degradarse a un nivel físico fundamental para intentar conseguirlo”, dice Thomsen. “Ese es el espíritu estadounidense, desde la colonia del Mayflower hasta Floyd Mayweather”.

¿Qué significa la imagen de una jaula de la UFC instalada en el jardín de la Casa Blanca? “La realidad es que la UFC refleja lo que siempre hemos sido como país”, sostiene Thomsen. “Todos estos precedentes que avanzaron lentamente nos han llevado a un punto en el que ahora podemos ser abiertamente bárbaros sin necesidad de una fantasía cuidadosamente maquillada”.

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