Los números de Enner Valencia con Ecuador: el delantero que “guarda” sus goles para el Mundial

Por Juan Alvarado, CNN en Español

No es ningún secreto. La de Ecuador es una selección que tiene como principal fortaleza su defensa. Jugadores como Piero Hincapié, Willian Pacho y Moisés Caicedo llevaron a que el combinado nacional termine la eliminatoria sudamericana como el equipo menos goleado del torneo, con solo cinco tantos en contra en 18 encuentros.

La última línea hace que Ecuador llegue al Mundial 2026 con altas expectativas. Sin embargo, si la Tri desea llegar lejos en la Copa del Mundo, también deberá conseguir un alto rendimiento a la hora de anotar goles.

En Ecuador, este rol recae en Enner Valencia, el goleador histórico de la selección con 49 tantos y uno de los referentes del equipo con 36 años.

Valencia está próximo a disputar su tercer Mundial, torneo en donde tiene un registro de gol llamativo. El artillero ecuatoriano tiene seis goles en seis partidos jugados, es decir que cuenta con un promedio goleador de un tanto por encuentro mundialista.

Además, Valencia tiene buena efectividad en los debuts de Ecuador en Copas del Mundo.

“Superman”, como se le conoce popularmente, marcó goles en los debuts de la Tri en los Mundiales de Brasil 2014 y Qatar 2022, y en este último torneo incluso anotó el primer tanto de toda la competencia.

En total, Valencia le ha marcado un gol a Suiza, dos a Honduras, dos a Qatar y uno a los Países Bajos en el máximo escenario del fútbol mundial. Por este motivo, los seguidores de la selección de Ecuador ven en el atacante del Pachuca la llave del gol de la Tri.

Con el tiempo, Valencia se ha convertido en un referente de su selección. A sus 36 años está por disputar su tercera Copa del Mundo y sigue destacando en su equipo.

En las eliminatorias rumbo a Norteamérica 2026, Valencia fue el goleador de Ecuador con seis tantos, dos menos que el goleador del torneo, Lionel Messi.

Actualmente, Valencia se desempeña en el fútbol mexicano con el Pachuca y en 22 partidos disputados tiene ocho tantos.

En total consiguió siete títulos en cuatro ligas distintas, y a lo largo de su carrera vistió las camisetas del Emelec, Pachuca, West Ham, Everton, Tigres, Inter de Porto Alegre y Fenerbahçe.

Con el equipo turco consiguió su mejor rendimiento. Allí, “Superman” marcó 59 goles en 116 partidos y ganó un título.

Pese a no contar con este ritmo goleador a nivel de clubes, Valencia viene encontrándose con el gol recientemente con su selección y tiene dos goles en cinco encuentros de preparación de cara al Mundial.

Valencia es el líder de la selección de Ecuador y uno de los principales generadores de ataque en el equipo que dirige el argentino Sebastián Beccacece.

Pese a su edad, el delantero todavía cuenta con una potencia y velocidad que lo ayudan a competir ante los defensores de élite, y esto es justamente lo que aprovecha Ecuador.

Jugadores como Caicedo y Gonzalo Plata buscan a Valencia al espacio para que el delantero aproveche los claros a las espaldas de los defensores y genere opciones de gol.

La capacidad física de Valencia también le permite ir a las bandas y alternar posiciones con los otros delanteros que estén en el campo.

Tras la última fecha FIFA, Ecuador mostró una estrategia de presión alta con Valencia como primer defensor, presionando la salida de los defensores rivales con el objetivo de forzar un error y generar un contragolpe.

Valencia intentará aplicar todas estas facetas de su juego cuando entre al campo para el debut de Ecuador en el Mundial. Él ya reveló que esta Copa del Mundo será su último torneo oficial con el país, por lo que buscará cerrarlo con broche de oro.

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