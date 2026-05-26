Las fuertes lluvias en el área metropolitana de Atlanta provocan una mortandad masiva de peces en el río Chattahoochee

Por Kate Petersen, CNN

La organización ambiental sin fines de lucro Chattahoochee Riverkeeper informó el viernes sobre una mortandad masiva de peces en el río Chattahoochee, al oeste de Atlanta.

El director ejecutivo de Chattahoochee Riverkeeper, Jason Ulseth, declaró a CNN que descubrió los peces muertos durante una patrulla fluvial el viernes por la mañana.

Ulseth calcula que miles de peces, algunos de entre 9 y 14 kilos, han muerto a lo largo de un tramo de río de aproximadamente 32 kilómetros en la frontera occidental del condado de Fulton.

Informó que encontró percas moteadas, bagres, carpas, sábalos y lubinas rayadas flotando, esparcidos por las orillas y atrapados entre montones de escombros y ramas bajas de árboles.

Según Ulseth, una sustancia negra, no identificada y maloliente también ha cubierto las orillas del río.

“Ver todo muerto fue simplemente catastrófico”, declaró Ulseth.

La mortandad se produjo tras una intensa tormenta eléctrica que descargó tres pulgadas de lluvia por hora en el área metropolitana de Atlanta el miércoles, lo que también anegó las calles de la zona, provocando inundaciones repentinas.

Chattahoochee Riverkeeper y el Departamento de Gestión de Cuencas Hidrográficas de la ciudad de Atlanta continúan investigando la causa de la muerte de peces. Ambas entidades creen que la sequía y el calor influyeron en el fenómeno.

Debido a la prolongada sequía, el río llevaba un caudal muy bajo cuando llegó la tormenta. Sencillamente, no había suficiente agua fría para moderar la afluencia de agua de lluvia, mucho más caliente debido al calentamiento provocado por la infraestructura urbana.

“Una vez que las fuertes lluvias azotaron el centro de la ciudad, el río tenía poca capacidad de amortiguación para absorber nutrientes y la carga térmica. El caudal del río Chattahoochee era muy bajo, mientras que el de los arroyos urbanos que desembocaban en él era muy alto. La temperatura elevada y la hora del día pudieron haber contribuido a la acumulación de calor y al estrés en la vida acuática”, declaró a CNN Lena Hardy, portavoz del Departamento de Gestión de Cuencas Hidrográficas de la ciudad de Atlanta.

Sin embargo, la organización Chattahoochee Riverkeeper cree que las aguas pluviales y los vertidos de aguas residuales procedentes de un sistema de túneles subterráneos construido para almacenar el exceso de aguas residuales probablemente también contribuyeron al incidente.

“En este momento, Chattahoochee Riverkeeper cree que el bajo caudal del río debido a la sequía, los enormes vertidos de aguas pluviales contaminadas procedentes de Peachtree Creek, el vertido de aguas residuales combinadas sin tratar de la ciudad de Atlanta en Peachtree Creek y los vertidos adicionales de aguas residuales tratadas procedentes de plantas de tratamiento de aguas residuales en el río Chattahoochee crearon las condiciones para la muerte de los peces”, declaró la organización en un comunicado de prensa el sábado.

Ulseth declaró haber encontrado condones, productos de higiene menstrual y toallitas húmedas en el río, lo que, según él, sugiere fuertemente contaminación por aguas residuales.

Añadió que también se han acumulado otros desechos, más propios de las aguas pluviales, junto con los peces muertos.

Además, el tramo afectado del río comienza donde una estructura de desbordamiento asociada al sistema de túneles desemboca en el río, informó Ulseth.

Hardy declaró que, hasta el lunes, “los datos preliminares sobre la calidad del agua indican que el sistema de túneles funcionó según lo previsto y dentro de los estándares de calidad del agua permitidos. Sin embargo, no se han completado todas las pruebas de laboratorio y el Departamento de Gestión de Recursos Hídricos (DWM) sigue investigando el impacto en el río y su relación con la mortandad de peces”.

Ulseth afirma que existen litigios por la contaminación de aguas residuales en el río Chattahoochee que se remontan a la década de 1990 y aún continúan.

CNN también se puso en contacto con la División de Protección Ambiental de Georgia y el Departamento de Recursos Naturales de Georgia. La agencia de recursos naturales remitió a CNN a la División de Protección Ambiental de Georgia.

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