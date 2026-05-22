Pese a las críticas, el Gobierno de Trump no modificará el controvertido fondo contra la “instrumentalización” de la justicia

Por Paula Reid, Kevin Liptak y Betsy Klein, CNN

La administración Trump no tiene planes de realizar cambios inminentes en el controvertido fondo contra la “instrumentalización” de la justicia en este momento, incluso después de la tensa reunión del jueves en el Capitolio y de las críticas bipartidistas que ha suscitado el plan, según informaron a CNN dos fuentes familiarizadas con el asunto.

En un comunicado, un funcionario de la Casa Blanca afirmó que la administración agradecía los comentarios recibidos y que “espera mantener conversaciones adicionales según sea necesario”.

La insistencia del gobierno de Trump en crear un fondo de US$ 1.800 millones para evitar la “persecución judicial” ha enojado y generado una rebelión entre los republicanos.

En la sede del Departamento de Justicia, la reacción negativa ante la debilitada presentación de Blanche hizo que los funcionarios se apresuraran a pensar en sus próximos pasos mientras él se dirigía a la Casa Blanca, según dos personas familiarizadas con el asunto.

La frustración se enconó entre los funcionarios —algunos de los cuales creen que la idea se originó en la Casa Blanca— de que se estaba dejando a Blanche cargar con la culpa, dijeron las fuentes.

Quienes trabajaron en el acuerdo habían intentado asegurarse de que el convenio no incluyera ningún pago directamente a Trump, pero sabían que inevitablemente habría una reacción negativa. “Nadie está tan sorprendido”, dijo una fuente sobre la situación.

Thune dijo a los periodistas que no le habían avisado previamente sobre el programa y que “habría sido bueno” que lo hubieran consultado al respecto.

“Y creo que probablemente habrían recibido muchos consejos de mucha gente al respecto. Pero ahora eso ya es agua pasada, y juegas la mano que te toca y lo resolveremos a partir de aquí. Pero, obviamente, se convirtió en un camino más complicado y accidentado de lo que esperábamos”, dijo.

Durante la reunión privada con Blanche, varios senadores habían advertido que el principal proyecto de ley del partido sobre la aplicación de las leyes de inmigración podría descarrilarse con el tema del fondo pendiendo sobre ellos, según una persona familiarizada con el asunto, y casi ningún miembro habló en la reunión para defenderlo.

Y, en una señal de los problemas que se avecinan, la senadora Susan Collins, la principal responsable de asignaciones presupuestarias del Senado, dijo a CNN que Blanche no la había convencido de apoyarlo.

“No apoyo el fondo contra la persecución judicial, tal como se ha descrito”, dijo Collins, quien se enfrenta a una reelección difícil en noviembre, antes de la reunión. “No creo que las personas condenadas por violencia contra agentes de policía el 6 de enero deban tener derecho al reembolso de sus honorarios legales”.

El senador de Carolina del Norte, Thom Tillis, también amenazó con votar en contra del proyecto de ley de reconciliación del partido si incluye el fondo, calificando los cambios propuestos al paquete migratorio más amplio como “maniobras de última hora”.

“¿En qué circunstancias tendría sentido proporcionar restitución a personas que se declararon culpables o fueron declaradas culpables en un tribunal? ¿Quieren hablar de proporcionar restitución a personas que no fueron declaradas culpables? De acuerdo, pero si hacen esto, ¿por qué no para los manifestantes pobres, en su mayoría pacíficos, de Kenosha y Portland?”, se preguntó.

“Dios mío, ¿se imaginan adónde nos puede llevar esto? Estas personas no merecen una indemnización; muchas de ellas merecen estar en prisión. Algunas merecen el indulto porque fueron procesadas injustamente, pero esto es… es una auténtica estupidez”.

El senador republicano Mitch McConnell reprendió de manera similar la propuesta del secretario de Justicia interino ante los legisladores. “¿Así que el principal funcionario de aplicación de la ley de la nación está pidiendo un fondo discrecional para pagar a personas que agreden a policías? Absolutamente estúpido, moralmente incorrecto: elija usted”, dijo.

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