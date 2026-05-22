Hackers iraníes atacan a empresas de aviación, petróleo y gas como parte de un plan de espionaje, según investigadores

Por Sean Lyngaas, CNN

Hackers iraníes se hicieron pasar por reclutadores de personal para atacar a ingenieros de software del sector de la aviación como parte de un elaborado plan de espionaje durante la guerra entre Estados Unidos e Israel e Irán, según informaron investigadores de ciberseguridad a CNN este viernes.

Los agentes iraníes también atacaron a una empresa estadounidense de petróleo y gas, así como a organizaciones en Israel y los Emiratos Árabes Unidos, según investigadores de la Unidad 42 de la empresa estadounidense de ciberseguridad Palo Alto Networks.

En teoría, comprometer a las empresas de aviación, petróleo y gas podría permitir a Irán realizar acciones como rastrear los manifiestos de vuelo a Medio Oriente o comprender mejor cómo las compañías petroleras estadounidenses están lidiando con un mercado petrolero volátil. Se trata del tipo de amenaza asimétrica sobre la que los servicios de inteligencia estadounidenses han advertido desde que Estados Unidos e Israel atacaron a Irán a finales de febrero.

El ataque informático incluyó ofertas de empleo falsas y software de videoconferencia infectado con un código malicioso. En un caso, suplantaron la identidad de una aerolínea estadounidense. Esto demuestra hasta qué punto los hackers vinculados a Teherán han llegado para recopilar información que podría ser útil para la supervivencia del régimen frente a los ataques aéreos estadounidenses e israelíes.

Investigadores de la Unidad 42 informaron a CNN que, según sus datos, no creen que los hackers hayan logrado infiltrarse en ninguna de las empresas petroleras, gasíferas o de aviación objetivo. Creen que otros objetivos fueron vulnerados en la campaña global de ciberataques, pero se negaron a identificarlos.

Dado que Irán carece de misiles y drones capaces de alcanzar a Estados Unidos, las autoridades estadounidenses han estado buscando indicios de intrusiones cibernéticas iraníes en infraestructura crítica durante la guerra. CNN informó en exclusiva la semana pasada que los hackers iraníes también eran los principales sospechosos de una serie de robos en lectores de tanques de gasolina en estaciones de servicio estadounidenses, una actividad que generó preocupación por la seguridad entre las autoridades estadounidenses.

El Centro de Análisis e Intercambio de Información de Aviación (AIRISAC), un grupo global de aerolíneas, aeropuertos y otras organizaciones del sector que monitorea las ciberamenazas, afirmó que el presunto intento de espionaje iraní no fue una sorpresa.

“Esperábamos ataques como consecuencia de la guerra”, declaró a CNN Jeffrey Troy, presidente del grupo. “En términos generales, hemos detectado estafas con falsos empleados de TI e intentos de obtener credenciales mediante el abuso de los servicios de asistencia técnica de las empresas”.

Los equipos de hackers iraníes tienen un historial de ataques contra aerolíneas, en algunos casos para rastrear a disidentes en el extranjero.

CNN solicitó comentarios a la misión iraní ante las Naciones Unidas, pero hasta ahora no ha obtenido respuestas.

El FBI declinó hacer comentarios para este artículo.

En esta última campaña, rastreada por la Unidad 42, los hackers han atacado a algunos de los empleados más valiosos de las organizaciones objetivo: ingenieros de software con acceso profundo a las redes de las empresas. La investigación muestra que, al igual que Corea del Norte, Irán está realizando un esfuerzo concentrado para infiltrarse en los sectores de alta tecnología de Estados Unidos haciéndose pasar por posibles empleadores o empleados.

Una de las ofertas de empleo falsas creadas por los iraníes como parte de su plan se hace pasar por una aerolínea estadounidense que busca un “ingeniero de software sénior” y, según Unit 42, parece haber sido redactada por inteligencia artificial. Presenta el típico lenguaje corporativo, plagado de clichés, que muchos solicitantes de empleo estadounidenses esperan de sus posibles empleadores, incluyendo la solicitud de “colaborar con equipos multidisciplinarios para desarrollar plataformas innovadoras”.

En marzo, las Fuerzas de Defensa de Israel afirmaron haber atacado un complejo que albergaba el “cuartel general de guerra cibernética” de Irán. Se desconoce cuántos ciberoperadores iraníes, si es que alguno, murieron en ese ataque.

Si bien algunos equipos de hackers iraníes parecen haberse visto afectados por los bombardeos durante la guerra, otros mantienen un alto ritmo de operaciones.

El grupo iraní investigado por Unit 42 no muestra signos de desaceleración, a pesar de la guerra, y continúa “orquestando campañas cibernéticas globales, sostenidas y adaptables”, declararon los investigadores el viernes.

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