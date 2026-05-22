Gasolina cara, tormentas y retrasos en vuelos: así se perfila el fin de semana del Día de los Caídos en EE.UU.

Por Matt Egan y Holly Yan, CNN

A pesar de los precios del combustible por las nubes y el alza en los costos de los alimentos, millones de estadounidenses mantienen sus planes para el fin de semana del Día de los Caídos.

Pero no se trata solo del impacto en el bolsillo. Las interrupciones en los viajes y la amenaza de condiciones meteorológicas severas también podrían entorpecer el inicio no oficial del verano.

Esto es lo que se espera para este fin de semana festivo:

Por primera vez desde 2022, el precio promedio de la gasolina en los 50 estados superó los US$ 4 por galón, informó AAA esta semana. Y no hay señales de alivio en las estaciones mientras la guerra en Irán se prolonga.

Aun así, AAA prevé que 39,1 millones de viajeros salgan a carretera este fin de semana, un ligero aumento frente a los 39 millones del mismo período del año pasado.

Otros 3,66 millones volarán dentro del país, según las previsiones de AAA. Pero algunos viajeros aéreos podrían enfrentar contratiempos por un socavón en una pista clave.

Una de las dos pistas del concurrido Aeropuerto LaGuardia de Nueva York permanece cerrada mientras las consecuencias del descubrimiento de un socavón el miércoles se extienden hasta el fin de semana.

Hasta la tarde del viernes, se reportaban casi 600 retrasos en LGA, según el sitio de seguimiento FlightAware. Esa cifra podría aumentar mientras la pista 4/22 siga fuera de servicio hasta el sábado.

Inicialmente, se esperaba que las reparaciones concluyeran el jueves. Pero inspectores que utilizaron radar de penetración terrestre encontraron “posibles áreas de preocupación”, según informó la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey en un comunicado.

“Por precaución, los equipos de ingeniería han decidido realizar inspecciones adicionales que requieren mantener cerrada la pista 4/22”.

Se espera que cualquier reparación derivada de estas inspecciones concluya el sábado por la mañana, indicó la Autoridad Portuaria.

Tal vez prefieras evitar viajar y quedarte en casa este fin de semana. Pero si vives en partes del sur, el Medio Oeste, la región del Atlántico medio o el noreste, el feriado podría verse afectado por tormentas eléctricas.

Fuertes lluvias y tormentas amenazan la mitad oriental de Estados Unidos, con posibles inundaciones desde el valle de Ohio y el Atlántico medio hasta la costa del Golfo.

Algunos de los aeropuertos más transitados de la costa este podrían registrar suspensiones temporales de operaciones por tormentas, incluido el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, el Aeropuerto Internacional de Orlando y el Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas en Carolina del Norte.

Texas y Louisiana enfrentan el mayor riesgo de inundaciones el sábado y domingo. Algunas tormentas podrían desplazarse lentamente, lo que les permitiría absorber gran cantidad de humedad tropical del golfo de México, provocando inundaciones repentinas localizadas y retrasos tanto en viajes por tierra como por aire.

Jessica Mayle, portavoz regional de la Administración de Seguridad en el Transporte, dijo que este fin de semana marca el inicio de la temporada de viajes de verano y será uno de los más concurridos, no solo en las salidas, sino también en los regresos.

Recomienda llegar al aeropuerto con dos horas de anticipación.

“Son dos horas desde que pones un pie en el aeropuerto… puedes perder 30 minutos solo intentando que te dejen en la terminal”, dijo Mayle a la cadena afiliada de CNN WBBM. “Asegúrate de darte suficiente tiempo desde que llegas”.

Los compradores que se abastecen de hot dogs, ensalada de papa y otros productos típicos del Día de los Caídos podrían verse obligados a recortar gastos ante el aumento de precios en los alimentos.

Por primera vez en tres años, los precios al consumidor están subiendo más rápido que los salarios. Y una encuesta reciente de CNN mostró que los estadounidenses están cambiando su forma de vida a medida que la inflación continúa en aumento.

“Mi esposa llega a casa con tres bolsas de supermercado y son US$ 300”, dijo Chris Haenel, residente de Pittsburgh. “Tengo 60 años y estoy tratando de ahorrar para mi jubilación, pero esto limita cuánto puedo ahorrar”.

Durante su viaje por carretera de Delaware a Rhode Island, Allison Rogers dijo que las preocupaciones por el precio del combustible son “más fuertes en esta temporada”.

“He estado pensando en los precios de la gasolina y bromeando con que necesitamos pedir un préstamo para el fin de semana”, dijo.

Gary Auerswald, un jubilado en Illinois, decidió quedarse en casa con su esposa, aunque les gustaría ver a su bisnieta de 3 años.

“El alto precio de la gasolina nos está golpeando duro. Es devastador”, dijo el mecánico y soldador retirado.

“No podemos verla porque es un viaje largo y costoso”, añadió. “Básicamente estamos atrapados en casa”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de Briana Waxman, Nina Giraldo, Kara Devlin, Vanessa Yurkevich y Aaron Cooper, de CNN.