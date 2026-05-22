Esta abuela se hizo viral por ver “Game of Thrones”; después apareció en la precuela y encontró una nueva carrera

Por Karen Esquivel, CNN en Español

Sin proponérselo, Guadalupe Fiñana encontró una nueva manera de conectar con el mundo. Con su carisma, su alegría y su forma tan particular de hablar sobre “Game of Thrones”, esta mujer risueña y entrañable se volvió viral y vio cómo su vida cambiaba de manera impensada.

Lo que comenzó como una escena cotidiana terminó abriéndole la puerta a sueños largamente anhelados y, al mismo tiempo, la convirtió en inspiración para otros con un mensaje poderoso: nunca es tarde para descubrir nuevas pasiones, vivir aventuras y demostrar que la edad no es un límite.

“El efecto mariposa existe”, dice Fiñana al reflexionar sobre la cadena de acontecimientos que ha vivido desde que un video compartido por una de sus nietas en redes sociales se hizo viral y le abrió paso a una nueva etapa.

En ese video, Guadalupe aparece sentada en un sillón de la sala de su casa, en Andalucía, España, con un camisón blanco y un abanico, mientras veía el final de la séptima temporada de “Game of Thrones”.

Con comentarios divertidos y espontáneos sobre la popular serie de fantasía, rebautizaba a personajes como Jon Snow como “el Nieve”, a Bran Stark como “el de los ojos vueltos” y a Tyrion Lannister como “el enano”.

Nunca imaginó que aquel instante llegaría a cientos de miles de personas.

El episodio ocurrió en agosto de 2017 y le valió el apodo de “Abuela de dragones”, por su gusto por estas criaturas y sus comentarios sobre la serie. A partir de entonces, comenzó a crear contenido en redes sociales con ayuda de sus nietas.

“Yo no tenía ni idea de qué eran las redes y ha sido un boom que yo jamás pensé”, comenta al recordar cómo se volvió tendencia. “El video se hizo virílico [viral], que no te puedes tú hacer idea de lo que se formó”.

Su vida dio entonces un giro de 180 grados.

Abrió una cuenta de Instagram —“sagram”, como ella la llama— en agradecimiento por los mensajes cariñosos que recibió tras el primer video sobre “Game of Thrones”. Desde entonces, acumula más de 970.000 seguidores con publicaciones que incluyen reacciones a series y películas, recetas de cocina, su rutina de ejercicio y escenas de su vida cotidiana.

Su contenido culinario también le abrió la puerta al programa de televisión “MasterChef Abuelos”, en España, del que se proclamó ganadora a finales de 2020.

Con una sonrisa permanente y una energía que parece intacta, cuenta que aprendió a cocinar gracias a su abuela, a quien considera la mujer que más la ha inspirado.

“Es la que me ha enseñado a mí todo lo que sé. Todos los valores se los debo a mi abuela […] a ella todo le salía rico. Mira, yo te digo que ella hacía unas papas que sabían a gloria y con pocos ingredientes: la cebollita, el laurel, la manteca”, recuerda.

Tras ganar “MasterChef”, publicó el libro “Abuela de dragones. Recetas para todos los días”, dedicado a su abuela Guadalupe, con recetas como sopa de tomate, tortillas de bacalao, gazpacho y gambas al ajillo, entre otras.

“Dicen que soy influyente. Yo no sé si soy eso, yo influencia no tengo ninguna, pero indiscutiblemente estoy viviendo una vida divina gracias a mis nietas”, afirma.

Después de triunfar en el programa, continuó con su rutina habitual, pero su comunidad de seguidores no dejó de crecer. Empezó a recibir invitaciones para participar en campañas con marcas, asistir a eventos de series y actuar en el cortometraje “Maruja”.

“Ha sido, sin duda, una de las cosas más emocionantes que he hecho en mi vida de la mano de un equipo maravilloso”, dice.

Originaria de Nerva, en la provincia de Huelva, Andalucía, Guadalupe recuerda que antes de convertirse en la “Abuela de dragones” no tuvo muchas oportunidades de viajar ni de disfrutar ciertas experiencias.

Cuenta que, después de casarse con su esposo Pepe, ambos intentaban ahorrar para ir de luna de miel a Zaragoza. Sin embargo, una y otra vez tenían que usar ese dinero para gastos indispensables, como la escuela de sus hijos. Solo lograron hacer ese viaje cuando ellos crecieron y les pagaron los gastos.

Guadalupe y su esposo estuvieron juntos durante poco más de 51 años, hasta que él falleció. Ella quedó acompañada por sus tres hijos y, más adelante, por sus cinco nietos y dos bisnietos.

“Cuando su abuelo murió —dice— mis nietas estuvieron conmigo porque yo lloraba mucho, mucho. Y mis nietas me decían: ‘abuelita, no llores más’. Entonces yo un día dije: ‘no lloro más porque si no un día mis niñas se van a ir’”.

Así comenzó a unirse aún más a sus nietas. Pasaban tiempo juntas, veían series y películas, jugaban juegos de mesa y, con el paso del tiempo, también comenzaron a visitarla más familiares, incluso las parejas de sus nietos.

De llevar una vida sencilla en la que percibía solo 600 euros mensuales de pensión (unos US$ 690), ahora Guadalupe colabora con marcas de productos de belleza y ropa, recibe invitaciones para vivir experiencias únicas —como paseos en helicóptero o asistir a partidos de fútbol— y ha recibido reconocimientos tanto por su trabajo en redes sociales como por ser un referente para las personas mayores.

“Yo tenía 600 euros de pensión y estaba muy amarga porque yo decía: el día que yo necesite algo, tengo que recurrir a mis hijos, y eso a mí me tenía amarga. Ahora tengo yo pa’ pagar y estoy contentísima”, agrega.

Aun así, asegura que la mayor recompensa han sido las vivencias que acumula.

Viajó en avión por primera vez a los 87 años, fue invitada a Disneyland París con toda su familia, asistió al estreno de la tercera temporada de “La Casa de Papel”, conoció los estudios de la serie de Netflix, hizo un crucero, visitó Roma y Nueva York y cumplió su sueño de volar en avioneta.

Pero, sin duda, una de las experiencias más especiales ha sido su cameo en “House of the Dragon”, la precuela de la serie “Game of Thrones”. Además de presenciar la filmación de su serie favorita, pudo conocer a los actores, ver de cerca la escenografía y los caballos. Poco después también tuvo la oportunidad de visitar los estudios de la producción, en Irlanda. (“Game of Thrones” y “House of the Dragon” son producidas por HBO que, al igual que CNN en Español, forma parte de Warner Bros. Discovery).

“Eso para mí fue lo más, es el capítulo más especial para mí, desde luego. Algo que quedará para la posteridad. Me hicieron feliz los comentarios que recibí y ver que mucha gente estaba feliz por la oportunidad que tuve”, cuenta.

La vida que ha construido, el amor que recibe de sus seres queridos y todo lo que ha experimentado en los últimos años le permiten mantener “la ilusión intacta”, y asegura que quiere vivir muchos años más.

“Yo es que nací muy pronto, a mí me hubiera gustado nacer ahora”, dice Guadalupe, una mujer jovial, alegre y abierta a nuevas emociones, conectada con el mundo y activa en redes sociales a sus 91 años.

Por eso, anima a sus seguidores que tienen abuelos a enseñarles a usar las redes sociales, para que descubran un espacio donde pueden sentirse acompañados y encontrar nuevas formas de conversar con sus seres queridos. También insiste en que las personas mayores tienen mucho que enseñar.

Además de ver series, comentarlas, viajar y compartir tiempo con su familia y amigas, Guadalupe dedica sus días a cocinar, coser, hacer crochet y leer.

Por eso, alienta a otras personas mayores a mantenerse activas y a no permitir que sus vidas se apaguen, sin importar si tienen 70, 80 o 90 años.

“La vida que estoy teniendo ahora no la he tenido antes, fíjate los sueños que tengo ahora, que voy y viajo. ¡Ay, madre mía de mi alma! Mira, lo que me ha pasado a mí, le puede pasar a cualquiera”, relata.

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