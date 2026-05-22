El Gobierno de Trump ahora exige que quienes buscan la “green card” salgan de EE.UU. para solicitarla

Por Michael Williams, CNN

El Gobierno de Donald Trump exigirá que las personas que buscan la “green card” salgan de Estados Unidos durante el proceso de solicitud, en un cambio que podría trastocar la vida de cientos de miles de inmigrantes que buscan vivir y trabajar legalmente y de forma permanente en EE.UU.

En una nueva norma anunciada el viernes, las autoridades de inmigración de EE. UU. dijeron que los solicitantes de la green card tendrían que regresar a sus países de origen para solicitar visas permanentes.

El abrupto cambio de política podría afectar a una gran parte de la población de inmigración legal en EE.UU., obligando a quienes buscan la residencia permanente legal a salir del país; separando familias, obligando a las personas a dejar sus trabajos y perturbando a las comunidades en el proceso. Solicitar una “green card” es un proceso notoriamente arduo que puede tardar de varios meses a años en completarse.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos dijo que la norma contempla exenciones por “circunstancias extraordinarias”, dijo Zach Kahler, portavoz de la agencia, en un comunicado.

“Cuando los extranjeros solicitan desde su país de origen, se reduce la necesidad de encontrar y expulsar a quienes deciden pasar a las sombras y permanecer en EE.UU. ilegalmente después de que se les niegue la residencia”, dijo Kahler.

Aproximadamente 1,4 millones de personas obtuvieron la residencia permanente legal en el año fiscal 2024, según datos públicos del Departamento de Seguridad Nacional.

Es probable que la nueva norma enfrente impugnaciones legales. Desde que se anunció el viernes, ya ha recibido un aluvión de críticas de abogados, legisladores y defensores de la inmigración.

La representante Delia C. Ramirez, demócrata de Illinois, dijo en X que la política es “más allá de cruel” y pidió el desmantelamiento del DHS “pieza por pieza”.

“Trump acaba de hacer más difícil la inmigración legal, a propósito”, dijo en X el representante Greg Stanton, demócrata de Arizona. “Estados Unidos puede atraer a los mejores investigadores, médicos e ingenieros gracias a nuestros programas de visas de trabajo”.

“Obligar ahora a estos inmigrantes a salir de EE.UU. antes de solicitar la ciudadanía nos privará de su innovación, sus dólares de impuestos y sus contribuciones a nuestra economía”, dijo Stanton.

David J. Bier, director de estudios de inmigración en el Cato Institute, describió la política como “ilógica” en una entrada de blog en la que expuso posibles impactos de gran alcance y en cascada de la norma.

“Impulsará a personas talentosas a irse a otros países y hará que Estados Unidos sea un lugar menos competitivo para los negocios”, escribió Bier.

Si bien la represión de la inmigración ilegal ha sido una prioridad principal para el Gobierno de Trump, la nueva norma representa solo el ejemplo más reciente de cómo la administración también está intentando frenar formas legales de inmigración.

La administración ha hecho esfuerzos para reducir significativamente las solicitudes de asilo; puso fin al estatus de protección temporal para varios países, lo que permitió a quienes huían de desastres naturales, guerras u otras condiciones peligrosas vivir en EE.UU. sin temor a ser deportados; detuvo la admisión de refugiados excepto para sudafricanos blancos; y restringió las visas de trabajo y de estudiante.

Tras el tiroteo del año pasado en el que murieron dos soldados de la Guardia Nacional en Washington, el Gobierno anunció que estaba reexaminando todas las green cards emitidas a personas de 19 países “de preocupación”.

Sin embargo, el presunto autor de ese tiroteo, un ciudadano afgano, solicitó asilo — un proceso diferente al proceso de solicitud de la “green card”— en 2021, y se le concedió en 2025.

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