Activistas de flotilla humanitaria que se dirigía a Gaza denuncian violencia sexual y abusos por parte de fuerzas israelíes

Por Kara Fox y Abeer Salman, CNN

Activistas a bordo de una flotilla humanitaria interceptada por fuerzas israelíes cuando se dirigían a Gaza dicen que fueron sometidos a palizas, tortura y violencia sexual mientras estaban detenidos.

La Flotilla Global Sumud, que transportaba a 428 pasajeros junto con alimentos, medicinas y suministros humanitarios para civiles en Gaza, fue interceptada a lo largo de varios días después de partir de Turquía, con la intercepción final el martes.

El grupo fue detenido antes de ser deportado a Turquía y su presunto trato ya ha provocado una reacción internacional.

La organización israelí de derechos humanos Adalah, que representa a los activistas de la flotilla, dijo a CNN que sus abogados documentaron testimonios de participantes que afirmaron que fueron atacados con pistolas táser y balas de goma y que habían sido sometidos a palizas que les dejaron con sospechas de huesos rotos. Un comunicado de la Flotilla Global Sumud añadió que los activistas habían sido sometidos a violencia sexual, incluidas “múltiples denuncias de violación”, incluida la “penetración forzada con una pistola”.

El Servicio Penitenciario de Israel dijo a CNN que las “acusaciones planteadas son falsas y carecen por completo de base fáctica”, y que “opera de acuerdo con la ley”.

La coordinadora de incidencia internacional de Adalah, Miriam Azem, se mantuvo firme en las acusaciones. “En los últimos 10 años en que Adalah ha representado a activistas en flotillas, esta es con diferencia la violencia y las agresiones más graves que hemos encontrado”, dijo a CNN.

Adalah dijo que dejarían que los activistas que afirmaron haber experimentado violencia sexual hablaran por sí mismos. Esto se debía a que algunos sobrevivientes no querían entrar en detalles sobre sus agresiones, dijo Azem, mientras que otros aún estaban detenidos en Israel en el momento en que hablaron con Adalah, y temían represalias.

La cineasta y activista australiana Juliet Lamont dijo a CNN que fue golpeada y agredida sexualmente por cinco hombres en un contenedor de carga a bordo de lo que ella llamó un “barco prisión” israelí.

Al hablar el jueves con periodistas en el Aeropuerto de Estambul mientras aún llevaba el pantalón gris de prisión emitido por el Servicio Penitenciario de Israel (IPS, por sus siglas en inglés), Lamont dijo que cree que los activistas fueron objeto de una campaña “implacable” y “planeada” de violencia que, según ella, pretende garantizar que los activistas no regresen.

“Sabes, nos han roto los huesos, pero no nos han roto el alma”, dijo Lamont.

El IPS dijo a CNN que “rechaza las acusaciones generalizadas destinadas a retratar una conducta ilegal sistemática”.

“Todos los presos y detenidos son retenidos de acuerdo con la ley, con pleno respeto a sus derechos básicos y bajo la supervisión de personal penitenciario profesional y capacitado”, dijo el IPS.

“Cualquier queja o acusación específica presentada a través de los canales legales y oficiales apropiados es examinada por las autoridades competentes de acuerdo con los procedimientos aplicables”, dijo el IPS.

Al hablar con periodistas australianos desde un hospital en Estambul, el ciudadano australiano Zack Schofield describió lo que llamó “un bombardeo constante de violencia” y “brutalidad” mientras estaba detenido.

“A mí mismo me ataron con bridas en una posición de tortura con las manos detrás de la espalda, durante 40 minutos hasta que casi vomité del dolor. Luego me estrellaron la cabeza contra la mesa durante el proceso de inmigración, rodillazos constantes en el pecho, la cara, de cualquier manera que pudieran; había alicates en mis orejas tirando de ellas hacia atrás”, dijo, añadiendo que vio a otras personas ser “derribadas por estrangulamiento” contra el suelo.

En otros testimonios en video de activistas filmados en el Aeropuerto de Estambul el jueves, activistas de la flotilla describieron formas similares de maltrato severo bajo custodia.

Alemania dijo que algunos de sus ciudadanos habían resultado heridos y que algunas acusaciones eran “graves”, sin dar más detalles, informó Reuters. Una fuente legal en Italia dijo que los fiscales allí estaban investigando posibles delitos, incluidos secuestro y agresión sexual, también informó. La ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Anita Anand, dijo este viernes que había recibido información que detallaba “el atroz abuso de canadienses que fueron detenidos en Israel”, y que Canadá “condena inequívocamente el grave maltrato de canadienses en Israel”. Añadió que los responsables deberían rendir cuentas.

Las acusaciones llegan en medio de crecientes críticas internacionales al ministro de Seguridad Nacional de extrema derecha de Israel, Itamar Ben-Gvir, quien compartió el miércoles en su cuenta de X imágenes burlándose de activistas de la flotilla arrodillados en el suelo con las manos atadas a la espalda, mientras sostenía la bandera de Israel y los llamaba “partidarios del terrorismo”.

Líderes de toda Europa y de otros países cuyos ciudadanos habían participado en la flotilla condenaron el trato a los activistas mostrado en los videos. La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, dijo que mostraba una violación “inaceptable” de su dignidad humana.

La indignación fue tal que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, emitió una inusual reprimenda pública por la forma en que Ben-Gvir manejó a los detenidos, calificando la acción de “no acorde con los valores de Israel”. Netanyahu ha apoyado la decisión de interceptar la flotilla.

El objetivo de la flotilla con destino a Gaza había sido entregar ayuda humanitaria al enclave asediado, donde las condiciones básicas, incluidos los alimentos y el agua, siguen siendo difíciles para muchos civiles allí, a pesar del alto el fuego mediado por Estados Unidos en octubre de 2025 entre Israel y Hamas.

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