La misión Psyche capta una perspectiva poco frecuente de Marte durante un sobrevuelo cercano

Por Ashley Strickland, CNN

Una nave espacial de la NASA con destino a un inusual asteroide metálico realizó recientemente un sobrevuelo estratégico de Marte, y sus cámaras captaron una perspectiva poco frecuente del planeta rojo durante el trayecto.

La misión Psyche, lanzada en octubre de 2023, se dirige al asteroide 16 Psyche, ubicado en la parte exterior del cinturón principal de asteroides, entre las órbitas de Marte y Júpiter.

La roca espacial nunca ha sido observada de cerca, pero las observaciones realizadas con telescopios terrestres y espaciales revelan que tiene una intrigante superficie metálica reflectante. Los científicos sospechan que este gran asteroide metálico podría ser el núcleo expuesto de un cuerpo precursor planetario, similar a las capas más internas de planetas como la Tierra, Marte, Mercurio y Venus.

Pero el viaje hasta esa roca espacial es largo. La nave recorrerá 3.600 millones de kilómetros y se estima que llegará a Psyche en 2029.

Para ahorrar propelente, impulsar el sistema de propulsión solareléctrica de la nave y ajustar su trayectoria, los planificadores de la misión Psyche incluyeron un sobrevuelo de Marte en el trayecto. Cuando la nave pasó alrededor del planeta rojo el 15 de mayo, la gravedad marciana actuó como una honda natural, aumentó la velocidad de Psyche y la encaminó directamente hacia el asteroide.

“Hemos confirmado que Marte le dio a la nave un impulso de 1.609 kilómetros por hora y desplazó su plano orbital alrededor de 1 grado con respecto al Sol”, dijo Don Han, responsable de navegación de Psyche en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en Pasadena, California, en un comunicado. “Ahora estamos en camino de llegar al asteroide Psyche en el verano de 2029”.

Durante el sobrevuelo, Psyche pasó a 4.609 kilómetros de la superficie del planeta rojo. Con todos sus instrumentos científicos y cámaras encendidos, la nave llevó a cabo una prueba operativa para preparar su llegada al asteroide y captó imágenes espectaculares con vistas únicas de Marte.

En los días previos al punto de máximo acercamiento a Marte, la nave se aproximó desde un ángulo elevado, lo que permitió una perspectiva singular del planeta rojo como un creciente iluminado.

“El fino creciente durante la aproximación y la vista de Marte casi completamente iluminado después del sobrevuelo crean oportunidades para el equipo de imagen, tanto para excelentes observaciones de calibración como, sencillamente, para obtener fotos hermosas”, dijo Jim Bell, responsable del instrumento de imagen de Psyche en la Universidad Estatal de Arizona, antes del sobrevuelo.

A medida que Psyche se acercaba, sus cámaras observaron zonas nocturnas y diurnas de distintas regiones del planeta, incluida la zona del polo sur y vetas de polvo arrastrado por el viento sobre los cráteres de la superficie.

Los instrumentos de imagen de la nave tomaron miles de fotos, dijo Bell.

Calibrar las cámaras e instrumentos de Psyche con un objetivo como Marte antes de su encuentro con el asteroide metálico es crucial para garantizar que todo funcione como se espera en el entorno espacial, añadió Bell.

Tras llegar al asteroide Psyche en agosto de 2029, la nave entrará en una órbita que variará entre altitudes más bajas y más altas para cartografiar por completo la roca espacial.

Si los instrumentos de la nave recogen datos que sugieran que Psyche fue alguna vez el núcleo metálico de un antiguo cuerpo precursor planetario, el asteroide podría ofrecer una visión sin precedentes del interior de planetas como Marte y la Tierra.

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