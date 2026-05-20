Xi Jinping recibe a Putin con alfombra roja y lanza una indirecta velada a EE.UU.

Por Simone McCarthy, CNN

El líder de China, Xi Jinping, elogió los lazos con Rusia como una fuerza de “calma en medio del caos” durante una reunión con Vladimir Putin en Beijing el miércoles, días después de que Xi recibiera al presidente Donald Trump para una cumbre histórica entre Estados Unidos y China.

Xi aludió a una situación internacional cada vez más conflictiva —y lanzó una velada crítica a Estados Unidos— al reunirse con Putin en el Gran Salón del Pueblo para dar inicio a la visita de Estado de aproximadamente 24 horas del líder de Rusia a la capital china.

“La situación internacional está marcada por una turbulencia y una transformación entrelazadas, mientras que las corrientes hegemónicas unilaterales campan a sus anchas”, dijo Xi, utilizando el lenguaje típico de Beijing para criticar lo que considera una extralimitación de la política exterior de Estados Unidos.

Ante esta situación, China y Rusia deberían reforzar su “coordinación estratégica integral”, declaró Xi, según informaron los medios estatales chinos.

El líder de China se refirió directamente a la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, afirmando que su “pronta finalización” ayudará a reducir las interrupciones en el suministro de energía, las cadenas de suministro y el comercio.

“El cese total de la guerra no admite demoras, la reanudación de las hostilidades es aún menos deseable, y persistir en las negociaciones es particularmente importante”, dijo Xi.

Putin, cuyas fuerzas continúan librando la guerra en Ucrania, realiza su vigésima quinta visita oficial a China durante su cuarto de siglo como líder de Rusia y la primera desde el estallido de un nuevo conflicto en Medio Oriente.

En los últimos años, Xi y Putin han intensificado significativamente la coordinación entre sus países en materia de comercio, diplomacia y seguridad, impulsados conjuntamente por las fricciones compartidas con Estados Unidos y el objetivo de reformar un orden mundial que consideran injustamente dominado por Occidente.

En su discurso de apertura, Putin afirmó que las relaciones entre China y Rusia habían alcanzado un “nivel sin precedentes” y que se encontraban entre los “principales factores estabilizadores en el escenario internacional”.

En su discurso de apertura, también aludió a los estrechos lazos personales que lo unen al líder de China, con quien se ha reunido en más de 40 ocasiones. Utilizó un proverbio chino que se traduce como “Un día separados se siente como tres otoños”, para enfatizar la tristeza de la separación.

Se espera que la jornada de reuniones entre Putin y Xi se centre en ampliar aún más su asociación “sin límites”, al tiempo que les brinda la oportunidad de hablar sobre la visita de Trump y las guerras en Ucrania e Irán.

Putin sugirió que la energía, la industria, la agricultura, el transporte y la alta tecnología serían otros temas en la agenda.

“En medio de la crisis en Medio Oriente, Rusia sigue manteniendo su papel como proveedor fiable de recursos, mientras que China continúa siendo un consumidor responsable de estos recursos”, le dijo a Xi.

Para Xi, recibir en el espacio de pocos días a los líderes de Estados Unidos y Rusia, dos naciones sumidas en conflictos, supone una gran ventaja, ya que pretende consolidar la reputación de China como actor clave en los asuntos mundiales.

La bienvenida que Putin ofreció el miércoles por la mañana a las afueras del monumental Gran Salón tuvo todos los elementos propios de una típica bienvenida a una visita de Estado, similar a la que Beijing brindó a Trump la semana pasada.

Xi y un grupo de sus principales funcionarios estrecharon la mano del presidente de Rusia, antes de que los líderes, con aspecto relajado, se colocaran hombro con hombro durante una salva de cañones, mientras una banda militar tocaba y las banderas rusa y china ondeaban al fondo.

Los niños ondeaban banderas y flores al paso de los líderes, un detalle de la ceremonia de la semana pasada que visiblemente divirtió a Trump.

Esa imagen parecía estar orientada a subrayar la alianza duradera y cada vez más profunda entre China y Rusia, incluso mientras ambos Gobiernos modifican su relación con Estados Unidos.

Ambas partes celebran el 25 aniversario de su “Tratado de Buena Vecindad y Cooperación Amistosa” de 2001, que resolvió fricciones fronterizas de larga data e inauguró un nuevo período de cooperación.

También se espera que aplaudan lo que consideran una nueva dirección para las relaciones internacionales, una que busca servir a sus objetivos estratégicos y en la que Estados Unidos ya no es la superpotencia mundial.

Pero, más allá de la pompa y las banalidades, Putin también se enfrenta a Xi en una posición mucho más débil que durante su última visita a Beijing en septiembre.

Días antes de su llegada, Ucrania lanzó lo que los medios rusos calificaron como el mayor ataque contra Moscú en más de un año, con más de 500 drones como objetivo la capital. Rusia también ha estado perdiendo terreno frente a Ucrania, sufriendo el mes pasado lo que los analistas consideran la primera pérdida neta de territorio desde agosto de 2024.

Xi podría aprovechar la relación cada vez más desequilibrada entre ambos países —en la que la economía rusa depende en gran medida de China— para impulsar ventajas para Beijing en la cooperación energética, en un momento en que el conflicto en Medio Oriente está limitando el acceso de Beijing al petróleo crudo.

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