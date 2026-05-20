Trump y Netanyahu divergen sobre el futuro de la guerra con Irán en una tensa llamada telefónica

Alayna Treene, Tal Shalev, Jeremy Diamond y Jennifer Hansler, CNN

El presidente Donald Trump tuvo una conversación tensa con el primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu el martes que reflejó sus diferentes puntos de vista sobre cómo proceder con la guerra con Irán, dijo un funcionario de EE.UU. a CNN.

No fue su primera conversación en los últimos días. Cuando los dos líderes hablaron el domingo, Trump compartió que probablemente seguiría adelante con nuevos ataques selectivos a Irán a principios de semana, dijo el funcionario, una operación que, como informó anteriormente CNN, se esperaba que recibiera un nuevo nombre: Operación Maza.

Pero aproximadamente 24 horas después de esa conversación inicial, Trump anunció que suspendía los ataques que se planeaban para el martes a petición de aliados en el Golfo, incluidos Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. En los días siguientes, las naciones del Golfo han estado en contacto cercano con mediadores de la Casa Blanca y de Pakistán para trabajar en un marco que podría fomentar más conversaciones diplomáticas, dijo el funcionario de EE.UU. y una persona familiarizada con la situación.

“Estamos en las etapas finales con Irán. Veremos qué sucede”, dijo Trump a los periodistas la mañana del miércoles sobre los esfuerzos para llegar a un acuerdo.

“Tendremos un acuerdo o haremos algunas cosas un poco desagradables”, continuó. “Pero esperemos que eso no suceda”.

Las negociaciones en curso han frustrado al primer ministro israelí, quien lleva tiempo abogando por un enfoque más agresivo en las relaciones con Teherán. Netanyahu ha argumentado que un retraso solo beneficia a los iraníes, según funcionarios de Trump y fuentes israelíes.

Netanyahu expresó su decepción el martes y le dijo a Trump que, en su opinión, retrasar los ataques previstos era un error y que el presidente debería continuar según lo planeado, dijo el funcionario de EE.UU. Durante la conversación de una hora, Netanyahu presionó por una reanudación de la acción militar, dijo una fuente israelí familiarizada. La divergencia fue clara: Trump quiere ver si se puede llegar a un acuerdo, pero Netanyahu esperaba otra cosa, dijo un funcionario israelí.

CNN se comunicó con la Casa Blanca.

Axios fue el primero en informar sobre la tensa llamada telefónica.

La preocupación israelí después de esa llamada telefónica del martes se extendió a funcionarios en torno a Netanyahu, dijo otra fuente israelí a CNN. Hay un fuerte deseo en las altas esferas del Gobierno israelí por una renovada acción militar, dijo esta fuente, y una creciente frustración porque Trump continúa permitiendo, lo que ellos dicen, es un dilatar diplomático por parte de Irán.

Pero la frustración de Netanyahu con el enfoque de EE.UU., y específicamente con Trump haciendo amenazas solo para finalmente poner en pausa, no es del todo nueva, dijeron fuentes familiarizadas con sus conversaciones. Funcionarios estadounidenses en el pasado han reconocido objetivos diferentes entre EE.UU. e Israel cuando se trata de la guerra.

Cuando se le preguntó qué le dijo al primer ministro la noche anterior, Trump sugirió este miércoles que él tiene el control.

“Él hará lo que yo quiera que haga”, dijo el presidente de EE.UU.

Y a pesar de la presión de Netanyahu para volver al combate activo, Trump, por ahora, ha seguido presionando por un acuerdo diplomático, afirmó este miércoles que las cosas con Irán están “en el límite” y que vale la pena darle a la diplomacia unos días más si eso salva vidas.

Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán dijo este miércoles que Teherán y Washington siguen intercambiando mensajes a través de Pakistán.

Pero no está claro cuáles, si es que hay alguno, de los principales desacuerdos entre las dos partes se han acortado. Irán no ha cedido en sus principales exigencias, y las cuestiones relacionadas con su programa nuclear y los activos congelados seguían sin resolverse a principios de esta semana, según informó una fuente regional.

Y Trump ha indicado repetidamente que la acción militar sigue siendo una opción.

“Si no obtenemos las respuestas correctas, todo se hace muy rápido. Estamos todos listos para actuar”, dijo este miércoles.

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